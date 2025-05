Una experta en comunicación sentencia a Melody en Telecinco tras la rueda de prensa y señala algo demoledor

Melody ha dado la cara tras su batacazo en Eurovisión 2025 con la canción 'Esa Diva', ha sacado pecho de su actuación y ha criticado la puesta en escena que le crearon en RTVE. La rueda de prensa también se ha podido ver en 'Tardear' y Paloma Ramón, experta en comunicación no verbal, ha sentenciado el afán de la cantante de echar balones fuera y de hacer poca autocrítica.

"Le ha faltado decir que la culpa es de RTVE, le ha faltado enganchar a la directora de comunicación de la pechera", ha ironizado en primer lugar mientras ha señalando cierto nerviosismo e incomodidad en Melody por el balanceo de su cuerpo y por su mirada.

"Hay una gestualidad de balones fuera que no me parece bien. Cuando se trabaja en equipo, todo el mundo pone la carne en el asador. RTVE, al igual que esta casa (Telecinco), tiene un equipo de realizadores increíble y maravilloso. Y algo de responsabilidad tienes que aceptar porque si no parece que hablas desde el ego", ha sentenciado Paloma Ramón en 'Tardear' sobre Melody.

Y no se ha frenado ahí: "Parece que tiene el ego un poco expandido y mira que me da pena decir esto, pero me ha faltado que dijera que tenía que haber escuchado más y ponerse de acuerdo". "Igual no le habían contado más sobre la puesta en escena porque sabían que se iba a negar. A lo mejor es que le falta apertura", ha rematado la experta en comunicación no verbal.