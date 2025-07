Avance del capítulo de 'Sueños de Libertad', del martes 29 de julio: el giro de 180 grados de María y Gabriel

'Sueños de Libertad' se encuentra en un momento convulso con la llegada de Gabriel de La Reina y el plan que prepara para acabar con los De La Reina y para lo que no ha dudado en aliarse con María y acercarse a Begoña y Julia para conseguir manipular a todos. Por su parte, la vida de Cristina e Irene Carpena ha dado un vuelco después de que la hermana de don Pedro haya decidido contarle a su hija que la dio en adopción.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Gabriel trataba de tranquilizar a Begoña antes del juicio contra Diosdado y Andrés, que presenciaba la escena, seguía tratando de contener la rabia al ver que su primo se está acercando cada vez más a su amada mientras María celebraba que su plan está saliendo a la perfección.

Gaspar organizaba una comida privada con Manuela en la cantina pero ella decidía invitar a su sobrina Claudia para evitar estar a solas con él tras pasar una noche juntos. Y precisamente, Claudia percibía la tensión que hay entre ellos y más cuando Gaspar le proponía a Manuela hacer una escapada a un balneario. Mientras, Raúl descubría que fue Claudia quien organizó el evento de dominó para tratar de levantarle el ánimo.

Pelayo quedaba con don Pedro para mostrarle las cartas que le robó a su suegro de su hermano Bernardo y en ellas se puede comprobar que Damián desistió de ayudar a su hermano cuando tenía problemas económicos. Una carta que hace sospechar sobre las verdaderas intenciones que tendría Gabriel con su familia tras volver a Toledo.

Paralelamente, don Pedro acudía al laboratorio para disculparse con Cristina y pedirle que por favor no se marche. La joven no sabe que hacer pues aunque quiere quedarse en Perfumerías De La Reina, no quiere disgustar a su madre adoptiva. Por su parte, Luz le decía a Irene que si le puede ayudar en el asunto con su hija no dude en pedirle consejo y optaba por contarle su experiencia con su padre biológico. Tras ello, Irene se sinceraba con Damián y éste daba un paso adelante en su relación.

Pelayo conseguía devolver las cartas de Bernardo a Damián sin que nadie sospeche nada. Por último, Gabriel decidía dar un paso más en su relación con Begoña y terminaba besándola aunque ella se terminaba alejando.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 360 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el martes 29 de julio? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 360 de 'Sueños de Libertad' del martes 29 de julio

Irene, Cristina y Claudia en 'Sueños de libertad'

Tras el beso que le dio, la tensión entre Gabriel y Begoña sigue siendo patente y María no duda en interesarse. El abogado le confiesa a su aliada que ha avanzado en su relación con la enfermera y María se queda muy contenta al ver que sus planes están dando efecto. Por otro lado, Begoña le cuenta a Luz que Gabriel la besó y le confiesa que siente que está traicionando a Andrés.

Por su parte, don Pedro se muestra muy cansado y sin ganas de comer, y Digna no duda en preocuparse por él pidiendo que vaya al dispensario para que Luz le haga un chequeo médico pero él lo rechaza. Paralelamente, Luz está de enhorabuena pues han publicado su artículo y por ello Luis, Gema y Joaquín proponen hacer una cena para celebrarlo.

Raúl acude a darle las gracias a Manuela por crear el torneo de dominó para animarle. Al volver a la casa de los De La Reina, el ex chófer se topa con María y descubre que ya no siente nada por ella. Tras ello, decide dar un paso al frente e invitar a Claudia al cine. Por otro lado, Claudia le propone a Fina hacer un calendario solidario para recaudar fondos para la casa cuna y Marta no duda en apoyarle.

Precisamente, Pelayo acude a la tienda para disculparse con Fina y le pide perdón por haber pagado su frustración de no ser padre con ella y ella acepta sus disculpas. Mientras, Damián trata de disculparse también con Cristina y de convencerla para que se quede en el laboratorio y tras mucho pensárselo ella acepta y se lo cuenta a su madre. Pero la reacción de doña Ana es peor de lo esperado.

Andrés le propone a Begoña pasar la tarde en el campo con Julia y ella le rechaza la oferta pues piensa que no es lo mejor en la situación que atraviesan. Y finalmente, María le muestra a Gabriel los avances que está teniendo en su lesión tras conseguir levantarse y andar por sí misma. Pero la química entre ellos podría ir más allá de su alianza empresarial.