El desencuentro de Javier Ruiz y Ester Muñoz en 'Mañaneros 360': "Intenta tergiversar pero no he dicho eso"

Tensa entrevista de Javier Ruiz a Ester Muñoz, recién nombrada portavoz del PP en el Congreso de los Diputados. El periodista ha contado con la política en directo en 'Mañaneros 360' y su intento de retratarla frente a los telespectadores ha provocado un encontronazo.

Todo ha comenzado con el controvertido asunto de las saunas sexuales del suegro de Pedro Sánchez. Un tema que, después de sacarlo a la palestra Feijóo en la cámara baja, está marcando la actualidad informativa; siendo utilizado por el PP para hacer guerra sucia y empleando términos como "prostíbulos" o "prostitución" sin pruebas.

"Las acusaciones de prostíbulos ahora mismo no están sustentadas en ningún procedimiento judicial y en ninguna investigación policial. No hay documento policial y judicial que acredite que esas saunas fueran un prostíbulo. Lo único que hay es un informe que es el 'informe Villarejo'. ¿Esta es la base de su análisis y de sus preguntas?", le ha preguntado Javier Ruiz.

"Ese es un informe que yo desconozco y no lo he leído. Nosotros nos basamos en informaciones periodísticas de compañeros suyos", ha replicado Ester Muñoz, negando tener conocimiento alguno de ese informe del excomisario corrupto.

"Ustedes no tienen pruebas entonces", le ha apuntado Javier Ruiz. "No hace falta que haya pruebas de nada. Nosotros estamos haciendo preguntas al Gobierno en base a informaciones periodísticas de investigación", ha defendido la popular. "Lo que hizo Feijóo el otro día fue retratar el cinismo y la hipocresía de la izquierda de este país. Sacó un espejo y la izquierda se ha asustado al ver el reflejo", ha añadido, subrayando la "hipocresía" del Gobierno intentando abolir la prostitución cuando "la mujer del presidente llevaba las cuentas de empresas que llevaban prostíbulos".

"Pero si no tienen pruebas, los medios también han publicado que Villarejo implicaba a Rajoy en la Kitchen, que Rajoy sabía que cobraba en B o que sabía que había financiación... Esto lo han publicado también los medios. ¿Entonces usted da crédito a eso también?", le ha cuestionado Javier Ruiz, dejándole totalmente en evidencia por dar pábulo o no a las informaciones en función de los intereses.

"Usted está dando por hecho que yo o el PP se basa en información de Villarejo y eso no es así", le ha contestado Ester Muñoz. "Si usted se basa solo en informaciones periodísticas, las informaciones periodísticas que se han publicado en torno al PP ¿son entonces pruebas para que el PP sea considerado un partido corrupto? ¿Este es el argumento, este es el razonamiento?", le ha acorralado el comunicador de las mañanas de La 1.

Esto ha puesto muy nerviosa a la portavoz del PP y así lo ha demostrado: "Evidentemente no, y no es lo que yo he hecho. Yo entiendo que intenta tergiversar mis palabras, pero no es lo que yo he dicho. Y, además, son dos cuestiones distintas: las cuestiones penales de las cuestiones morales", ha confrontado.

"Créame que no intento tergiversar sus palabras, simplemente sigo su línea de razonamiento. Déjeme que siga en esa línea de razonamiento. Su línea de razonamiento es decir que Sánchez es beneficiario a titulo lucrativo porque su suegro fallecido pudo hacer lo que fuera. Siguiendo esa línea de razonamiento, ¿la presidenta de la Comunidad de Madrid es beneficiaria a titulo lucrativo de lo que hace su pareja?", le ha vuelto a cercar Javier Ruiz.

"Hombre, pues teniendo en cuenta que la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, no era pareja todavía de su actual novio cuando presuntamente se produjeron los hechos, pues evidentemente no", ha aseverado Ester Muñoz antes de 'encarar' de nuevo con el presentador: "Pero es que usted está jugando en dos tablas distintas: una, la de las cuestiones penales y, otra, la de las cuestiones morales". "Y lo que ha hecho Feijóo, repito, ha sido retratar el cinismo de la izquierda en el espejo", ha reiterado por enésima vez Ester Muñoz. Una frase que parecía muy bien memorizada.

Por último, para desviar las preguntas incómodas de Javier Ruiz que le estaban colocando en una situación comprometida, ha agotado su intervención con un discurso monologuista: "Tenemos a un Gobierno que ha contratado a prostitutas en empresas públicas para beneficiar a ministros. Tenemos a un presidente que a sabiendas de que tenía compañeros que abusaban de compañeras y que hacían comentarios machistas, los ha mantenido en la Moncloa. Entonces, que el señor Sánchez se presente ahora como que no tiene nada que ver con él la prostitución... pues es bastante hipócrita".

Tras estas palabras, Ruiz ha concluido la conexión en directo, no sin antes aclarar de nuevo que su intención no ha sido tergiversar el curso de la entrevista: "Le agradezco que haya estado con nosotros y créame que no hay intención de tergiversar, sino simplemente de entender el razonamiento".