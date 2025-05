El Gran Wyoming se corona con su réplica a lo que muchos medios señalan sobre Sánchez y Ábalos en 'El Intermedio'

Tras varios días en los que Pedro Sánchez y José Luis Ábalos han acaparado el foco informativo por sus conversaciones filtradas, El Gran Wyoming ha roto su silencio sobre la polémica. El presentador de 'El Intermedio' no dudó en lanzar un recado a todos los medios responsables de presentar la filtración de los mensajes como "un culebrón" en el que se limitan a "vender humo".

"Llevamos cuatro días consecutivos centrando la actualidad política en las conversaciones privadas de dos adultos. Y en todo esto hemos tenido dos grandes revelaciones: Sánchez es bastante triste poniendo motes y Ábalos cita a Quevedo, cuando todos pensábamos que él era más de Arturo Fernández", comenzó sentenciando el rostro de La Sexta para abordar la sonada polémica.

El Gran Wyoming condena el "culebrón" formado a partir de los mensajes entre Sánchez y Ábalos

Tras hacer referencia a los comentarios del ejecutivo sobre la ministra de Defensa Margarita Robles y algunos mensajes de Ábalos desde el humor, El Gran Wyoming cargó de lleno contra lo visto en muchos medios durante este miércoles, poniendo como ejemplo a El Mundo. "La gran exclusiva de hoy no es tal. No se ha demostrado que esa supuesta llamada de Begoña Gómez existiera y la justicia no investiga el rescate de Air Europa", aclaró el presentador antes de hacer un apunte sobre la información.

"Un rescate que por cierto contó con el respaldo de todos los tribunales, incluido el Tribunal de Cuentas", recordó el comunicador. "En cualquier caso, recordemos que correlación no implica causalidad. Que Air Europa se rescatara días después de una supuesta conversación de Begoña Gómez no significa que este fuera fruto de esa conversación", añadió el rostro de La Sexta.

Pero no se quedó ahí, y con una imagen de Aznar de fondo, reflexionó ante la audiencia. "Es como si alguien afirmara que esta información llega porque antes de ella, algún gran político con un ego más grande aún dijo aquello de 'el que pueda hacer que haga'... ¿Quién se creería algo así?", comentó entre risas el Gran Wyoming antes de ponerse serio para sacar a relucir lo verdaderamente preocupante del asunto.

"Que se dejen de vender humos y recuperen los cupones"

"Lo verdaderamente reseñable es que varios medios de comunicación tienen información filtrada nada menos que de los mensajes privados del presidente del Gobierno", lamentó el conductor de 'El Intermedio', que lanzaría entonces un recado directo a los diarios. "Mensajes que van publicando con cuentagotas... ¿Es un aviso, es un chantaje? ¿Es el culebrón con menos tensión sexual de la historia?", bromeó el comunicador.

"Yo no lo sé, pero creo que la prensa debería reflexionar, si quiere mantener la atención de los lectores, que se dejen de vender humos y recuperen los cupones para la sandwichera", sugirió con sorna el Gran Wyoming antes de dar por finalizado su lectura sobre todo el revuelo formado en los medios y tertulias políticas estos días, que han pasado por alto en numerosas ocasiones la privacidad del presidente.