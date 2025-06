Así ha sido la emotiva despedida de Marta Carazo del 'Telediario' de TVE tras meses duros: "Hasta pronto"

Este viernes 27 de junio, Marta Carazo se ha despedido por sorpresa del 'Telediario 2' tras año y medio siendo la cara del informativo de noche de TVE al que llegó como sustituta de Carlos Franganillo tras su salto a Telecinco. Ahora, la presentadora abandona la cadena pública tras 26 años en ella para iniciar un nuevo reto profesional. Durante julio será Ana Roldán quién tome su relevo y en agosto el encargado de presentar el 'TD2' será Lluis Guilera.

"Para mí ha sido un placer contarles cada noche las noticias desde este plató, desde distintas partes de España y el mundo", empezaba diciendo Marta Carazo en su despedida de la audiencia. "Gracias por seguir confiando en los servicios de Televisión Española", decía mirando directamente a cámara. "Muchas gracias y hasta pronto", concluía.

La salida de Marta Carazo se produce en medio de los rumores sobre le revolución que prepara TVE con sus informativos de cara a la próxima temporada. Pero además, este viernes varios medios publicaban que el nombre de la presentadora del 'Telediario 2' se estaba barajando como nueva encargada de la jefatura de la secretaría de la Reina Letizia en la Casa Real como sustituta de María Ocaña, que deja su cargo en agosto.

Cabe recordar que Carazo fue compañera directa de profesión de Letizia, ya que coincidieron en RTVE durante cuatro años. Además entre 2009 y 2013 se encargó de la información sobre la Casa Real de modo que estuvo muy ligada a la institución a la que ahora pertenecerá.

Nuestra compañera Marta Carazo se despide del Telediario para emprender una nueva etapa profesional.



Se va una gran periodista, pero sobre todo una gran compañera.



▶https://t.co/kbkLdDuZXi pic.twitter.com/eIRc98jrQJ — Telediarios de TVE (@telediario_tve) June 27, 2025

Marta Carazo dice adiós a TVE tras meses duros y con ilusión en su nuevo proyecto

Marta Carazo junto a todo el equipo del 'Telediario 2' en su despedida

Después de su despedida en directo, Marta Carazo no ha dudado en manifestarse en su cuenta de "X" con varios mensajes reconociendo lo afortunada que ha sido por pertenecer a TVE y tener a los compañeros que ha tenido.

"Hoy ha sido mi último Telediario 2 en TVE y quiero agradecer los muchísimos mensajes de ánimo que me llegan. Ha sido mi decisión cambiar de rumbo después de meses duros. Y solo yo, y quienes han estado cerca de mi estos últimos meses, sabemos por qué", empezaba diciendo.

"Estoy contenta, soy afortunada por haber podido hacer tantas cosas en mis 26 años en los Informativos de TVE. Y soy afortunada por los compañeros que he tenido. Gracias por el inmenso apoyo que he sentido como profesional de TVE", proseguía destacando. "Aquí se quedan muchos amigos luchando, como siempre, por el rigor informativo. Ha sido un lujo poder trabajar con todos ellos. Y es un lujo poder iniciar nuevos proyectos. Me voy con ilusión", concluye Marta Carazo en sus redes.

Por otro lado, Nadia Kolotushkina, una de las periodistas que pertenecen al equipo de informativos de TVE compartía en sus redes un breve vídeo con el homenaje y despedida de toda la redacción y el equipo de los 'Telediarios' a Marta Carazo.