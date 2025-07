Javier Ruiz retrata a Ayuso de un modo implacable en TVE: "Hoy vive el otro lado de la moneda"

Tras la polémica suscitada por la hipocresía de Isabel Díaz Ayuso al cuestionar y criticar a Pedro Sánchez por utilizar los palacios del Estado para sus vacaciones y hacer ella lo propio con un chalet que compró la Comunidad de Madrid; la presidenta madrileña ha reaparecido este lunes dando explicaciones. Algo que lo único que ha provocado es que en 'Mañaneros 360' con Javier Ruiz a la cabeza hayan vuelto a dejarla retratada.

"Hoy tenemos un día muy completo en lo penal, tema Montoro, tema Marcial Dorado tres décadas después pendiente todavía de investigación o de explicación al menos, y tema Koldo y Cerdán. Todo esto insisto es terreno penal. Y a partir de aquí terreno moral porque la presidenta Isabel Díaz Ayuso, la mujer que ha acusado al Presidente del Gobierno de usar palacetes, de tener residencias de verano, hoy tiene esto", empezaba señalando Javier Ruiz.

Más información Gonzalo Miró pone voz a lo que muchos piensan de Ayuso al expresarse así sobre su polémica del chalet

Tras ello, 'Mañaneros 360' mostraba en pantalla imágenes del chalet de más de 4 millones de euros que compró la Comunidad de Madrid en 2023 y que disfrutó hace una semana Díaz Ayuso junto a su familia sin dar ningún tipo de explicación. "Esta es la residencia de 4,3 millones de euros que se ha comprado y que se pretendía sumar al Parque Nacional, ojo porque parques nacionales dice que a nosotros nadie nos ha consultado y nadie ha dicho que esto sea de interés público, de momento el desembolso está hecho y que esto vaya a pertenecer al parque o no es otra cuestión", recalcaba Javier Ruiz.

Asimismo, 'Mañaneros 360' emitía las explicaciones de Isabel Díaz Ayuso este lunes asegurando que "he estado dos días en una casa, me llevé mi comida de casa, cené en un restaurante del pueblo y compré en el Coviran con mis medios". "Yo me pago mis vacaciones, mis billetes de acción y me pago mi casa, ¿puede el presidente del Gobierno decir lo mismo?", se preguntaba la presidenta madrileña insistiendo que quieren acabar con ella.

Javier Ruiz deja retratada a Isabel Díaz Ayuso con lo del chalet

Javier Ruiz en 'Mañaneros 360'

Unas declaraciones que dejaban a Javier Ruiz con la cara desencajada. "Desde luego su casa no se la paga porque todos sabemos que vive en un ático alquilado con opción a compra con dinero presuntamente defraudado a Hacienda, es que es de cemento armado", comentaba María José Landaburu. "El problema es que se dice que 'esto es parte de un Parque Nacional' y el problema es que Parques Nacionales dice que dos años después ni se les pidió informe previo ni han dado el visto bueno. Es una casa en la que el año pasado se reformó la piscina", insistía el presentador.

Después, Miriam Moreno hacía un repaso a las imágenes que se tienen del chalet que compró la Comunidad de Madrid. "Yo digo que mi favorito es el sillón de leopardo con mucha diferencia, de verdad, con un estilo, un buen gusto, una buena cosa. ¿Losada aquí que tenemos? Porque del 'me pago mis propios trajes' hemos pasado a 'me pago mis propias tortillas'", soltaba Javier Ruiz antes de conectar con Antón Losada.

"Esto es una cuestión efectivamente de coherencia política. Y desde luego está escalando en lo político hasta el punto de que PSOE y PP hoy están en este tema como tema político", aseveraba el presentador antes de conectar con varios redactores para saber la reacción de ambos partidos. "Insisto, la hipérbole política y el reproche constante a todo y a todos hoy se vuelve en contra. Es absolutamente normal que los presidentes tengan residencias privadas para evitar el espionaje y todo lo demás, pero es que esta es Isabel Díaz Ayuso quién ha reprochado eso a los demás y quién hoy vive el otro lado de la moneda", concluía.