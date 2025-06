'Tu cara me suena' se empaña con la polémica de Lolita en una gala 11 que señala claro quién ganará la edición

'Tu cara me suena 12' enfrentará dentro de poco la recta final de la edición, y en la undécima gala de este viernes quedó más que claro quién será el primer clasificado para la gran final. Si bien Yenesi sorprendió esta semana al colarse entre los puestos más altos del ranking gracias a su versión de Isabel Pantoja, fue Goyo Jiménez quién logró la respuesta más acalorada del público con su divertida imitación de Kiko Rivera.

El primer puesto de la noche fue a parar, por segunda vez consecutiva y cuarta vez en la edición a Melani García, que ahora acumula el número más alto de victorias entre sus compañeros gracias a su impecable imitación de The Cranberries. La segunda posición la ocupó Ana Guerra por su emocionante número como Laura Pausini, seguido de Esperansa Grasia, que cerró el podio de ganadores como Ku Minerva.

Gisela Lladó abre la gala sumergida en el mundo de Barbie al ritmo de Aqua

La primera en pasar por el escenario de 'Tu cara me suena 12' fue Gisela Lladó, que sumergió al público de lleno en el universo de Barbie con su difícil tarea de la semana, interpretar a dos miembros de la banda Aqua a la vez al son del popular tema 'Barbie girl'. En mitad de una casa de muñecas, la cantante irrumpió en escena con albornoz y toalla a juego para interpretar las partes femeninas de la canción mientras que también hacía los coros como el chofer que espera a Barbie en su coche.

Saltando entre géneros, haciéndose la manicura, pasando por la peluquería e incluso cambiándose de ropa, la catalana logró hacer vibrar tanto al jurado como al público al ritmo de la conocida canción, que culminó en una especie de fiesta de muñecas en el jardín. "Tienes una capacidad de sorprendernos semana tras semana… yo nunca pienso que lo vas a hacer mejor y cada semana lo haces mejor. El reto de hoy era superlativo, es súper difícil lo que has hecho", sentenció Àngel Llàcer entre aplausos.

Quién no recibió tantos aplausos, por parte del jurado o del público, fue Mikel Herzog Jr, que pese a recuperarse la semana pasada de sus recientes malas valoraciones regresando al top 2 del ranking, Ca7riel y Paco Amoroso no fue precisamente el reto que le permitiría brillar este viernes por encima del resto de sus compañeros. Y para recrear la viral actuación del dúo argentino, el concursante llamó a su buen amigo Leo Rizzie para acompañarlo en escena.

Mikel Herzog Jr no consigue salir del fondo del ranking mientras que Goyo Jiménez revoluciona el plató como Kiko Rivera

Nada más comenzar la interpretación de ‘El único’, rodeado de una banda de música disfrazada con camisetas que tenían impresos los rostros del jurado y Manel Fuentes, quedó claro que el actor había hecho los deberes una semana más. Pero nada le podría salvar de verse arrastrado por el alto nivel de las imitaciones que le precederían a lo largo de la noche. "Estamos prácticamente en la final y creo que eres, te lo digo con todo el corazón, uno de mis preferidos. Lo fuiste desde el primer momento y creo que tienes muchísimas posibilidades para ser el ganador", confesó Lolita.

Sin embargo, su carta de amor al talento del claro finalista de 'Tu cara me suena 12' no se tradujo en sus valoraciones posteriores, al igual que ocurrió con Goyo Jiménez, que pese a protagonizar uno de los indiscutibles números de la noche, la comedia fue castigada un viernes más. Sumergido en una piscina de plástico como Kiko Rivera en su videoclip, el humorista se tomó más que en serio su cometido para convertir su interpretación de ‘El mambo’ en toda una fiesta para dar la bienvenida al verano.

"Lo hacemos easy, lo hacemos fácil" volvió a grabarse en la cabeza de cada uno de los presentes cuando todo el mundo creía que había podido superar los estragos de la viralidad que alcanzó el tema el verano pasado. "Creo que como imitación se ha parecido mucho a Kiko Rivera", advirtió sorprendido el presentador. "Te digo una cosa, la actitud que traes todas las semanas aquí… nos das una fiesta que flipas y me encanta", añadió Flo entre aplausos mientras el público coreaba el nombre del humorista.

Manu Baqueiro no logra brillar como Juanes y Bertín Osborne regresa a su zona de confort como Richard Marx

Y de una actuación que hizo moverse a todo el público, Manu Baqueiro y Carol Rovira llegaron al escenario de 'Tu cara me suena 12' dispuestos a replicar cada manierismo de Juanes y Mon Laferte en 'Amárrame', incluso los rasgueos de guitarra que interpretaron en riguroso playback. Así, entre un fondo de flores y poniendo al público en pie, el actor consiguió anotar otro número en el que se supera a sí mismo, pero que a estas alturas de la edición no puede servir como salvavidas de su nefasta puntuación.

Aunque el jurado encabezado por Àngel Llàcer no quiso explicarse demasiado sobre la baja puntuación que le otorgaría este viernes, colocándolo en la penúltima posición con la ayuda del público, el presidente de la mesa de valoraciones consiguió que su compañera considerarse unirse al concurso durante su próxima entrega tras mucha insistencia.

Más tarde, tras la ilusión vivida al ver a Bertín Osborne como El Sevilla, pensando que la recta final de 'Tu cara me suena 12' sería el momento en el que el pulsador lo sacaría, un mínimo, de su zona de confort, el cantante de rancheras volvió a pasar sin pena ni gloria a ojos del público con una relajada actuación con riguroso playback de piano interpretando 'Right here waiting' de Richard Marx.

Esperansa Grasia deslumbra con su número futurista al ritmo de Ku Minerva

Y aunque la potencia de su interpretación vocal no se pudo negar, Àngel Llàcer no pudo ocultar su decepción con el intérprete al no superar su prueba semanal. "No lo has imitado muy bien pero hubiese estado mirándote horas y horas. Has estado súper sincero, súper humilde, súper bien cantado, te lo digo de corazón. Yo quiero verte en concierto y quiero que cantes esta canción porque es una dulzura. Hoy te he visto el corazón", aseguró el catalán.

Aún así, Osborne sería de los mejores valorados tanto por el público como el jurado, dejando una vez más en la estocada a otros concursantes de 'Tu cara me suena 12' que no parecen poder abandonar el fondo del ranking. Sin embargo, ese no fue el caso de Esperansa Grasia esta semana, que arriesgó de lleno como Ku Minerva y triunfó con la escena de música trance de los 90 al ritmo de 'Estoy llorando por ti' en una actuación que dejó sin palabras a la propia artista original presente en la mesa del jurado.

Con un traje de lo más estrafalario, coletas y unas grandes pantallas azules, la tik toker acudió al escenario secando sus lagrimas para estallar en una rutina de baile que impresionó gratamente al jurado. "Me he visto a mí con 30 años menos, es alucinante. Tendría que ganar esta gala, por supuesto que sí. Me ha encantado como lo has hecho, has cogido la esencia, le estaba diciendo a Chenoa que iba a llorar", aseguró Ku Minerva emocionada antes de fundirse en un abrazo con la concursante.

Yenesi deslumbra como Isabel Pantoja pero su incómoda escena con Lolita opaca su gran momento

Fue entonces cuando Yenesi tomó el escenario para redimirse de una vez por todas con su número como Isabel Pantoja. Lejos de recrear la escena más folclórica de la dueña de Cantora, con batas de cola y alguno sus temas más conocidos, la actriz se enfundó en un traje chaqueta blanco con fedora a juego para interpretar ‘El señorito’ con una profundidad que Àngel Llàcer alabaría más tarde como uno de sus mejores imitaciones hasta el momento gracias a la calidad actoral de su interpretación.

Y aunque la tonadillera le valió su primer cuarto puesto de la edición y 32 puntos del jurado, su gran momento quedó empañado por la fuerte reprimenda que vivió a manos de Lolita. "Entre tú y yo ha habido bastantes malentendidos y te lo voy a aclarar, me molestó mucho tu actitud de aquel día que te enfadaste y te fuiste", anunció la cantante antes de pedir explicaciones a la concursante por su sonado incidente de hace unas semanas al abandonar el plató en señal de protesta contra el jurado.

"Como eres muy joven, yo ese día te lo perdoné, porque creo que aún te queda mucho por aprender en la vida y sobre todo en esta profesión. Pero te quiero decir dos cosas, yo no tengo nada, absolutamente nada, en contra de ti", aseguró Lolita Flores antes de protagonizar el momento más polémico de la noche que lleva días recorriendo las redes tras filtrarse su salida de tono.

Yenesi pide perdón por el brote del otro día.#TCMS pic.twitter.com/a1wpr0ZZgE — Ojito 👁 (@elojoquetodolv) June 20, 2025

"Tú además tienes una condición que lo que tienes que dar es ejemplo, a esos niños y niñas que están sufriendo porque quieren una transición en la vida y a veces no lo pueden tener", sentenció Lolita en un controvertido mensaje, al relacionar la identidad de género de la concursante con su actitud dentro del programa, y que algunos espectadores han llegado a tildar de "transfobia".

Ana Guerra emociona junto a Víctor Elias al piano al ritmo de Laura Pausini

Disculpas y momentos de tensión a parte, Ana Guerra llegó en el momento indicado de la noche para iluminar 'Tu cara me suena 12' como Laura Pausini, y en esta ocasión no lo hizo sola. De la mano de su marido, Víctor Elias, la canaria asumió el difícil reto de 'Amores extraños' apoyada en la magistral interpretación a piano de su pareja, que consiguió convertir una simple imitación en uno de los momentos más emotivos de la noche.

Mientras Chenoa y Lolita se secaban las lágrimas, Àngel Llàcer no perdió el tiempo de aplaudir a la intérprete. "Has arriesgado Ana, has estado ahí dándolo todo, con todo el cariño y el respeto, con ese miedo de la artista, que luego se transforma en talento. Cuando ese miedo se transforma, se transforma en arte y en poner la piel de gallina", sentenció el catalán antes de que Lolita le congratulase también asegurando que "le había llegado al corazón".

Pero si hubo alguien que llegó al corazón una semana más fue Melani García, que una gala más se zambulló de lleno en su personaje, recreando a la perfección todos los detalles de la actuación de 'Zombie' de The Cranberries. Dejando a un lado su impecable técnica vocal, que la compaña de viernes en viernes ya sea como Shakira, Beyoncé, Natalia Jiménez o cualquier personaje del pulsador, la benjamina de la edición dejó en shock a Chenoa y otros miembros del jurado por la precisión de su actuación corporal.

Melani García logra su cuarta victoria en 'Tu cara me suena 12' como The Cranberries y vuelve a ceder el premio

"Has estado con todas las técnicas habidas y por haber en cuestión de segundos, no te ha faltado detalle. Corporalmente estabas igual que ella, a parte la estabas disfrutando y eso se nota. Eres un tipo de cantante muy especial y de verdad... matrícula de honor", sentenció Chenoa poco antes de otorgar la máxima puntuación, por segunda semana consecutiva a Melani García, que terminaría la noche colocándose a la cabeza de la competición con su cuarta victoria en el concurso.

Melani se corona como líder absoluta del ranking global, distanciándose cada vez más de sus rivales de cara a la recta final en lo alto de la competición con 234 puntos y la siguen, en segunda y tercera posición, Mikel Herzog Jr. con 203 y Gisela Lladó con 201. En esta ocasión, la cantante decidió ceder los 3.000 euros de la noche a su compañero Manu Baqueiro, para compartir el dinero con más causas.

Votos del jurado:

Melani García: 47

Ana Guerra: 44

Gisela Lladó: 41

Yenesi: 32

Bertín Osborne: 31

Esperansa Grasia: 31

Mikel Herzog Jr: 26

Goyo Jiménez: 18

Manu Baqueiro: 18

Votos del público:

Melani García: 12

Ana Guerra: 11

Esperansa Grasia: 10

Yenesi: 9

Bertín Osborne: 8

Manu Baqueiro: 7

Goyo Jiménez: 6

Gisela Lladó: 5

Mikel Herzog Jr: 4

Votos del jurado+público: