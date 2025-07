Una soltera de 'First Dates' no da crédito a lo que su cita llega a hacer durante la cena: "Sin palabras"

Martí acudió a 'First Dates' este martes siendo consciente de sus peculiaridades, pero con la esperanza de encontrar a una compañera que las compartiese y aceptase. Sin embargo, no fue el caso de Sara, que en un primer momento pareció compartir los gustos del arqueólogo, pero que terminó espantada por la falta de modales de su cita durante la cena.

"El amor es algo que no he explorado demasiado, no es algo que tenga en mente", comenzó explicando el arqueólogo de 22 años a Carlos Sobera nada más llegar al 'Summer Resort' de Telecinco. "Espero encontrar a alguien que me entienda, tengo mis cosas. Soy muy directo y a veces a la gente no le gusta, reaccionan muy fuertemente", añadió algo optimista, justo antes de que Sara entrase a escena.

Un soltero de 'First Dates' eructa durante la cena y espanta de lleno a su cita: "Me reía porque no sabía qué hacer"

Estudiante, con 19 años y de Asturias, la soltera de 'First Dates' no tuvo una mala impresión de su acompañante nada más conocerlo. "No es que diga que me encanta, pero está muy bien, de la altura no me puedo quejar", confesó ante las cámaras tras explicar que nunca encuentra hombres que sean más altos que ella. Pero ese sería el único requisito que Martí cumpliría de su lista.

Sara y Martí en 'First Dates'

"Yo parejas solo he tenido una y me duró tres meses, fue durante la pandemia, así que no me va demasiado bien en el amor", explicó la de Asturias una vez en la mesa, mientras ambos se sinceraban sobre su pasado amoroso. Pero la conversación se vio interrumpida por un inesperado eructo de su acompañante, que dejó perpleja a la joven.

"A ver, no es algo muy educado eructar mientras estás cenando o cualquier cosa... Y no me pareció demasiado agradable", confesó completamente horrorizada ante las cámaras de 'First Dates'. Y aunque el arqueólogo trató de continuar con la conversación, Sara era incapaz de ignorar la escena que acababa de presenciar mientras trataba de acabar su plato.

Y el comportamiento infantil de Martí no ayudó demasiado a reconducir la noche a un mejor desenlace. "Después hubo cosas... Intentó cazar una mosca, flipando la verdad, me quedé sin palabras. Yo me reía pero porque no sabía qué hacer", lamentó la joven ante las cámaras del programa justo antes de reunirse con Martí en la sala de la decisión final.

"Yo sí tendría una segunda cita porque me he sentido muy cómodo y hemos compartido bastantes gustos, así que creo que sí", aseguró el soltero de 'First Dates' sin esperar la negativa de su acompañante. "Yo la verdad es que no la tendría, me has parecido un chico muy agradable, majo y que puedo hablar contigo... Como amigos sí, podemos quedar y hablar, todo lo que quieras, pero a nivel romántico no tendría otra cita", explicó la soltera antes de finalizar su encuentro con dos besos de cortesía y abandonar el restaurante por caminos distintos.