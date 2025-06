El Gran Wyoming no se deja nada en el tintero con este retrato de Ayuso: "No dice la verdad ni cuando miente"

La manifestación del Partido Popular contra el Gobierno encabezada por Isabel Díaz Ayuso en Madrid este fin de semana continúa suscitando debate. 'El Intermedio' no tardó en repasar algunos de los ataques de la presidenta de la Comunidad de Madrid a Pedro Sánchez, a quién acusó durante el multitudinario acto de encabezar "una dictadura de las minorías". Y el Gran Wyoming terminó sentenciando el discurso de la política a golpe de ironía.

"Vaya planazo tuvieron ayer los fans del Partido Popular, viajecito a Madrid, paseíto por el centro y espectáculo con Feijóo haciendo su imitación de poli duro americano. Y la verdad es que se le da mejor que cuando hace de político moderado, es más creíble en este", comenzó comentando con sorna el presentador de La Sexta sobre la manifestación, que convocó a 50.000 asistentes en la Plaza de España.

El Gran Wyoming desmonta el discurso de Ayuso sobre la falta de libertad

Y el Gran Wyoming no dudó en señalar la presidenta madrileña por desplazar al líder del Partido Popular este domingo. "Aunque lo intenta con todas sus fuerzas parece que Feijóo no terminó de encandilar a los suyos, porque el público que asistió a Plaza España de Madrid fue para aplaudir a otra persona... Alguien le robó el show, nunca adivinaríais quién", adelantó con sorna el comunicador mientras repasaban un vídeo de los cánticos a favor de Ayuso.

"Dicen 'tú si que vales'... o sea que hay otro ahí que no vale. ¡Vaya momento más incómodo!", señaló entre risas el conductor de 'El Intermedio'. "Feijóo invitando a todos a su fiesta del domingo para que todo el protagonismo se lo lleve Ayuso, y de alguna manera le han llamado inútil. Pero señor Feijóo no se preocupe, usted también puede presumir de su concurso, 'Tu cara me suena', pero no de liderar el PP precisamente", insistió el rostro de La Sexta.

Fue entonces cuando el Gran Wyoming repasó las declaraciones de la presidenta madrileña sobre la "plurinacionalidad" impostada de Sánchez y el borrado de la identidad española que denunció en la manifestación. "Ayuso está en contra de quiénes según ella se inventan identidades propias, entendemos que se refiere a quiénes usan su lengua materna... no a quiénes critican que el hecho diferencial sea sentarse en una terraza a tomarse una caña", sugirió el presentador.

"La clásica dictadura en la que te ponen un micro y una plaza para que te explayes"

"La falta de libertad que se vive en España nos impide decir la verdad", sentenció Isabel Díaz Ayuso en un corte que 'El Intermedio' rescató minutos después. "Ahí lo ha clavado, yo creo que no dice la verdad ni cuando miente", señaló con sorna el presentador, condenando el discurso de la dirigente del PP por la magnitud del evento.

"Esto es un chiste que se muere en el momento de pronunciarlo. Está con un micro delante de una masa, claro que sí, es que no se puede decir nada, es imposible pronunciarse desde ese atril lleno de personas... La clásica dictadura en la que a la oposición en vez de una mordaza le ponen un micro y una plaza para que se explayen", sentenció el Gran Wyoming, que no cesaría en sus dardos contra Díaz Ayuso.

"En fin, puede que la fantasiosa de Ayuso crea que terminará como Ana Frank, escondida sin poder salir de casa. Y ni tan mal, os recuerdo que en ese pisazo hay diferentes usos horarios", comentó entre risas mientras Sandra Sabatés explicaba el supuesto sabotaje de la presidenta al líder de los populares. "Ayuso sabe que Feijóo tiene mucha plancha y por eso le echa una manita con los asuntos del partido, y hasta con las cosas domésticas. Vamos, que le está haciendo la cama", aseguró el presentador.

Para finalizar, el Gran Wyoming se revolvió contra la queja directa de la presidenta madrileña a la moderación política, que según ella es para atacar a los populares. "Y ahora se caga en la moderación. Que lo mire por el buen lado el señor Feijóo, por primera vez se le está poniendo cara de presidente del gobierno. Ayuso le trata con el mismo cariño que a Sánchez", terminó esgrimiendo el conductor de 'El Intermedio'.