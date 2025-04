Mediaset anuncia un giro inminente en 'Supervivientes 2025' que sorprenderá a los concursantes

Tras la sexta entrega de 'Tierra de nadie', que marcó un espectacular 20,7% de share y firmó su récord en espectadores con casi 1,5 millones de media, Mediaset ha desgranado los contenidos de la gala de 'Supervivientes 2025' de este jueves con Jorge Javier Vázquez. El reality no descansa por Semana Santa.

La nueva expulsión centrará parte de la emisión. Tras la salvación de Montoya al reunir el mayor número de votos de los telespectadores, Laura Cuevas, Carmen Alcayde y Álex Adrover se enfrentan a la eliminación. Como siempre, quien obtenga menos apoyo será el elegido para abandonar la aventura. No obstante, no se aclara si será definitiva o no después de desaparecer Playa Misterio.

Precisamente, con la eliminación de esta localización, 'Supervivientes 2025' entra en una nueva etapa. Y en ese sentido, el grupo audiovisual indica que, después de la unificación de Makoke, Manuel y Nieves, se producirá "un giro inesperado que sorprenderá a unos desprevenidos supervivientes". De momento, eso sí, no se detalla en qué consiste. ¿Será un cambio de playas? ¿O la anulación de la expulsión tras la marcha de Almácor por prescripción médica?

Por otro lado, en el transcurso de la nueva gala de 'Supervivientes' tendrán lugar nuevas pruebas. En primer lugar, 'La deriva de los dioses'. En este juego, los supervivientes deberán meterse en el agua para rescatar un tablón de madera, atravesar una serie de plataformas de distintos tamaños usando la madera como puente llegar hasta la más pequeña y tirar el puente al agua. En ese momento, deberán mantener el equilibrio y sostenerse en pie durante 10 segundos para dar la prueba por finalizada y parar el tiempo. El equipo que antes lo consiga ganará una recompensa.

En el juego de líder, titulado 'El potro del vértigo', los supervivientes deberán mantenerse el mayor tiempo posible en una plataforma con el pie abatible, colgados sobre el mar sujetándose a un trapecio atado con una cuerda a la plataforma y sostenidos de espaldas. Progresivamente, la plataforma se irá inclinando y se liberarán unos centímetros de cuerda. El último superviviente en permanecer en la estructura ganará y se convertirá en líder antes de una nueva ronda de nominaciones.

Además, se abordará la última hora de la convivencia en Palapa; el estado de ánimo de Laura Cuevas tras el Puente de la Concordia, muy afectada después del encuentro con Carlos, su marido, en el Puente de la Concordia; y habrá una entrevista con Gala Caldirola en plató en la que hará balance de su experiencia en el concurso tras su expulsión definitiva.