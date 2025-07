'Tardear' sufre el insólito plantón de Belén Rodríguez, que abandona de forma abrupta por este motivo

'Tardear' pretendía abordar este martes la polémica entre Sergio Alis y Belén Rodríguez tras los ataques del periodista a la que fue su compañera en 'Día a día' el pasado domingo en 'Fiesta'. Pero cuando Verónica Dulanto se dirigía a su compañera, la colaboradora pegaba la espantada.

"El pasado siempre vuelve Belén", empezaba advirtiéndole Dulanto cuando ella pretendía cortarla para marcharse del plató. "Espera un momento, no me deis la tarde que lo veo venir. Digo esto porque vuelve a nuestras vidas, a tu vida, Sergio Alis", insistía Verónica Dulanto. "Pero es que yo me estoy haciendo caca, así que me voy y luego vuelvo", reaccionaba Belén Rodríguez.

Pero Verónica Dulanto no se daba por vencida. "A ver Belén, espera un segundo, esto es una excusa que me acabas de soltar lo de hacer caca", le soltaba la presentadora. "Que no, que me estoy haciendo caca", incidía Belén. "Te conozco y no es verdad", replicaba la presentadora. "Oye, Leti, ¿a qué es verdad? Que he venido de Ámsterdam con diarrea", se justificaba la colaboradora sin éxito.

"Fuera de coña Belén", insistía Verónica Dulanto. "Y fuera de coña que no, que no, que no quiero hacerte un feo de verdad", aseguraba por su lado Belén Rodríguez. "Solo quiero que me cuentes la verdad Belén", le solicitaba la presentadora. "Que no, que no te quiero hacer un feo de verdad", insistía Belén queriéndose marchar del plató.

"De verdad que me saldría fatal hacerte un feo porque sabes que te quiero y te tengo mucho cariño", volvía a repetir Belén cuando Verónica Dulanto trataba de saber qué le pasaba con Sergio Alis y porque no quería hablar del tema. "Me tengo que ir, te lo prometo", añadía la colaboradora antes de marcharse del plató.

Belén Rodríguez abandona 'Tardear' y se niega a hablar de Sergio Alis

Después, 'Tardear' recordaba lo que dijo Sergio Alis en 'Fiesta' asegurando que Belén Rodríguez era tóxica y mala persona. Tras ello, era Carmen Borrego quien recordaba que el periodista ya la atacó a ella hace tiempo y como tuvo que advertirle con demandarle. "Lo que dice no es verdad, Belén ya venía de trabajar con Teresa en TVE y fue siempre una de sus manos derecha", defendía la colaboradora dejando claro que Sergio estaba intentando buscarse un puesto en televisión y la única manera es atacar a sus compañeros.

"Sergio nunca estuvo en nuestro círculo ni estuvo en nuestra pandi, yo nunca vi un mal gesto de Sergio con Belén ni de Belén hacia Sergio. Sergio era un chico joven con muchas ganas de trabajar y a veces tener demasiada ambición era un problema. Nosotros lo teníamos de reportero y a veces iba al corrillo, pero no estaba en la tertulia de corazón en la que si estaba Víctor Sandoval", aclaraba Carmen Borrego.

Finalmente, Belén Rodríguez volvía al plató de 'Tardear' después de que cambiaran de asunto demostrando que lo de "hacer caca" era una excusa para evitar hablar de la polémica con Sergio Alis. "Belén, ¿cómo estás, te has vaciado? Ya he entendido todo, ya he escuchado a Sergio y nos ha explicado Carmen", le decía la presentadora.