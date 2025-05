Andreu Buenafuente usa el altavoz de TVE para poner la guinda a Melody al desmontar su rueda de prensa

Andreu Buenafuente no dudó en arrancar la emisión de 'Futuro Imperfecto' de este jueves pronunciándose por todo lo alto sobre una de las polémicas de la semana. Al igual que su último programa se mojó de lleno sobre la polémica de Israel en Eurovisión, el humorista no perdió la oportunidad de sentenciar de lleno a Melody por sus declaraciones durante la rueda de prensa celebrada este lunes por RTVE.

"Vamos a hablar del tema que ha paralizado los medios y que ha tenido pendiente a toda España, incluso a Europa... Melody. Sí, otra vez, ya la última. ¿Visteis la rueda de prensa? Qué tensión...", comenzó adelantando con sorna el presentador de La 1, que no dudó en señalar la incomodidad que se respiraba en dicho encuentro con los medios.

Andreu Buenafuente sentencia a Melody tras su polémica rueda de prensa: "Menos mal que una diva no pisa a nadie para brillar"

"Había tanta expectación que TVE estuvo a punto de poner un rótulo por si aquello era una masacre. Melody dio su versión sobre lo ocurrido en Eurovisión y duró hora y media, duró casi más que el festival. A mí se me hizo corta, estaba en casa con las palomitas...", bromeó Andreu Buenafuente entre risas del público, que cargaría entonces de lleno contra la falta de autocrítica de la cantante.

En la rueda de prensa de Melody hubo más espinas que rosas.#FuturoImperfecto



⭕️https://t.co/eGcuDv9QhY pic.twitter.com/qVJfNrynVS — La 1 (@La1_tve) May 29, 2025

"La conclusión es que si hubiese hecho la actuación como ella quería, con sus indicaciones y sin contar con las opiniones de los demás habría quedado primera o casi. Menos mal que como dice su letra 'una diva no pisa a nadie para brillar' ¿no?", subrayó el presentador, recordando las constantes alusiones de la intérprete durante la rueda de prensa sobre las presiones creativas que sufrió por parte de RTVE.

Y Andreu Buenafuente tampoco dudó en propinar un tirón de orejas a "la rumbera" por su metedura de pata más sonada. "También dijo que por contrato no le estaba permitido hablar de política, Televisión Española lo rectificó diciendo que no es cierto, que solo se aplica a las canciones, que no pueden tener contenido político. Y yo os lo puedo confirmar porque sé de qué hablo, os lo digo en serio", señaló haciendo referencia a Rodolfo Chikilicuatre.

"Evadió las preguntas difíciles, echó la culpa a la gente y se consideró la ganadora moral"

Así, el humorista recordó cuando, de la mano de David Fernández en 2008, consiguieron colarse en Eurovisión con una parodia nacida en el espacio que conducía en La Sexta. "Cuando hicimos el 'Chiki chiki'... No sé cómo tomármelo, 30 años de televisión y siempre seré recordado por aquello. Esa canción tenía una letra original donde se mencionaba a Rajoy y a Hugo Chávez y desde la Organización Europea nos dijeron que había que eliminarlo y así lo hicimos, sino hubiésemos ganado seguro", comentó con sorna.

"Lo curioso es que al final Melody evadió las preguntas difíciles, le echó la culpa a otra gente y se consideró ganadora moral, exactamente como un político. Pero lo que más me llamó la atención es que al final del acto hizo estas declaraciones", señaló Andreu Buenafuente antes de repasar la conversación con Lady Gaga que Melody narró ante los medios en plena convocatoria.

"¿Cómo será qué de todo lo dicho yo creo que esta es la parte que más sentido tiene? Porque a ver, esto pretende ser un chiste. ¿Qué lectura hicisteis? Porque yo me quedé muerto. En un momento pensé, igual sí que la ha llamado Lady Gaga, que estaba pendiente de Eurovisión y de Melody", comentó asombrado el conductor de 'Futuro Imperfecto', que zanjaría el tema con una reflexión.

"O sea, que ella para decir que se pasa los puntos por el coño se ha montado una broma que no acaba de funcionar, porque fíjate que al final dice 'olé'. Resumiendo, se ha repetido la historia. Su actuación en la rueda de prensa fue como la de Eurovisión, mucha expectativa, mucho show, dio la nota y al final quedó en mal lugar", sentenció entre aplausos el humorista, lanzando su último dardo a Melody.