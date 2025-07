Jorge Javier señala lo que no deja de pensar de Montoro y augura lo que pasará: "No es buena noticia"

Ha sido una de las noticias de la semana: la imputación de Cristóbal Montoro por, presuntamente, beneficiar a empresas gasísticas siendo ministro de Hacienda con Mariano Rajoy. Sobre ello se ha pronunciado Jorge Javier Vázquez en su blog de 'Lecturas', donde no ha dudado en decir claramente lo que piensa sobre esta nueva imputación a un ex alto cargo del PP.

"El Cristóbal Montoro imputado es el mismo que en su día abroncó a los españoles por vivir por encima de sus posibilidades", recuerda el presentador de Telecinco. Acto seguido, pasa a informar de lo que se le acusa: "Según todos los indicios sacó pasta por un tubo favoreciendo a diversas empresas que se vieron beneficiadas por leyes específicamente dirigidas a pagar menos impuestos. Casi nada".

"Hecha la ley, hecha la trampa", añade Jorge Javier, haciendo uso del refranero popular español. En su opinión, "no es buena noticia la imputación de Montoro porque se resiente la debilidad del sistema y se ahonda en la creencia de que, en España, 'quien tiene padrino se bautiza'". "He leído un tuit de Benita (antes Maestro Joao) asegurando que Feijóo no llegaría nunca a gobernar el país. Desconozco si lo escribe como votante socialista o como vidente pero lo cierto es que cuando parecía que estaba acariciando la presidencia con la punta de los dedos viene Montoro a destrozarle el sueño", asegura el comunicador catalán.

Jorge Javier vaticina lo que pasará con el 'caso Montoro'

A raíz de esto, el presentador reconoce que "no dejo de pensar en Aznar". Ya que recuerda que "en el último congreso del PP se presentó como un líder limpio de polvo y paja en cuanto a corrupción se refiere. Como le debían parecer poco los casos de Rato, Zaplana o Mata la cruda realidad amenaza con añadirle el de Montoro Póker".

"He llegado a pensar que Aznar no sabe que es Aznar. Que se levanta cada mañana pensando que es otra cosa. Porque si fuera consciente de quién es y de su legado sería incapaz de seguir dictando clases magistrales de ética", sentencia Jorge Javier, antes de vaticinar lo que acabará pasando: "Las ramificaciones de lo de Montoro prometen dejar un reguero de cadáveres guapos".