Frank Blanco y Verónica Dulanto llegan a la misma conclusión en 'Tardear' tras lo visto con Melody y RTVE

'Tardear' también ha abordado en directo la rueda de prensa de Melody con RTVE y a la que se ha acreditado más de un centenar de medios. Entre ellos, programas de la competencia como 'Y ahora Sonsoles' o el de Verónica Dulanto y Frank Blanco en Telecinco.

Precisamente, este último, a través del reportero Jorge Luque, ha querido polemizar planteando si hay mala relación entre ella y la delegación de Eurovisión: "Lo que querría es que aclararas bien lo que se pregunta todo el mundo. Hay muchos artistas que se han quejado estos días sobre que no tuvieron voz en su camino a Eurovisión en la puesta en escena. ¿Cómo es realmente la relación entre la delegación de Eurovisión y tú en estos momentos y si te has visto obligada a hacer algo que no te apeteciera?".

"Yo no soy nadie para llegar aquí y solucionar nada porque soy una cantante y a lo que me dedico es a cantar. Pero por supuesto que ha habido cosas en las que hemos debatido y no hemos estado de acuerdo. Claro que sí. En la puesta en escena a mí había cosas que me hubiesen gustado haber decidido yo, como las pantallas, que no las vi hasta el día de antes, pero eso no me quita la felicidad que tengo porque a mí me llena la actuación que yo he hecho y el trabajo que se ha hecho, que creo que ha sido muy bonito", ha replicado Melody al periodista enviado por 'Tardear'.

Con corte incluido al percatarse un cierto afán desde Telecinco o Antena 3 en embarrar la relación con RTVE: "Y con esto no vengo a criticar a nadie. Yo entiendo que en otras cadenas lo que se busca también es la polémica, pero yo no voy a ser quien desate una polémica".

Finalmente, tras estas declaraciones de Melody, en las que no ha eludido los dardos a RTVE por la puesta en escena, Frank Blanco y Verónica Dulanto han llegado a una misma conclusión. "Está siendo una rueda de prensa incómoda para los directivos de RTVE porque, es verdad que no tengo tanta memoria eurovisiva, pero no es muy normal que después de un certamen veamos a la artista en una rueda de prensa con críticas incluidas", ha comentado Verónica.

"Yo no lo recuerdo tampoco, pero está claro que quiere pasar página", ha apostillado Frank. "Y otra cosa: si Melody tenía a la gente en el bolsillo, con esto más todavía porque está siendo clara, sincera y diciendo lo que le da la gana", ha rematado Dulanto antes de cambiar de asunto.