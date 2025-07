'La Promesa', avance semanal del 21 al 25 de julio con giros y una nueva interrupción en su emisión en TVE

Curro está a punto de atacar violentamente al capitán de la Mata, pero Ángela lo impide in extremis. Más tarde, la hija de Leocadia se enfrenta al dilema de ayudarlo a descubrir negocios turbios del capitán para conseguir justicia de forma segura. Pero para ello debe saber toda la verdad.

En La Promesa crece la tensión: la pequeña Rafaela sigue enferma y ningún médico acepta visitarla por presiones de gente influyente. Situación que Leocadia atribuye a las amenazas cumplidas del barón de Valladares, y Martina lo confirma.

Ha llegado el momento que Manuel y Enora estaban esperando: probar el motor del avión y el vuelo resulta ser un éxito rotundo. Toño y la muchacha deciden celebrarlo y este momento termina de una forma totalmente inesperada: con un beso.

Simona, indignada por la indiferencia ante la enfermedad de la niña, lleva al humilde doctor Guillén a examinarla, enfrentándose directamente a los clasistas de Leocadia y Lorenzo, quienes cuestionan su presencia por prejuicios sociales.

Cuando Curro y Ángela piensan que están solos, se dejan llevar por sus sentimientos y por la pasión… pero alguien ve cómo la pareja se besa. ¿De quién se tratará?

Capítulo 639 de 'La Promesa' (martes 22 de julio)

La llegada del médico resulta fundamental para la salud de la pequeña Rafaela. Sin embargo, tiene consecuencias negativas para Simona y Ricardo. Negativa se muestra Leocadia con la crisis reputacional de su hija. Por eso, insta, una vez más, a Lorenzo a arreglar el entuerto.

Curro sigue en su cruzada particular con el capitán de la Mata. Un desencuentro entre ambos obliga a Cristóbal a intervenir. Tras el beso, los sentimientos de Toño hacia Enora aumentan, y Manuel se convierte en su confidente. Además, el heredero le advierte de que tenga cuidado con no ser correspondido del todo.

Del todo convencidos parecen Adriano y Catalina: lo sucedido con el médico hará que tengan un mayor convencimiento de que deben cambiar las cosas. ¿Lo conseguirán?

Capítulo 640 de 'La Promesa' (miércoles 23 de julio)

La situación de Rafaela comienza a mejorar gracias al doctor Guillén, cuyo valor al atenderla devuelve la esperanza a Catalina y Adriano. Además, reafirman su decisión de no ceder ante las amenazas del barón de Valladares.

Manuel, Enora y Toño celebran el éxito de su motor y debaten entusiasmados sobre su próximo proyecto. La muchacha comprende que Manuel sigue profundamente enamorado de Jana. Santos confiesa a Ricardo que su madre, Ana, lo usó para hacerle daño, pero sigue resentido con Pía por interferir en su vida familiar.

Crece la preocupación en torno a Samuel, cuya misteriosa desaparición inquieta profundamente a María Fernández y Petra. Además, la señora Arcos se siente frustrada tras discutir con Cristóbal, quien, pese a sus buenos modales, genera incomodidad en todos.

Ángela insiste en ayudar a Curro investigando los negocios turbios del capitán, pese a la negativa inicial del joven, preocupado por ponerla en peligro. Leocadia, por su parte, está preocupada por su reputación y Lorenzo, de manera inusitada, se ofrece a resolver eso con una propuesta disparatada. ¿De qué se trata?

Capítulo 641 (viernes 25 de julio)

Afortunadamente, Rafaela ya se ha recuperado, pero Catalina no piensa olvidar que la vida de su hija estuvo en serio peligro. Por ello, decide enfrentarse al barón de Valladares dejándole claro que no va a claudicar y que no teme sus amenazas.

Cristóbal no baja la guardia respecto al funcionamiento del servicio y, tras hablar con Lope, considera la posibilidad de devolverlo a su puesto de lacayo y sacarlo de cocinas. Pero no es el único problema del cocinero: le extraña mucho la falta de curiosidad de Vera respecto a su propia familia. ¿Conseguirá averiguar la razón.

Curro no solo está preocupado porque Ángela quiera seguir investigando los papeles de Lorenzo, sino que, harto de aguantar la presión del capitán, se enfrenta a él de forma tan violenta que Lorenzo toma una decisión drástica. ¿De qué se trata esta vez?

Enora sigue interrogando a Toño sobre el pasado de Manuel, quien les anuncia que Pedro Farré ya ha recibido el prototipo de motor que han construido.