Un soltero de 'First Dates' se revuelve contra su "famosa" cita que se compara con Madonna: "Una friki total"

Teresita regresó a 'First Dates' este lunes dispuesta a arrasar con todo y con un claro objetivo: causar un gran impacto en su cita de la noche. Una tarea que cumplió con creces nada más conocer a Juan, un soltero de 60 años que quedó abrumado al conocer el pasado televisivo de la artista y su supuesta fama mundial. Y es que el de Madrid no podía dar crédito a muchas de las anécdotas de su acompañante.

"Salté a la fama en 2008 y fue un boom, siempre digo que 'La loba' de Shakira y 'Malamente' de Rosalía... Yo soy la mami", comenzó explicando la de Lugo, que ya había visitado el restaurante previamente, también recreándose en su estatus de estrella. "Soy la creadora del electro-dance sensual, nazco con los talentos y los desarrollo. He estado dos veces en el camerino de Madonna", aseguró nada más llegar al restaurante.

Juan queda descolocado con las historias Teresita en 'First Dates' sobre su fama mundial: "No la he visto en la vida"

"Me considero deseada por todas las generaciones, he tenido algún acercamiento de futbolistas y les he tenido que decir que no quería nada", sentenció Teresita, dejando claras las altas expectativas que tenía con su cita de 'First Dates' de este lunes. En el otro extremo, Juan llegó al 'Summer Resort' con un perfil más modesto. "Soy resultón, gracioso y buena persona, ahí está toda mi belleza", aseguró el pluriempleado.

Juan y Teresita en 'First Dates'

Pero el soltero también dejó clara su intención tras recurrir al programa en su búsqueda del amor. "Tengo muchísimas amigas, pero con ninguna llego a nada, por eso he venido aquí", bromeó Juan. Y nada más conocerse en la mesa, Teresita no esperó para poner en contexto a su cita sobre el tamaño de su estrellato.

"He estado media vida en Mediaset, en series, también películas y salté a la fama a lo bestia, fui líder mundial dos veces con canciones mías propias. Soy un animal de escenario", aseguró la artista. "No la he visto en la vida, a mi me ha parecido del estilo de Tamara, Paco Porras... Ese tipo de gente", explicó el soltero algo confuso ante las cámaras de 'First Dates' mientras su cita seguía rememorando los hitos de su carrera.

"Solo quiere darse importancia y hablar de ella"

"Me ha parecido una friki total, que solo quiere darse importancia y que solo habla de ella, le gusta dar mucho juego", insistió el soltero algo decepcionado con su acompañante. Pero el punto fuerte de la velada llegó cuando Teresita se sinceró sobre su experiencia más surrealista. "En los últimos tiempos he tenido experiencias muy bestias, tuve un ovni en mi jardín", afirmó la artista.

"Creo que fue el verano de 2003 y habían llamado a Iker para contárselo. Solo me dí cuenta de lo grande que era cuando pasó un avión y vi lo grande que era en comparación", aseguró la soltera de 'First Dates', dejando incluso más perplejo al madrileño. "Un poco más y ve a E.T, yo es que no me lo creo mucho. Yo que sé, me parece una friki total, me ha tirado para atrás", sentenció el participante.

La cosa no mejoró cuando Teresita protagonizó un número musical en mitad del restaurante paseándose por las mesas con una gasa transparente, la cual utilizaría al final de su actuación para envolver a Juan en un intento de fundirse en un beso. "Me levanto para no hacerla sentirse mal, porque soy una persona educada", comentó visiblemente apurado el soltero ante las cámaras del programa.

"Tú ya estarás en mi biografía"

Cuando llegó el momento de la decisión final, Teresita dejó de hablar de sí misma para descubrir que su cita de 'First Dates' no había quedado impresionada con sus muchos talentos. "He visto que te has preocupado mucho de ti, que hablabas mucho de tu personalidad... Que te centras más en ti que en otra persona", señaló Juan. "Soy una persona muy apasionada de mis artes y talentos, pero nada más", aseguró la artista.

"Y eso es lo que me va a echar un poco para atrás contigo", desveló finalmente el de Madrid, dejando claro a la artista internacional que no habría un segundo encuentro en el que seguir repasando su carrera llena de éxitos. "Cada uno tiene su sitio en la historia, tú ya estarás en mi biografía", aseguró finalmente la cantante antes de abandonar el restaurante por caminos distintos.