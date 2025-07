Itziar Miranda, de 'Amar' a presentar 'La Pirámide' en TVE: "Tiene los ingredientes para triunfar muchos años"

RTVE estrena este viernes 18 de julio en prime time 'La Pirámide', tras el partido entre España y Suiza de la Eurocopa Femenina. Se trata de un concurso familiar presentado por Itziar Miranda que tras su gran estreno en la noche del viernes, pasará a emitirse en las tardes de La 1, con la intención de convertirse en un nuevo ritual televisivo. El formato, producido por Mediapro Studio a través de Globomedia, en colaboración con Sony Pictures Television, está basado en el popular concurso estadounidense 'The $100,000 Pyramid'. Esta versión española conserva el espíritu original: un juego de palabras en el que parejas de concursantes, con la ayuda de famosos, deben escalar una pirámide resolviendo definiciones ingeniosas. El programa combina agilidad mental, humor y emoción, apostando por un entretenimiento intergeneracional.

Al frente de 'La Pirámide' estará la conocida actriz Itziar Miranda, que debuta como presentadora en TVE tras una sólida trayectoria como intérprete. Conocida por su papel de Manolita durante casi dos décadas, en 'Amar en tiempos revueltos' y 'Amar es para siempre', Itziar Miranda regresa a la cadena pública desde el mismo plató donde inició su carrera con 'Periodistas'.

Hablamos en exclusiva con Itziar Miranda, que destaca el valor de esta apuesta familiar y también considera que 'La Pirámide' ofrece algo que escasea en la televisión actual: un concurso donde pueden participar y disfrutar desde los más pequeños hasta los mayores. En sus palabras, "el juego con las palabras no solo divierte, sino que también enseña y conecta a personas con formas distintas de pensar". La diversidad de estrategias mentales, la originalidad de las pruebas y la cercanía con los concursantes son elementos que, según su presentadora, harán que el público "se enganche rápidamente" y asegura que "'La Pirámide' tiene todos los ingredientes para triunfar" y consolidarse, pero si no lo hiciera, seguiría valorando la experiencia como "un regalo".

Itziar Miranda, te estrenas como presentadora de 'La Pirámide', ¿cómo lo estás viviendo?

ITZIAR - Ha sido una sorpresa increíble que tanto desde una gran compañía como Sony, como Mediapro Studio, Globomedia y Televisión Española hayan apostado por mí. Para mí es un sueño, no me lo creo todavía, en un formato que además me apasiona, me encanta y del que me he enamorado profundamente y sé que os va a pasar lo mismo, que os vais a enamorar, porque hay muy pocos formatos, yo que soy madre, que realmente pueda ver toda la familia y pueda participar toda la familia. Porque hay muy buenos concursos, tenemos el ejemplo de 'The Floor', aquí con Chenoa, que es una delicia, que realmente pueda jugar toda la familia y que nadie de la familia se aburra y se entretenga. Creo que este formato nos da un espacio hermoso para que la familia se junte y forme parte de un ritual familiar y diario.

Es un formato fuera de España con mucha trayectoria, lleva muchísimos años en emisión, ¿qué tiene de diferente para sorprender 'La Pirámide'?

ITZIAR - Yo creo que tiene de sorprendente algo que es muy básico, que es jugar con palabras. Yo siempre digo que las palabras construyen el mundo y yo creo que también nos ayudan a alcanzar las cimas. Y jugar con palabras es tan infinito como se puede jugar, tenemos millones de juegos de casa, de juegos de mesa que se juega con palabras que son divertidos, que nos enseñan el significado de ellas y aquí lo vamos a ver. Además, me gusta mucho que en este programa también se ve los cerebros divergentes, la diversidad que tenemos cada uno, que realmente para lo que para uno es evidente, para otro no. Hay una prueba que se llama el "elemento incoherente" y es realmente divertido ver cómo las incoherencias son muy diversas. Entonces, me parece muy bonito en ese sentido.

Vuelves al plató que te vio nacer, al plató de 'Periodistas' y también vuelves a las tardes de Televisión Española, después de 'Amar es para siempre', ¿cómo está siendo esta vuelta a la cadena?

ITZIAR - A mí es que creo que hay una cosa del formato diario que no sólo entretiene, sino que acompaña, que me parece que es socialmente un acto que hay que hacer. Para mí, es importante tener, de alguna manera, y suena un poco rimbombante, pero tener esa misión de vida, poder acompañar a la gente, me parece que es una cosa muy bonita. Mucha gente me pedía volver a las tardes y me decía: "Bueno, es que es difícil volver a enganchar con una serie diaria". Afortunadamente, después de 'Amar', he hecho muchas cosas, pero es verdad que no es diario y la gente me lo pedía. Y de pronto aparece este concurso, pues creo que hay algo en la vida que me ha dicho: "Tienes que seguir acompañando".

Justo el otro día estrenaron en Telemadrid, 'Amar es para siempre', e hizo un 0% técnico, que nos sorprendió a todos un montón porque ha sido una serie que ha triunfado mucho...

ITZIAR - A mí no me sorprende, porque tanto 'Amar en tiempos revueltos' como 'Amar es para siempre' está en la plataforma de RTVE y de Atresplayer. Yo creo que lo que no se tuvo en cuenta es que esos capítulos se están viendo con muchísimas descargas realmente a diario en las dos plataformas que lo están poniendo y que está fijo. Entonces, claro, realmente es un contenido que tú puedes ver a cualquier hora, en cualquier momento, en estas plataformas.

¿Te genera a ti algún tipo de intriga las audiencias que podáis hacer con 'La Pirámide'?

ITZIAR - No me genera ninguna intriga. Yo creo que hay cosas que funcionan, hay cosas que no y que dependen de muchos factores y de muchos momentos sociales también. Entonces, no pasa nada, uno va haciendo el camino y si va a florecer, pues fenomenal, y si no, pues ya seguiremos plantando. Pero nunca me han preocupado mucho las audiencias, siempre creo que hay una razón como esta que te acabo de contar de lo que pasó en Telemadrid. Creo que este concurso tiene los ingredientes perfectos para triunfar y quedarse muchísimos años, y el público será el que decida.

El otro día justo hablábamos con Carlos Sobera y nos decía que estaba un poco cansado de los típicos concursantes que van de concurso en concurso y que se tiran muchísimo tiempo como hemos visto en 'Pasapalabra'. ¿Aquí se va a poder repetir ese patrón o vamos a ver caras nuevas?

ITZIAR - Se podría repetir porque hay siempre un concursante que se va a eliminar y otros dos que se van a quedar, depende de lo ágiles que sean y hábiles que sean los concursantes que van bajando, se pueden quedar tiempo. Pero fíjate que a mí eso no me cansa, no me preocupa y creo que se convierten también en personajes que siguen acompañando. Yo le he cogido mucho cariño como espectadora a concursantes que llevaban mucho tiempo y me ha dado mucha pena dejar de verles, o sea que yo soy, fíjate, de la opinión en ese sentido contraria, a mí me gusta conocer a la gente, de hecho aquí hay algo muy bonito, y es que a la gente de 'La pirámide' también la vamos a ver durante mucho tiempo, y eso genera vínculos, genera cercanía, que conozcamos a las personas más profundamente y, al final se va a crear una red social en la que todos nos vamos a sentir identificados con uno, y cuando baje alguien, que igual lleva aquí no sé cuántos programas, vamos a decir: "Hala, por fin, que era mi concursante favorito". Creo que es bonito eso.

Ocupas el hueco fallido de 'La familia de la tele', ¿cómo viste tú la cancelación de este programa?

ITZIAR - La verdad es que yo durante todo este proceso he estado grabando una serie preciosa que es 'Entre tierras', entonces he estado muy desconectada de lo que se está emitiendo, porque claro, nos levantábamos a las seis de la mañana, llegábamos a casa a las siete y media de la tarde y no he podido saber muy bien qué ha pasado.

Afrontas con esperanza, me imagino, que este programa funcione.

ATZIAR - Yo siempre, cualquier concurso, cualquier programa, lo afronto con muchísima ilusión y más cuando veo que es un formato que lleva años funcionando en todo el mundo y cuando eso ocurre es que es un buen formato.

Ha acabado 'Tu cara me suena' donde hemos podido ver a Manu Baqueiro, ¿has seguido su concurso?

ITZIAR - Lo he visto genial, si es que Manu vale para un roto y un descosido, tiene un talento descomunal como habéis podido ver, es un tío divertido, que te canta, te baila, te actúa y encima es tan inteligente y tan buena persona. Solo le podía ir bien, claro que sí.

¿Te animarías tú a participar en 'Tu cara me suena'?

ITZIAR - Canto fatal. De hecho, Manu me dijo cuando había que llevar a alguien: "No sé si llevarte a ti porque te quiero mucho, pero no, me llevo a Carol que canta mucho mejor". No, canto muy mal. Yo creo que no me animaría a eso y mira que soy una animada, porque aquí estoy.

A parte de en 'Entre tierras', ¿dónde más te vamos a poder seguir viendo?

ITZIAR - Está pendiente la segunda temporada de 'Física o Química', y ojalá 'Entre tierras' siga, y luego sigo con mi programa de Aragón TV y con mis cuentos, tanto con la colección Miranda como con la colección Miranda y Tato.

¿Cómo viviste la renovación por una segunda temporada de 'Física o química: La nueva generación'?

ITZIAR - Me pareció que era la leche, primero porque hay un elenco de actores jóvenes, jovencísimos realmente. Tienen todos 18 o 19 años, veintipocos, que lo han hecho increíble y me parecía que la historia tenía que seguir. Se quedaron muchas historias pendientes allí.

Están volviendo muchas series de los 2000. ¿Qué serie te gustaría que volviera?

ITZIAR - Jo, pues fíjate, es que había tantas tan buenas. A mí me gustaban mucho 'Periodistas', hablando de 'Periodistas' y estando en el plató de 'Periodistas', pero muchas... Es que yo soy, de verdad, muy consumidora de series nacionales y de concursos nacionales, entonces, siempre que vuelve una serie, me parece un regalo.