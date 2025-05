Jesús Vázquez pide relativizar las audiencias, valora la nueva Telecinco y aclara el futuro de 'Bailando con las estrellas'

Tras un año apartado de la pequeña pantalla tras el final de 'Bailando con las estrellas', Jesús Vázquez está de vuelta. El presentador se pone al frente desde este miércoles a las 23.00 horas de 'La noche de los récords', que se verá las caras contra otro estreno como 'Traitors España' en Antena 3.

Pasión, riesgo, emoción y diversión son los principales ingredientes de 'La Noche de los récords' producido por Mediaset en colaboración con Cuarzo Producciones (Banijay Iberia), en el que más de un centenar de aspirantes tratarán de entrar en el mítico Libro Guinness World Records, un fenómeno mundial que celebra logros extraordinarios en diversas categorías.

Jesús Vázquez será el gran maestro de ceremonias del programa desde el plató de Mediaset Italia en Milán. Junto a él estará Àlex Blanquer como copresentadora de las pruebas de exteriores grabadas en España, y los jueces adjudicadores de Guinness World Records Chloe McCarthy y Mike Janela.

En El Televisero pudimos hablar con Jesús Vázquez durante un encuentro con la prensa tras la presentación de 'La noche de los récords'. En él nos habla de si le gustaría volver a presentar un reality como 'Supervivientes', de la vuelta de 'Bailando con las estrellas' y de toda su trayectoria en televisión.

Jesús, cuando llega el proyecto y desde Mediaset te proponen hacer 'La Noche de los Récords', ¿qué es lo primero que piensas?

Bueno, pues pienso, lo he dicho un poco que es verdad que después de tantos años en Mediaset sobre todo haciendo tantos formatos distintos concursos, talentos es verdad que este programa es único, no es otro talent no es un concurso, no es un talk show es un programa que es único en su género por lo que es en sí el Guinness World Records. Entonces, lo primero que pensé es fíjate Jesús, otra vez cuando ya crees que lo has presentado todo en la vida aparece un programa que nunca pensaste que te iba a llegar que es ver a gente haciendo cosas que nadie más en el mundo puede hacer.

Y me pareció un desafío por lo que hablábamos antes también hacerlo fuera de España con un equipo básicamente italiano porque nosotros éramos ahí como los galos de Asterix éramos allí el grupo de españoles resistiendo pero éramos un grupo pequeño comparado con el despliegue de medios que tienen en Mediaset Italia para este programa que son doscientas personas porque montar, desmontar algunas estructuras son gigantescas, complicadísimas se tarda mucho en montar en desmontar y tienen cientos de personas.

En dirección yo tenía a Yolanda, que era mi directora española, pero cuando nos poníamos a grabar a mí me hablaba un italiano por el pinganillom, un señor además con mucho carácter con lo cual me daban las órdenes en italiano, los dos regidores eran italianos yo al principio dije oye que me traigan un regidor español luego me hice amigo de ellos porque eran súper majos y ya me hablaban en italiano y los contestaba. Entonces eso también me gustó mucho salir de España que hacía mucho que no trabajaba fuera, estar en Italia que es un país que amo, y me sirvió además para aprovechar para viajar y revisitar sitios que ya conocía, y luego mejorar un poquito mi italiano que tenía regular y lo sigo teniendo pero ahora ya me entero un poco mejor. Entonces eran muchísimas razones con la primera solo de hacer algo diferente a todo lo que he hecho.

Jesús Vázquez, presentador de 'La noche de los récords'

Al tener contrato de cadena entiendo que Mediaset te ofrece diferentes proyectos, ¿y tú vas diciendo me gusta, no me gusta, este me apetece más, menos, o cómo suele ser?

Sí, bueno, digamos que ya tenemos un entendimiento después de tantos años, ellos saben los programas en los que yo me siento cómodo, ellos también, no sé qué palabra utilizar, como que quieren mantenerme para cuando llega un formato de estas características, un gran formato, que es una gran inversión, que es una gran apuesta, pues tener siempre una persona como yo, que tiene una trayectoria bastante blanca, aunque he hecho de todo, he hecho 'Supervivientes', he hecho hasta 'Mujeres y hombres y viceversa', pero no sé por qué la imagen que yo proyecto y la imagen que Mediaset quieren tener de mí es la de que puedo en cualquier momento ponerme a los mandos de un programa blanco, familiar, para que pueda haber un niño o un abuelo que lo vea.

Entonces digamos que tenemos ese entendimiento, pero vamos, hace poquito estuvimos haciendo 'Allá tú' que es un concurso, ahora hago esto, pero sí, más o menos casi siempre lo que me ofrecen me gusta, y si no me gusta, le doy la vuelta y me lo tomo como un reto. Cuando me ofreció Paolo Vasile hacer 'Mujeres y Hombres y Viceversa' se me paró el corazón al principio, porque era entrar en un mundo que yo francamente no controlaba, no había hecho programas de esas características. Pero luego me fui a casa, lo pensé y dije prueba, y la verdad al final hasta me lo pasé bien haciéndolo, le cogí cariño a los chavales, porque detrás de todo ese griterío y todo aquello que pasaba en 'Mujeres y Hombres', había unas personitas muy saladas con las que algunos de ellos sigo teniendo incluso buena relación, y oye, fue una experiencia.

Con 'La noche de los récords' trabajas con Cuarzo Producciones que es también la productora de 'Supervivientes', ¿no sé si volverías a llamar esa puerta y presentar un reality como 'Supervivientes' el año que viene?

Yo estoy en un momento de mi vida en el que no llamo mucho ya a puertas. Espero que me llamen a mí, yo les digo si quiero o no, entre otras cosas porque he hecho casi todo, incluido 'Supervivientes'. Si me lo pidieran, a ver, yo creo que los que lo hacen ahora, que encima ahora es un grupo muy grande de presentadores, en mi época éramos dos. Estábamos Mario Picazo que estaba en la isla y luego vino Eva González y ya porque no había tantas galas como ahora. Que me dicen que lo haga otra vez, pues yo fui felicísimo haciendo 'Supervivientes', pero es verdad que sería hacer lo mismo otra vez, entonces me interesa más de repente probar cosas que no he hecho nunca.

Cuando te ofrecieron 'Bailando con las estrellas' decías que te faltaba ese gran formato por presentar y ahora has hecho también 'La noche de los récords'. ¿Te queda algún formato internacional que te gustaría poder presentar?

Pues es que ya no lo sé, mejor me quedo calladito y de momento es que este ni lo tenía en mi cabeza o sea sabía que existía el formato pero porque porque se hace en medio mundo pero no o sea nunca me imaginé que llegaría a aterrizar en Telecinco y que me lo ofrecerían con lo cual ya no digo más ya nada como dijo Rocío Jurado la pobre en el homenaje de Lola Flores, "ya no digo más nada".

No lo sé lo que venga vendrá. Yo estoy en una época mía personal diferente también. Voy a cumplir 60 años, pasado mañana como quien dice, y quiero empezar a tomarme la vida de otra forma. He peleado mucho en mi carrera por tener una carrera y lo más importante y de repente cuando cumples años van cambiando las cosas importantes, van cambiando de sitio y para mí ahora lo importante es vivir. El éxito para mí ahora se llama tiempo, poder tener tiempo para hacer lo que me dé la gana, o no hacer nada, o viajar por el mundo que es lo que más me gusta con mi marido, o estar en mi casa. Eso para mí es que he conseguido el éxito ya porque si yo mañana cierro la puerta y no me veis nunca más yo seguiría viviendo igual de feliz haciendo los mismos planes viajando a los mismos sitios, estando en la misma casa. O sea mi vida no cambiaría nada ya ha llegado ese momento y ese para mí ese es el mayor de los éxitos.

A mí me encanta la tele y cada vez que me pongan un caramelo delante pues diré que sí porque la tele como todo cuando haces un trabajo que te gusta, decía no sé quién que no es un trabajo y es verdad, pero es un trabajo tienes que echarle horas, tienes que aprenderte guiones, tienes que estar en tu sitio, tienes que resolver situaciones, es trabajar . Y entonces a partir de ahora lo que venga con calma, que me apetece mucho lo hago, que no pues les diré no me apetece mucho.

En este programa vas a estar rodeado de personas que superan sus límites constantemente, ¿eso te ha inspirado o te ha hecho cambiar la forma de ver la vida?

Yo es que comulgo mucho con esa idea. Yo siempre he pensado que se puede llegar a donde quieras, que hay que como se eso de apuntar al infinito para llegar a la luna. Y yo siempre he ido a por todas, entonces yo me sentía muy identificado con la gente sobre todo los que tuvieron hándicaps de pequeños, problemas y que decidieron tomar el camino de luchar. Yo aunque una vez más tengo la imagen de blanco y de chico que nunca ha roto un palto y que nunca me ha pasado nada, pero me han pasado cosas terribles en la vida, algunas sabéis porque han sido públicas y otras no, pero vamos como a todos porque la vida cuando te da, te da fuertemente.

No me quiero emocionar, pero este año se han muerto dos amigos muy queridos, los dos muy diferentes y muy de golpe, cuando la vida te sacude te sacude fuerte y yo me he quedado desolado y luego he dicho pues hay que seguir para adelante. Yo siempre he sido de para adelante y hacia lo siguiente así que no me ha cambiado mucho la mentalidad. Y ahora que voy a cumplir 60 si pienso en vivir y vivir y no tanto en luchar porque yo ya he conseguido lo que he querido.

Jesús Vázquez en una de las galas de 'La noche de los récords'

Conociste el éxito muy joven y antes hablabas de que ahora el éxito para ti ha cambiado. ¿Qué le dirías a ese Jesús que conoció la fama tan de golpe siendo tan joven?

Le diría por un lado que quizá no se lo tomara tan a pecho porque cuando luchas tanto por el éxito te obsesionas y a veces no lo disfrutas. Estás ya deseando llegar a lo siguiente, y quizá lo único, no es que me arrepienta de nada porque todo lo que he hecho me ha llevado a donde estoy que es donde quiero estar, pero quizá que no me angustiara tanto por las cosas. Ahora porque sé donde he llegado pero claro cuando tienes 20 años no sabes donde vas a llegar y que vas a tener éxito o si de repente vas a desaparecer.

A lo largo de tu carrera las audiencias han cambiado mucho, antes en la presentación has hecho un alegato de que se deberían medir de otra forma. ¿Cómo te tomas hoy en día el tema de las audiencias porque vienes de hacer 'Allá tú' o 'Bailando con las estrellas' que ya no hacen los datos que hacían antes?

Bueno es que el share que marcaba antes ya no existe. Los casi 50 que hacía en 'La Voz 1' no lo hace ni el fútbol. Yo creo que a todos nos ha ido, no digo importando menos, sino cambiando la percepción de lo que es el share del día. Evidentemente todo el mundo quiere ganar la franja, eso es así porque estamos compitiendo. Pero si no la ganas, ya no es tan grave o por lo menos para mí y creo que es lo que piensan también en Mediaset. Todos queremos ganar y ser líderes en nuestra franja. Y si no la ganas y eres segundo pues dices bueno la curva no ha ido mal, teníamos más publi que el otro, encuentras siempre una excusa para suavizar el hecho de no ser líder.

Pero para mí personalmente que cada vez me importa menos. Os voy a confesar algo. Yo hasta hace un año veía las audiencias todos los días, pues me he quitado, no veo ni una sola audiencia, salvo las mías. No, porque te metes en un bucle. Primero porque solo le interesa a la gente del sector, la gente que está fuera, yo que tengo más amigos fuera que dentro de la tele no saben nada de audiencias ni les interesan ni las miran. Entonces tenemos que relativizar un poco porque al final estamos obsesionados con un número y hay muchas formas de ver los programas ahora y hay muchas formas de difusión y hay que contar con ellas. Lo que decía antes es que hay países, no sé si es EEUU en los que ya no se dan audiencias diarias, se dan audiencias semanales o mensuales y el acumulado, se sabe cuanto se ve en las plataformas porque hay muchas series y también programas que también se ven después en plataformas y hay que esperar un mes para calcular cuantas personas lo han visto y eso hay que sumarlo a los que lo vieron en directo, yo creo que el mundo de las audiencias está sufriendo una transformación y nos tenemos que adaptar.

Como experto en audiencias y en el mundo de la televisión, ¿cómo ves esta nueva etapa de Mediaset que ha decidido cambiar de modelo y alejarse de la polémica y quizás apostar por un modelo más blanco?

Yo no voy a valorar, no me corresponde a mí porque yo no soy el que programa ni el que toma esas decisiones. Pero yo creo que Mediaset sigue siendo una tele muy fresca, muy actual, muy pegada al día a día y las variaciones que han hecho los responsables pues hechas están. Pero yo creo que básicamente seguimos manteniendo una imagen que no ha cambiado tanto que es una televisión muy de actualidad, de seguir la vida de la gente, y somos muy de reality, de ver cómo vive la gente en una casa o en una isla, ver cómo reaccionan cuando ven a su pareja serle infiel. Ese es un sello de Telecinco que no se ha ido y que yo creo que nos identifica. No creo que hubiera sido muy buena idea darle un vuelco de 180 grados, creo que hay señas que nos identifican que no hay que perderlos. Y luego hay formatos como los que hago yo como 'Bailando con las estrellas' que son súper formatos de prime time de mucho presupuesto, de grandes platós que también se ven. Yo creo que las cosas van por donde tienen que ir y de hecho creo que los datos lo están reflejando. Hemos pasado nuestro momento, todas las cadenas pasan ciclos, lo pasó Atresmedia, lo pasó La 1, nosotros tuvimos la crisis y ahora estamos empezando a salir.

Has comentado que te has presentado para batir a un récord. Pero más allá de eso, ¿Cuál crees que ha sido tu récord en toda tu trayectoria?

Pues mira yo pisé por primera vez estos estudios, los antiguos Estudios Roma, en la incipiente Telecinco en el año 90 y desde entonces no he parado de trabajar. En el año 2025 sigo sentado en los salones de Mediaset en los que empecé, eso es un récord. Soy el único de los de la primera etapa que queda. Y creo que soy el presentador que más años ha estado ligado a un grupo de comunicación. Son 35 años. Es verdad que tuve algunas salidas pequeñas a otras cadenas pero como el hijo pródigo he vuelto siempre. Esta es mi casa. Yo cuando entro por Telecinco siento que estoy como en mi casa.

¿De todos los programas que has hecho cuáles son los que la gente recuerda más? ¿Por cuál te siguen preguntando por la calle?

Pues fíjate de las cosas más absurdas, con todo el respeto y el cariño, porque además casualmente son de mis favoritos. De 'Hotel Glam' hay gente que me sigue hablando de él, hay gente que no sabe ni lo que es porque han pasado 20 años. Luego de uno que hacía en las autonómicas que la gente metía las manos en una urna y había bichos. Luego el de las cajas que es como le llaman a 'Allá tú' y hay mucha gente que sigue diciendo cuando vuelves al de las cajas. Luego haber hecho 'La Voz', 'Supervivientes' u 'OT' que son transatlánticos pues está muy bien, pero a esos programas les guardo mucho cariño porque fui muy feliz, eran programas donde no estabas sujeto a un guion y haces lo que te da la gana.

¿Crees que se podría volver a hacer 'Hotel Glam'?

Yo lo propuse hasta la saciedad pero creo que a día de hoy sería difícil hacerlo porque antes se hacían cosas muy locas y hoy en día no sé si vendrían gentes de estas que les encanta poner demandas.

Jesús Vázquez en 'Bailando con las Estrellas'

Se habla de que 'Bailando con las estrellas' volverá en otoño, ¿sabes algo de su regreso?

No puedo decirlo porque no lo sé exactamente pero si se baraja hacerlo a la vuelta del verano. Se iba a hacer antes pero por motivos de la estructura de programación de la cadena no se ha podido hacer y lo quieren hacer antes de que se acabe el año, así que seguramente volvamos en septiembre pero aún no es oficial.

¿Cómo llevas eso de cumplir 60, miras delante del espejo y dices de verdad tengo ya 60?

Mira ahora empiezo a llevarlo bien, pero me ha costado. Después de cumplir los 59 he pasado un año muy malo sí porque ya claro ya cambias de piso. Subimos al sexto y es que me parece increíble que vaya a cumplir 60 años es que no me lo puedo creer y aunque no lo parezca los tengo. De de hecho ahora que cumplo 60 ya empiezan las goteras ya me hice el chequeo de este año ya me ha dicho el médico estás muy bien, pero, tienes un poquito alto el colesterol, estás bien, pero... Ya empezamos con las goteras. Un amigo mío me dijo una vez cuando subas al sexto empiezan las goteras y se me quedó la frase. Y justo ahora me hago el chequeo y me dicen que hay una goterita aquí tenemos que bajar un poquito y bajar el colesterol.

¿Te cuidas más ahora no sé si también con la alimentación?

Me estoy cuidando mucho y eso también me ha servido para sentirme yo bien, verme bien, estoy estos últimos meses eso intentando salir poco, poca fiesta, beber poco, comer bien, entrenar mucho porque creo que eso me va a ayudar a llegar a septiembre con buen ánimo cuando suenen los 60 y vea salir la tarta con el 6 y pueda decir 'pero mira qué bien estás Jesús'.

¿Ya has pensado como celebrar los 60? ¿Vas a hacer un fiestón?

Tengo varias opciones. La primera era fiestón, pero de repente también los 60 te hacen pensar muchas cosas y ahora la opción que más me llama la atención es estar con la gente, solo y exclusivamente con personas que cuando entren por la puerta de mi casa se me ilumine la cara de la alegría que me de verlos. No, cero compromisos, cero postureo, cero porque es amiga de una amiga, hermana, primo, amigo. No, que sea porque te quiero y quiero que estés conmigo. Y creo que voy a tirar por ahí, porque iba a hacer una fiesta muy grande, alquilar un sitio en Madrid e invitar a 100 personas pero luego te pasas la noche pensando y para que le he invitado.