Vuelco total con Gabriel y Begoña en 'Sueños de Libertad': Avance del capítulo del lunes 28 de julio

Sueños de Libertad' se encuentra en un momento convulso con la llegada de Gabriel de La Reina y el plan que prepara para acabar con los De La Reina y para lo que no ha dudado en aliarse con María y acercarse a Begoña y Julia para conseguir manipular a todos. Por su parte, la vida de Cristina e Irene Carpena ha dado un vuelco después de que la hermana de don Pedro haya decidido contarle a su hija que la dio en adopción.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', tras pasar una noche llena de pasión, Gaspar y Manuela reaccionaban de manera muy distinta. Mientras el dueño de la cantina se mostraba entusiasmado y con ganas de hacer planes con su pareja, parece que la tía de Claudia está arrepentida de lo sucedido. Y de hecho, no dudaba en acudir a don Agustín para tratar de aliviar su conciencia por haberse acostado con Gaspar.

Gabriel le anunciaba a Begoña que han adelantado la fecha de su declaración en el juicio contra Diosdado por el ataque en el dispensario. La enfermera se mostraba nerviosa por tener que volver a declarar ante la justicia. Mientras, don Pedro seguía en sus trece presionando para que el castigo contra el asaltante sea ejemplar.

Presionado por don Pedro, Pelayo trataba de sonsacarle información a Damián sobre Gabriel y para ello trataba de averiguar donde podría tener escondida documentación sobre su hermano Bernardo. Y finalmente, Pelayo daba con unas cartas de Bernardo que pueden poner a Gabriel contra las cuerdas.

Mientras, Luis descubría una posible solución para arreglar los problemas en la producción del perfume del 25 aniversario por la ausencia del lirio, gracias al perfume que Cristina creó para su madre. Claudia se arrepentía de no haber asistido a la partida de dominó dejando plantados a todos y sobre todo a Raúl. Paralelamente, Raúl está cansado de la relación tan complicada que mantiene con Claudia y está decidido a ponerle solución y que al menos puedan ser amigos.

Tras enterarse de lo que le ha pasado a Cristina, Luz decidía hablar con ella para contarle cómo vivió ella el ser una hija adoptada y su reciente encuentro con su padre biológico. Con ello, la doctora buscaba tratar de convencer a la joven de quedarse en la colonia y en el laboratorio junto a Luis. Por último, Irene y Damián compartían su primera comida lejos de la colonia lo que puede suponer un punto de inflexión en su incipiente relación.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 359 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el lunes 28 de julio? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 359 de 'Sueños de Libertad' del lunes 28 de julio

Pelayo y don Pedro en 'Sueños de libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Gabriel trata de tranquilizar a Begoña antes del juicio contra Diosdado y Andrés, que presencia la escena, sigue tratando de contener la rabia al ver que su primo se está acercando cada vez más a su amada mientras María celebra que su plan está saliendo a la perfección.

Gaspar organiza una comida privada con Manuela en la cantina pero ella decide invitar a su sobrina Claudia para evitar estar a solas con él tras pasar una noche juntos. Y precisamente, Claudia percibe la tensión que hay entre ellos y más cuando Gaspar le propone a Manuela hacer una escapada a un balneario. Mientras, Raúl descubre que fue Claudia quien organizó el evento de dominó para tratar de levantarle el ánimo.

Pelayo queda con don Pedro para mostrarle las cartas que le robó a su suegro de su hermano Bernardo y en ellas se puede comprobar que Damián desistió de ayudar a su hermano cuando tenía problemas económicos. Una carta que hace sospechar sobre las verdaderas intenciones que tendría Gabriel con su familia tras volver a Toledo.

Paralelamente, don Pedro acude al laboratorio para disculparse con Cristina y pedirle que por favor no se marche. La joven no sabe que hacer pues aunque quiere quedarse en Perfumerías De La Reina, no quiere disgustar a su madre adoptiva. Por su parte, Luz le dice a Irene que si le puede ayudar en el asunto con su hija no dude en pedirle consejo y opta por contarle su experiencia con su padre biológico. Tras ello, Irene se sincera con Damián y éste da un paso adelante en su relación.

Pelayo consigue devolver las cartas de Bernardo a Damián sin que nadie sospeche nada. Por último, Gabriel decide dar un paso más en su relación con Begoña y termina besándola aunque ella se aleja. ¿Pero le habrá hecho sentir algo ese beso?