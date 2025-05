El gran palo de El Gran Wyoming a Ana Rosa por su polémica más célebre que no vio venir nadie en 'El Intermedio'

Este miércoles 14 de mayo, Thais Villas ha entrevistado en 'El Intermedio' a Juan José Millás, con motivo de la publicación de su último libro 'Ese imbécil va a escribir una novela'. Tras la emisión de la charla, el Gran Wyoming no lo pudo evitar y asestó un duro golpe a Ana Rosa Quintana por el famoso plagio de su libro.

Durante la entrevista, Millás reflexiona, entre otras cosas, sobre la muerte. Según el escritor, a partir de cierta edad "uno empieza a preguntarse qué clase de viejo será. Hay una etapa en la vida en que te miras al espejo y empiezas a ver al viejo que serás". Sin embargo, en un momento posterior, "te miras al espejo y ves al muerto que serás".

"¿Eso te lo has imaginado ya?", le preguntó Thais Villas. A lo que el autor contestó: "Ya no puedo ver al viejo que seré porque ya soy viejo, pero ahora ya estoy preparando al muerto". Millás también confesó que a él le gustaría "que el tanatopráctico me dibujara una sonrisa un poco icónica". "Siempre ponen al muerto serio", sentenció.

El dardo de el Gran Wyoming a Ana Rosa Quintana

Tras la emisión de la entrevista en 'El Intermedio', el Gran Wyoming tomó la palabra para hablar de su afición por los libros: "Me veo perfectamente presentando un programa de libros. Y ya tengo el título: 'La cosa de papel'". Ante esto, su compañera le preguntó: "¿Pero a ti te interesa realmente la literatura? ¿Lees mucho? Parece que no…".

Sin pelos en la lengua, Wyoming contestó: "Yo vivo rodeado de libros. Siempre que me surge un problema recurro a ellos. Hoy mismo he calzado una mesa con una novela de Ana Rosa Quintana. Bueno, de Ana Rosa Quintana o de quien se la escribió, como se llamara". Un zasca épico a la presentadora de Telecinco por el polémico plagio de su libro, un libro que dijo haber escrito ella y, poco después se descubrió que ella solo puso su nombre.