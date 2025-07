Pablo Chiapella da el salto a la televisión pública con '¿Algo que declarar?', el nuevo programa de citas que estrena La 1 de TVE este miércoles 23 de julio, a las 23:00 horas y que supone una vuelta de tuerca a otros dating shows como 'First Dates'. Conocido por su papel de Amador en 'La que se avecina', el actor y humorista se pone al frente de este formato, en el que ejerce como capitán de un aeropuerto y al frente de una tripulación de baile, para recibir a solteros con distintos tamaños de maletas.

En cada entrega, Pablo Chiapella espera a sus protagonistas con una sonrisa y una maleta llena de preguntas. El programa se convierte en una excusa perfecta para hablar de identidad, nostalgia, diferencias culturales y, por supuesto, de lo que cada uno entiende como amor. Todo con el sello cómico y empático que caracteriza al presentador y humorista.

Cada uno de los 3 participantes que llegan al plató a pretender al soltero, aterriza en este aeropuerto con una maleta de distinto tamaño, que viene a reflejar la importancia del secreto que tiene oculto. Así, a lo largo de varias rondas, los secretos de los pretendientes se revelan uno a uno a través de sus maletas. Finalmente, el soltero elige a uno de ellos, quien deberá entonces descubrir el secreto de aquel. Y si lo acepta, juntos se van de viaje a Canarias.

Con '¿Algo que declarar?', Pablo Chiapella vuelve a trabajar para RTVE tras debutar como presentador con 'El Paisano' en 2018. Hablamos con él sobre las claves de este formato, las diferencias con 'First Dates' o las comparaciones con Carlos Sobera, además de las especulaciones sobre una futura candidatura en Eurovisión y si seguirá compaginando este proyecto con la serie 'La que se avecina', entre otros asuntos.

Pablo Chiapella, ¿algo que declarar?

PABLO - Sí, que hay un programa nuevo en Televisión Española que está destinado a encontrar el amor, básicamente. A encontrar el amor desde un lugar muy peculiar que es empezando desde el final. Vamos a conocer los secretos de la gente. Todo el mundo trae mochilitas, cosas que esconden y vamos a pedir que los enseñen para ver si la persona que va a elegir si irse con ellos o no acepta esos secretos para convivir con él.

Es algo en lo que ya te entregas de corazón desde el primer momento y si te gusta, te gusta, ¿no?

PABLO - Es un atajo al amor. Claro. Normalmente, son cosas que te vas encontrando. Tipo a los cinco años, te enteras de que tu pareja come pienso de perro. Eso lo vamos a ver ahora, aquí, ahora. De primeras. Y si aceptas eso, pues tienes mucho ganado ya.

El plató es como un aeropuerto porque el premio final es un viaje a Canarias.

PABLO - Eso y porque cada secreto lo hemos simbolizado en una maleta. Hay una maleta pequeña, una mediana y otra grande y van saliendo por esta cinta o por distintos sitios. El caso es que las maletas simbolizan el secreto y todos tenemos secretos. Para que se entienda, la persona que viene a buscar pareja también tiene un gran secreto. Cuando hayas elegido ya a uno de tus tres pretendientes o pretendientas, porque además va a ser súper diverso, de edad, de condición y de todo, es esta persona que ha sido elegida la que tiene que aceptar que tú, como buscador, tienes un secreto. A lo mejor tú has estado aquí: "No, sí, tú no, tú sí, tal o cual". Y cuando le llega el momento al otro, abre la maleta y dices: "Ahora el que se va tomando viento, nunca mejor dicho, aquí en un aeropuerto, pues eres tú". O sea que todos parten desde el mismo lugar. Enseñando algo de ellos que normalmente no contarías en la primera cita.

Nos encantan los programas de amor, en televisión triunfan todos, esta temporada ha arrasado el fenómeno Montoya. ¿Estás preparado para que vengan concursantes como él, por ejemplo, que lo entreguen todo en el amor?

PABLO - Eso es ideal, aquí tiene que venir gente sincera, con ganas de mostrarse tal y como son y sobre todo gente natural y ese momento parecía natural. Alguno corriendo por aquí a lo mejor, metiéndose en la cinta. Sí, me lo veo. Yo estoy abierto a cualquier cosa. En los aeropuertos se ve cualquier cosa, te lo digo yo que soy comandante.

Evidentemente, va a haber comparaciones con 'First Dates'. ¿Te has fijado en Carlos Sobera en algún sentido?

PABLO - Sobera es maravilloso, tiene dominado el asunto, además desde el primer día, es un referente absoluto y yo entiendo que la gente compare, está muy bien y aparte yo lo hago también y no pasa nada, hay que comparar y si te gusta bien y si no pues no, tampoco hay que preocuparse. Pero yo, más que compararme con Sobera, lo que sí que veo en él es absolutamente un referente para qué hacer y qué no. Jolines, me encanta.

Además, los dos tenéis vuestro sello y eso es lo bonito también.

PABLO - Sí, yo creo que al final, como todo en la vida, tú también tienes el tuyo y cada uno tiene que apostar por lo que trae, no inventarse mucho, porque al final las mentiras tienen las patas muy cortas o terminan saliendo aquí en algo que declarar.

En '¿Algo que declarar?' ¿cuál sería a lo mejor tu gancho en el amor? No sé si para presentar esto te tiene que haber ido muy bien el amor o no tiene por qué. ¿Cómo va esto?

PABLO - Para presentarlo no, porque yo soy mero conductor. Yo lo que hago es que ese secreto que vas a contar no te sienta mal al contarlo, que la otra persona lo reciba de la mejor manera posible, intentar que entre ellos vea más allá de lo que están presentando. Yo realmente no influyo porque las decisiones del amor son decisiones muy personales, son muy íntimas, no puedo decir yo: "No, vete con este o vete con el otro". Para que luego no funcione y la culpa es mía... Yo no me quiero equivocar en eso. Así que no, lo único que tengo que hacer es escuchar, estar con ellos e intentar que pasar por aquí sea una experiencia gratificante y divertida.

El plató es súper chulo, la tripulación, los bailes, nos ha encantado... ¿Tú te ves al frente de este proyecto durante mucho tiempo?

PABLO - Bueno, a ver, yo sobre todo soy intérprete, no sobre todo, es lo que soy, soy intérprete, soy actor y estás sobre delante de cualquier otra cosa. Pero si tuviéramos la suerte de que esto funcione, gusta, la gente lo acepta y lo quiere ver y tira hacia delante y me permite seguir siendo lo que me hace feliz realmente que es ser intérprete, esto también me hace muy feliz, pero tengo que ser fiel a mí mismo, yo soy actor. Si puedo seguir actuando, yo podría seguir, pero vamos, que eso ya no depende de mí.

Este año ha sido un boom porque todo el mundo ha pedido que vayas a Eurovisión. ¿Cómo has vivido todo esto?

PABLO - Eso lo he vivido como una broma, la verdad, porque yo le tengo muchísimo respeto al mundo del cante y entiendo que la gente que tiene que ir ahí es gente que quiere defender a su país y gente que canta de verdad. Esto es una broma, quiero decir.

¿No te lo han ofrecido del 'Benidorm Fest', todavía?

PABLO - No, no, no, no. Si me lo ofrecieran directamente, a lo mejor me podría plantear qué hacer, pero en principio ahí tiene que ir alguien que sepa cantar, por favor.

Bueno, seguiremos viendo aunque sea a Amador, eso sí.

PABLO - Amador en 'La que se avecina', de momento seguir viéndolo porque estamos grabando una temporadita...

Ya nos ha dicho Alberto Caballero, sobre el capítulo 200, que no nos lo esperamos.

PABLO - Guau, guau. Yo no voy a decir nada, que lo diga Alberto si quiere. Pero eso es increíble, vais a flipar.