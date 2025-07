Avance del capítulo de 'Sueños de Libertad', del miércoles 30 de julio: el milagro de María y el cambio de Begoña

'Sueños de Libertad' se encuentra en un momento convulso con la llegada de Gabriel de La Reina y el plan que prepara para acabar con los De La Reina y para lo que no ha dudado en aliarse con María y acercarse a Begoña y Julia para conseguir manipular a todos. Por su parte, la vida de Cristina e Irene Carpena ha dado un vuelco después de que la hermana de don Pedro haya decidido contarle a su hija que la dio en adopción.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', tras el beso que le dio, la tensión entre Gabriel y Begoña sigue siendo patente y María no dudaba en interesarse. El abogado le confesaba a su aliada que ha avanzado en su relación con la enfermera y María se quedaba muy contenta al ver que sus planes están dando efecto. Por otro lado, Begoña le contaba a Luz que Gabriel la besó y le confesaba que siente que está traicionando a Andrés.

Por su parte, don Pedro se mostraba muy cansado y sin ganas de comer, y Digna no dudaba en preocuparse por él pidiendo que vaya al dispensario para que Luz le haga un chequeo médico pero él lo rechazaba. Paralelamente, Luz está de enhorabuena pues han publicado su artículo y por ello Luis, Gema y Joaquín proponían hacer una cena para celebrarlo.

Raúl acudía a darle las gracias a Manuela por crear el torneo de dominó para animarle. Al volver a la casa de los De La Reina, el ex chófer se topaba con María y descubría que ya no siente nada por ella. Tras ello, decidía dar un paso al frente e invitar a Claudia al cine. Por otro lado, Claudia le proponía a Fina hacer un calendario solidario para recaudar fondos para la casa cuna y Marta no dudaba en apoyarle.

Precisamente, Pelayo acudía a la tienda para disculparse con Fina y le pedía perdón por haber pagado su frustración de no ser padre con ella y ella acepta sus disculpas. Mientras, Damián trataba de disculparse también con Cristina y de convencerla para que se quede en el laboratorio y tras mucho pensárselo ella aceptaba y se lo contaba a su madre. Pero la reacción de doña Ana era peor de lo esperado.

Andrés le proponía a Begoña pasar la tarde en el campo con Julia y ella le rechazaba la oferta pues piensa que no es lo mejor en la situación que atraviesan. Y finalmente, María le mostraba a Gabriel los avances que está teniendo en su lesión tras conseguir levantarse y andar por sí misma. Pero la química entre ellos podría ir más allá de su alianza empresarial.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 361 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el miércoles 30 de julio? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 361 de 'Sueños de Libertad' del miércoles 30 de julio

Fina fotografía a Gaspar y a Carmen

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Luz visita a Andrés en su despacho y él aprovecha para preguntarle por Begoña pues quiere saber lo que está pasando entre ella y Gabriel tras rechazarle su jornada en el campo. Ella opta por no decirle nada pero le aconseja que tiene que aceptar que tarde o temprano ella tendrá que rehacer su vida.

En casa de los Carpena, Digna sigue mostrando su preocupación por el cansancio de don Pedro y comparte su inquietud con su cuñada. Tras escucharla, Irene trata de quitarle hierro al estado de salud de su hermano. Por otro lado, Damián trata de animar a Irene en su relación con Cristina sin saber que don Pedro está siendo testigo de sus carantoñas y después no duda en encararse con su hermana. Más adelante, don Pedro se enfrenta a Damián y le pide que no juegue con los sentimientos de su hermana.

Mientras Fina le confiesa a Carmen que le encantaría poder revelar sus propias fotos, Claudia les interrumpe para contarles la propuesta que le ha hecho Raúl y sus amigas no dudan en animarla a que acepte la cita y ella accede a quedar con él y tras su cita termina besándole. Por otro lado, Gaspar y Carmen tienen un accidente con un carro mientras Fina les hace fotografías y el dueño de la cantina le deja entrever a Fina que tiene el lugar ideal para que pueda revelar sus instantáneas.

Por su lado, María le explica a Gabriel que la inflamación está remitiendo y que va a poder a volver a andar. Pero le pide seguir guardando el secreto de su mejoría a toda la familia pues si se enteraran toda su relación con Andrés volvería a cambiar. Y el abogado no duda en seguir mostrándole su apoyo dejando ver una fuerte atracción entre ellos.

Irene queda con doña Ana para explicarle la gran labor que está haciendo Cristina en el laboratorio y que ha sido precisamente el perfume que ella creó para su madre la clave para sacar adelante la nueva fragancia de la empresa. Tras la charla, la mujer se da cuenta de que debe apoyar a su hija en su decisión de quedarse en Toledo.

Por último, María trata de acercarse a Andrés y no duda en besarle pero después él se aparta y le deja sola en la habitación. Mientras, Gabriel y Begoña conversan sobre los sentimientos entre ellos y la enfermera le confiesa que no es bueno que alguien como él se fije en ella pero él le deja claro que va a seguir intentándolo y finalmente Begoña se echa a sus brazos y le besa.