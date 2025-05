Juanra Bonet desgrana 'Traitors España' y revela en exclusiva si habrá un fenómeno Montoya en Antena 3

Juanra Bonet se multiplica en Atresmedia. El presentador continúa al frente de '¿Quién quiere ser millonario?' los martes en La Sexta y se mantiene como copresentador de 'La Voz Kids', cuya décima edición llegaba el sábado a Antena 3. Ahora, el presentador debuta al frente de un reality con 'Traitors España'.

'Traitors' da el salto al abierto desde este miércoles a las 22:45 horas en Antena 3 después de haber emitido una versión con famosos en MAX hace dos años con Sergio Peris-Mencheta como presentador. Ahora Juanra Bonet toma su relevo al frente de este formato que ha triunfado en medio mundo.

Estrategia, tensión, misterio y conspiración son los elementos clave de este gran juego de estrategia que protagonizan 18 jugadores que lucharán por continuar en la competición. Los 18 participantes convivirán en un Monasterio divididos en dos grupos. El primero está compuesto por tres 'traidores' elegidos al inicio de la primera entrega. Y el segundo, por 15 'fieles'. El objetivo de los 'traidores' es mantener oculto su rol y acabar, uno por uno, con todos los 'fieles'. Y el de los 'fieles', descubrir quiénes son los tres 'traidores' que viven con ellos.

Al final de cada día, los participantes votarán en una mesa redonda cuál de ellos debe ser eliminado. Los 'fieles' votarán a ciegas, mientras que los 'traidores' intentarán eliminar al 'fiel' que más les interese en cada momento. Cada noche, tras la mesa redonda, los 'traidores' se reunirán en el cónclave para 'asesinar' a uno de los fieles, que dirá adiós al programa.

Sobre ello hemos podido hablar con Juanra Bonet en esta entrevista exclusiva en la que nos deja claro que más que un reality parece ficción. Asimismo, el presentador se moja sobre qué piensa del horario tardío del programa y responde a si podrá haber un fenómeno Montoya con algún concursante que se haga viral.

'Traitors España' es un proyecto bastante diferente a los que has hecho a lo largo de tu carrera. ¿Cómo ha sido grabarlo?

Ha sido apasionante, ha sido adictivo. Desde el primer día estábamos, pero no yo, todo el equipo, estábamos todos trabajando, haciendo nuestra profesión, ejerciendo la presentación, la iluminación, los cámaras, los de vestuario y de repente acabábamos de grabar, íbamos a cenar y éramos espectadores y estábamos comentando apasionados lo que había ocurrido durante el día. Nos íbamos a dormir esperando que acabasen los traidores el cónclave para ver a quién se cargaban. Los que se habían ido a dormir un poquito antes porque madrugaban más, se despertaban y ¿a quién mataron ayer? Estábamos todos enganchadísimos al juego y lo hemos vivido con mucha intensidad. Para nosotros ha sido como jugarlo de alguna manera.

¿A qué Juanra vamos a poder ver en 'Traitors España'?

Pues yo para preparármelo he estado más pensando que iba a ser un personaje de reparto de una serie que el presentador de un reality concurso. Estábamos hablando con la directora sobre el tono, sobre el personaje, la cadencia, cómo doy la información, cómo la administro que de los tiros de cámara, la luz, la parte del plató oscura, esta es la tres, esta es la cuatro, cuidado con la grúa en esta ráfaga, que es lo habitual en un plató o en un concurso. Y aquí para nada, era como si estuviera haciendo una serie.

Con 'Traitors' vas a hacer el camino inverso que con '¿Quién quiere ser millonario?', el formato estaba ideado para La Sexta pero finalmente se emitirá en Antena 3 donde este tipo de género hace tiempo que no se toca. ¿Qué crees que tiene para poder enganchar al público más generalista?

Yo creo que este programa encaja en cualquier cadena de la casa y en cualquier cadena del planeta. O sea, piensa que está en más de 30 países, si no me equivoco, y muchísimas temporadas en todos ellos. Entonces, más allá de la cadena del país, es un programa que funciona y funciona porque es nuevo y es una fusión de tres géneros que ya conocemos, pero esa fusión de tres géneros hace un producto nuevo, un sabor nuevo para el paladar televisivo.

Por un lado tenemos el reality y este programa tiene lo mejor del reality, que es la verdad, la verdad y la pasión. Por otro lado tiene concurso, lo mejor de los concursos, es decir, pruebas espectaculares en exteriores y de mucha exigencia. Y por otro lado tiene el thriller, esa sensación todo el tiempo de estar, mientras ves este reality y este concurso, de estar viendo cómo 18 concursantes anónimos están creando, improvisando, de la nada, ante tus ojos, una especie de nueva novela de Ágatha Christie, una especie de continuación de 'Asesinato en el Orient Express'. Estos tres sabores, el reality, el concurso y el thriller, te da este formato nuevo, este estilo nuevo que se llama Traitors y que el espectador cuando lo ve, lo recibe como si estuviera viendo una serie, no está viendo el plató, digamos, está viendo una serie, pues la textura de la imagen, la iluminación, los planos, es como si fuera ficción.

Juanra Bonet junto a un panel con los concursantes de 'Traitors España'

Es verdad que son 18 concursantes, por lo que se ha podido ver, son perfiles muy variopintos, de muchas edades, de todos los sectores, de todas las profesiones. No sé si salvando las distancias por el tipo de formato, crees que puede haber un fenómeno Montoya, un concursante que se haga muy viral, un concursante que digas uy, este va a llamar mucho la atención del espectador y va a enganchar.

Lo desconozco, porque los marcos son diferentes. Lo que ocurre con esa persona de la que usted me habla que no sé si esté autorizado por contrato a hablar de ello, ¿lo sabemos? Bueno que esa persona de la que usted me habla (risas) forma parte de un programa muy exitoso y que ha sido visto por muchísima gente y que uno de los sabores fundamentales de ese juego es que lo que ocurre en el juego es verdad dentro y fuera del juego. ¿Me explico?

En 'Traitors' lo que ocurre dentro del juego es verdad dentro del juego y cuando acaba el juego ya deja de ... no se arrastra, deja de ser. Termina el juego, cierras el tablero, guardas las fichas, guardas la caja y te vas con los amigos a jugar. Eso no quiere decir que sea menos verdad. Eso quiere decir que lo puedes ver con la tranquilidad de que la traición, la deslealtad, el asesinato, la conspiración, la manipulación... Puedes ver todo eso de verdad con la tranquilidad de que cuando acaba sabes que todo eso era mentira, que estaban jugando. Pero durante ese momento era verdad. Cuando ves una peli, una serie, flipas con lo que hacen los personajes, en una peli de terror, en un thriller o estás el asesino, cómo se le va, no lo han pillado, lo han pillado... Pero sabes que acaba y se acabó. En este caso ellos no son actores, son concursantes que están jugando de verdad, pero que después de llorar, rabiar, enfadarse unos con otros, cuando acaba la partida, cuando cierras el tablero, era todo abrazos y cariños y qué bien me lo he pasado.

En los últimos tiempos se habla y se critica mucho de la hora a la que empieza el prime time en España. Que hemos pasado de las 22:45 a arrancar incluso el prime time más allá de las 23:15 horas. ¿Te preocupa que comience tan tarde 'Traitors'? ¿Has hablado con Pablo Motos para pedirle que acabe un poco más pronto?

No, eso no es, personalmente no es una cosa que nos haga ruido a nosotros, por muchos motivos. A veces incluso es hasta saludable que acabe más tarde porque ha habido una prórroga en un partido en otro canal y eso si afecta. ¿Me explico? Entonces esto es algo que no es evaluable. Además tenemos Atresplayer premium.

Que sea a y cuarto o menos cuarto, da igual porque quien no lo puede ver a menos cuarto, igual no lo puede ver a y cuarto y ya se lo ve al día siguiente en Atresplayer Premium. Encima se puede ver el de la semana siguiente también, si se ha enganchado mucho. Entonces no, la verdad, (6:37) no es algo que nos preocupe. Todo suma.

'Traitors España' llega a Antena 3 después de haber pasado por MAX con una edición de famosos. Más allá del cambio de famosos por anónimos, ¿hay alguna novedad más o algún otro cambio con respecto a la edición que emitió la plataforma el año pasado?

Yo he intentado ser muy fiel al trabajo de Sergio Peris-Mencheta, que fue el que fundó la manera de hacer aquí este programa. Los cambios que se pueden ver serán los que necesita el programa cuando salta de una plataforma, donde digamos que hay otro tipo de, otra manera de encajar la competencia, a una televisión en abierto. Entonces es posible que sí, que puedas encontrarte con que el ritmo es un poco más, tiene una vuelta más, que la música también, digamos, te lleva a otros lugares, pero es el mismo programa. Con la particularidad que tiene este programa, que aunque sea el mismo programa, cada programa es totalmente diferente a la edición anterior y cada capítulo de cada programa es totalmente diferente a la anterior, porque aquí hay unos giros y unos volantazos que... ¿Sabes esto que te pasa a veces en la vida? Que te pasa algo y dices, ¿cómo me ha pasado esto? Esto en una serie no me lo creería, me lo tumba el coordinador de guión. Aquí pasa permanentemente. Y una última cosa es que no te enamores de ningún personaje porque esto es como 'Juego de tronos' y al capítulo siguiente ya se lo han cargado.

Juanra Bonet en 'Traitors España'.

Hablabas de Sergio Peris-Mencheta, no sé si llegaste a poder hablar con él para pedirle algún consejo o decirle que estuviera tranquilo que el programa estaba en buenas manos...

No, no pude hablar, porque cuando hablé con la dirección del programa me comentaron que estaba pasando un momento de mucha tranquilidad, de estar tranquilo y de poco ruido y entonces no quise molestar.

Casualidades del destino han hecho que 'Traitors España' llegue el mismo día que comienza el Cónclave de Roma....

Eso es el equipo de marketing que ha trabajado muy duro (risas). Bueno pues que la gente nos vea y sepa lo que es un cónclave.