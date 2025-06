'La Promesa', avance capítulo miércoles 11 de junio: Pía, Curro y Lope se enfrentan a un estremecedor descubrimiento

Curro está realmente abatido tras la muerte de su madre, que sigue clavada en él como un puñal, y más después de que Rómulo le haya dicho que debe volver a sus labores de lacayo en La Promesa, por orden del señor marqués. Solo Ángela tiene en su mano calmar tanto dolor.

Adriano continúa con su recuperación y Emilia y Catalina toman una decisión que no es del gusto del muchacho. Ricardo investiga la dichosa pulsera de esmeraldas, dando un ultimátum de tres días al servicio para esclarecer su origen. De lo contrario, dará parte a las autoridades y a los señores.

Lope, Curro y Pía se ven acorralados y esta última se enfrenta ante Ricardo y alega que es un obsequio personal que le hizo Gregorio para tratar de recuperar la joya. ¿Se tragará el mayordomo semejante mentira? Lo cierto es que le pone en duda y no le entrega la pulsera.

Por su lado, Samuel insiste en preocuparse por la situación de Petra, pero nadie parece tener conocimiento de dónde está ni interés por ello. Mientras, Lisandro cambia su actitud con Adriano de manera radical. El duque sorprende a todos revelando que pretende obsequiar al labriego.

Avance de 'La Promesa' capítulo del miércoles 11 de junio

Manuel le cuenta a Simona que ha descubierto que, en realidad, su hijo Toño y Norberta no están casados. La cocinera, afectada, se lo cuenta a Candela. Entretanto, Manuel y Toño reciben una misteriosa carta. ¿De parte de quién?

Leocadia, que no deja de asumir poder, le afea a Ángela el abrazo que le dio a Curro y consigue que Alonso hable con su hijo para exigirle que mantenga las distancias con la señorita.

Lisandro se niega a contar cómo pretende agradecer a Adriano lo que hizo por él, pero el marido de Catalina prefiere rehuirlo. Y Rómulo y Emilia reconocen ante Pía y Ricardo que están juntos.

En mitad de la noche, Pía se cuela en el despacho para recuperar la pulsera que compraron en la joyería Llop y, junto a Lope, hace un muy inquietante descubrimiento.

Samuel asegura que no fue Petra quien mandó la carta que le delataba, pero no da más explicaciones y rehúye a sus compañeros. María Fernández se enfrenta a él y Samuel le hace una sorprendente revelación. El verdadero culpable de la excomunión de Samuel no es la persona que María Fernández esperaba.