Sergi Ferré, histórico de 'Sálvame', se deslengua y desenmascara a Jordi González en estos términos

Tras años alejado de los focos después de su salida de 'Sálvame', Sergi Ferré ha reaparecido ante las cámaras para rememorar su experiencia en el universo de Mediaset. El antiguo reportero del magacín, que inició una batalla legal contra La Fábrica de la Tele, se ha sincerado sobre las situaciones más incómodas que vivió en Telecinco y los rostros de la cadena de quiénes no guarda ningún buen recuerdo.

El antiguo reportero de Telecinco ha reaparecido ante la audiencia en el canal de Youtube de la periodista Marina Esnal. El antiguo compañero de Omar Suárez y José Antonio León entre otros no ha evitado recordar la doble demanda que interpuso a La Fábrica de la Tele (ahora La OSA Producciones) por daños y morales y perjuicios, llegando a reclamar a la productora de 'Sálvame' hasta 50.000 euros de indemnización.

Sergi Ferré, antiguo reportero de 'Sálvame' carga contra Jordi González: "Conmigo nunca se portó bien"

"En 'Sálvame' gustaba más la secuencia chunga que la buena", confesó Sergi Ferré, admitiendo también que no regresaría a un puesto de esas características en televisión. "Son muchas horas y estás fuera de tu casa todos los días. Normalmente, al reportero lo mandan solo para ahorrar costes, te coges un vuelo o un coche solo para ahorrar la noche de hotel y las dietas del cámara", continuó explicando el comunicador.

"Al final, estás durmiendo fuera de tu casa y solo y las condiciones no son tan bonitas como la gente cree, pasas muchísimas horas en la calle", insistió el antiguo reportero de 'Sálvame' antes de sincerarse con Marina Esnal sobre la persona de que peor recuerdo guarda de su etapa en Mediaset. "Como estás acostumbrado a verles todo el día simpáticos en la tele, cuando ves que están jugando un personaje se te caen un poco", confesó sobre Jordi González.

Cuando la periodista le recordó el reciente revés de salud que el presentador de 'D Corazón' ha experimentado, Sergi Ferré se mostró claro y contundente. "No me da pena. Conmigo nunca se portó bien y fue una persona muy desagradable. Tuve una mala experiencia con él y pena no me da ninguna, fueron mis inicios televisivos", aclara el periodista.

"A cualquiera que le preguntes te va a decir lo mismo"

"Esas malas experiencias, creo que Nagore hace poco también contó algo, son vox populi. A cualquiera que le preguntes y haya tenido un trato más cercano te va a contar lo mismo", señaló además en referencia a la anécdota de la televisiva sobre las excéntricas peticiones del presentador con la temperatura de plató. Pero Ferré también guarda buenas amistades de su tiempo en la cadena.

Así, aclaró el motivo por el que no pudo acudir a la boda de Kiko Hernández. "Tenía los billetes de avión, pero no fui. Me invitó porque me llevo muy bien con él, es de los pocos con los que he compartido tiempo fuera de la tele. Hace muchos años, decidí que no iba a hacer nada que no me apeteciera. Tan amigos y tan contentos", confesó Sergi Ferré sobre uno de sus buenos amigos del programa.

En la misma línea se pronunció sobre la Andrea Janeiro, la hija de Belén Esteban y la propia princesa del pueblo, con la que compartió emisión durante años. "Es una niña muy lista, una tía que se ha sacado su carrera y se ha ido a vivir fuera. La madre también se ha esforzado, entró a 'GH VIP' para poder financiar a su hija y que tuviera una educación a la que ella no había podido acceder. Eso dice mucho de Belén. La niña es una chavala encantadora, muy responsable", aseguró el reportero.

"Cuando tienen que compensarte no te compensan, y yo hice un trabajazo"

Pero Sergi Ferré aún tenía mucho más que compartir sobre cuáles fueron sus condiciones laborales cuando trabajaba en 'Sálvame'. "Me enviaron a Colombia por lo de Patricia Donoso. Acepté, pero lo mínimo que voy a pedir es que me compensen con un día y medio libre por la ida y otro día y medio libre por la vuelta, ¡qué menos!, más los dos días festivos, que son el sábado y el domingo", comenzó explicando el periodista.

"Quería luego cinco días libres porque me pertenecen por las horas que iba a trabajar de más. Cuando tienen que compensarte, no te compensan y yo hice un trabajazo...", rememoró el comunicador, que confiesa como tampoco supo encajar del todo bien la enorme exposición del programa. "Yo no soy nadie para que tú hagas un club de fans. Antes tenían club de fans David Bisbal o Rihanna y ahora cualquier tonto que sale medio segundo en la tele tiene un club de fans", recordó asombrado.