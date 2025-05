El jurado de 'Tu cara me suena', abucheado por el público ante las últimas puntuaciones a Melani García

'Tu cara me suena 12' vivió este viernes otra gala marcada por la tensión y la polémica tras otro intento de su jurado de equilibrar la balanza en las valoraciones. El escándalo de la emisión ocurrió cuando llegó el momento de valorar a Melani García, que esta semana se enfrentó al reto de imitar a Chapell Roan. Y la puntuación de Lolita y Flo distó mucho de la dictada por el público, pues el plató no tardó en llenarse de abucheos y reproches para los dos jueces.

Si bien el podio final de la noche estuvo conformado por Mikel Herzog Jr, Gisela Lladó y Melani García, los nombres obtenidos tras la votación inicial del jurado no tenían nada que ver con ese trío. Prueba de ello fue cómo la mitad del panel sacrificó el brillante número de Melani García en 'Good luck babe' para reconocer el talento del resto de sus compañeros, tal y como explicó el propio Flo.

'Tu cara me suena 12' se llena de abucheos por la valoración de Flo y Lolita a Melani García

Cuando la pantalla de valoraciones de 'Tu cara me suena 12' mostró un 5, un 6 y dos 11 para la benjamina de la edición, el público no tardó en manifestar su sorpresa con un contundente abucheo. "Justifícate Flo", le pidió el presentador al humorista, que junto a Lolita había otorgado a la joven cantante una de las puntuaciones más bajas de la noche. Y el miembro del jurado no tuvo más remedio que esconderse bajo la mesa ante los reproches de los presentes en plató.

La valoración del jurado de 'Tu cara me suena 12' a Melani García en su gala 7

"Si hay alguien que pueda pensar que este cinco es por el tartazo que Melani me dio la semana pasada no tiene nada que ver", comenzó aclarando con sorna Flo mientras se dirigía con prudencia hacia el público. "Es muy difícil hoy la votación e intentamos equilibrarlo para que todos los que han tenido un mérito sobresaliente tengan también unos puntos sobresalientes", aclaró el fichaje de esta temporada.

Así, el juez de 'Tu cara me suena 12' reconoció sin tapujos que había sacrificado la puntuación de la cantante para elevar en el ranking a otros concursantes que a menudo no reciben ese reconcimiento. "Melani, yo reconozco que me he aprovechado de tu talentazo. Pero no me justifico...", terminó lamentando Flo mientras se reincorporaba a su asiento, mientras que Lolita no ofreció ningún motivo sobre su baja puntuación.