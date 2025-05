El Gran Wyoming le lee la cartilla a Ayuso y desarma sus últimos volantazos punto por punto en 'El Intermedio'

Este martes 13 de mayo, 'El Intermedio' ha analizado en 'El Gran Premio de Fórmula Ayuso' los "volantazos" de la presidenta de la Comunidad de Madrid al hablar de su pareja y su asesor fiscal, quien también es el que les alquila el ático. El Gran Wyoming no dudó en atizar a la política del PP por sus contrariedades.

Este mismo martes Javier Fidalgo, el asesor fiscal de Alberto González Amador, declaraba ante la jueza. En su declaración aseguraba no haber participado en el presunto delito de fraude fiscal de más de 350.000 euros contra la Hacienda Pública española. Fidalgo, además, es el propietario del ático en el que viven Isabel Díaz Ayuso y su pareja, algo que, según él, es un "negocio como otro cualquiera".

Casi a la misma hora en que se producía la declaración, la presidenta madrileña aseguraba no conocer a Fidalgo: "No sé quién es esta persona". Ante esto, Wyoming le recuerda en 'El Intermedio' que es el casero que "les cobra cada mes 5000 euros por el ático". "Si su pareja le va soltando esa pasta a desconocidos, no me extraña que tenga a Hacienda mosqueada", sentencia el presentador con su característico sentido del humor.

Wyoming analiza con humor los "volantazos" de Isabel Díaz Ayuso

En opinión de Wyoming, este despiste de Ayuso tendría su explicación en que sigue aturdida tras "jugar al Mario Kart" con Carlos Sáinz, en lo que se convierte en el 'Gran Premio de Fórmula Ayuso', una competición protagonizada por los "volantazos" en sus declaraciones ante los medios de comunicación. El presentador de La Sexta ha analizado estos "volantazos" de la presidenta madrileña, quien 'arranca' en la curva de "ciudadano particular" y pasa por la 'chicane' de "operación de estado".

Acto seguido, atraviesa en once segundos un "tramo complicadísimo" en el que recorre "delegado del Gobierno", "mujer del presidente", "Abogacía del Estado" y "Fiscalía". "Tendrá que parar en boxes porque el motor no sé, pero esta cabeza está que echa humo", bromea Wyoming. Tras volver nuevamente a la Abogacía, Ayuso pasa por "Puigdemont y amnistía" para regresar de nuevo a "ciudadano particular". Una peculiar carrera con la que 'El Intermedio' pretende ironizar sobre estas contrariedades de la política.