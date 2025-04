Rosario Matew señala a la organización de 'Supervivientes' tras su abrupta marcha: "No habéis visto muchas cosas"

Tras tan solo 24 días en Honduras, Rosario Matew decidió poner fin a su aventura en 'Supervivientes 2025'. Ahora, dos semanas después de su regreso a España, la influencer ha cargado duramente contra la organización del programa.

Su decisión de abandonar el concurso sorprendía mucho a la audiencia. Uno de los motivos que se especuló fue que echaba de menos a su novio, Stiven, algo que ella negó a su llegada al plató: "Sé que mucha gente piensa eso, obviamente era una cosa que me pesaba un montón porque me fui en una situación muy delicada, pero por amor me debería haber quedado porque ellos me pidieron que me quedara".

Rosario Matew dejó claro que "yo no abandoné porque tenía miedo de perderle, yo abandoné porque sabía que si continuaba en 'Supervivientes' me podía pasar factura de alguna manera y no quería eso". Sin embargo, estas explicaciones no acabaron de convencer a la audiencia. Y este ha sido el motivo por el cual la joven ha estallado contra la organización del programa.

La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' ha compartido un vídeo en sus redes sociales para dar más detalles sobre su marcha y, de paso, señalar a la organización. "Creo que necesitáis este vídeo y yo también. Lo necesito para explicarme y desahogarme", comienza diciendo la influencer, antes de lanzar una acusación contra el equipo de 'Supervivientes 2025'.

Rosario Matew carga contra la organización de 'Supervivientes 2025' tras su abandono

"Dentro del programa pasaron muchísimas cosas que vosotras no habéis visto porque somos muchos concursantes y no se le puede dar el mismo protagonismo a todos", ha reconocido. Por lo tanto, según ella, "no se ha contado mi historia y no han salido imágenes mías". Además, aseguraba haberse "sorprendido mucho", ya que ella había dado tanto como el resto de sus compañeros.

"He pescado, he partido cocos, he sido de las primeras en probar comida, me he llevado bien con todos mis compañeros, me llevo amigos de allí… No he sido la mejor, pero competía conmigo misma", ha confesado. Tras esto, Rosario Matew ha querido contextualizar su situación personal antes de viajar a Honduras: "Hay una cosa que no me esperaba que me pasara. En noviembre de 2023 desarrollé una especie de fobia social porque mi vida cambió mucho cuando se emitió mi edición de 'La isla de las tentaciones'".

Esta vida que al principio disfrutó se acabó convirtiendo para ella en una pesadilla: "En noviembre ya no podía más. Me convertí en una ameba. Antisocial, solo lloraba, me apetecía estar encerrada en mi casa, irritable, tenía atracones de comida. De hecho, en poco tiempo cogí 8 kilos". Pero fue en 2025 cuando un nuevo golpe volvió a zarandear su vida: "En enero, Stiven y yo lo dejamos. No es un secreto para nadie que antes de irme a 'Supervivientes' Stiven y yo nos veíamos. Él estaba esforzando mucho, yo estaba más reacia…".

El motivo real de su abandono de 'Supervivientes'

"Remontándome un poco al principio de como se ha enfocado en algunos perfiles, no habéis visto todo mi progreso en ese mes. Yo entré con dudas con mi relación. No sabía qué hacer. Sabía que Stiven quería estar conmigo. A medida que pasaban los días, me di cuenta que igual lo que Stiven decidió en enero era algo que nos hacía falta. En un debate, cuando me preguntó Sandra Barneda si podría retomar la relación con él, yo dije claramente que no. Que para qué me iba a leer un capítulo que ya me había leído pudiendo escribir capítulos nuevos", ha continuado diciendo.

Durante su estancia en Honduras, Rosario Matew se dio cuenta de que se había equivocado: "Si volvíamos, no era para leer capítulos antiguos, sino para empezar a escribir capítulos nuevos juntos. Si Stiven hubiera venido a Honduras, yo le hubiera dicho perfecto, quédate aquí, pero yo me voy". "Yo, psicológicamente, por mucho que quiera a Stiven, necesitaba irme de ahí. Tenía síntomas de la situación que os acabo de nombrar, me sentía como un pájaro muy grande en una jaula pequeña", reconoce la influencer.

Además, asegura que "el protocolo de abandono que visteis que activé no fue el primero". Y es que, al parecer, la exconcursante de 'Supervivientes 2025' habría intentando abandonar antes el programa, pero la organización no mostró las imágenes. "No habéis visto muchas cosas. Me duele mucho porque pensaba que lo habíais visto en casa como yo lo había vivido y me he encontrado con una realidad completamente diferente", ha sentenciado.

Las secuelas que arrastra de su paso por Honduras

El regreso a España tras su paso por Honduras no está siendo nada fácil para Rosario Matew. Y es que, la joven está sufriendo un problema de salud por el que ha decidido acudir al médico. La influencer ha compartido una fotografía frente al espejo, luciendo un ajustado traje de deporte, en el que se puede apreciar su hinchazón de tripa. Así lo ha reconocido ella misma: "Recién levantada y estoy como un globo. Hoy voy a coger cita con el médico porque no es normal". De esta forma, ha decidido poner sus problemas en manos de los profesionales para que le hagan las pruebas pertinentes y encuentren una solución a sus problemas.

Rosario Matew tomó la decisión de abandonar 'Supervivientes 2025' apenas 24 días después de comenzar la aventura. El motivo fue, según sus propias palabras, que se encontraba "completamente atada y sobrepasada". "Siento que me falla la mente. Tenía muchos miedos y ahora no me pasa nada. Y he encajado en el grupo. Pero tengo una sensación de ahogo y asfixia constante. Como que mi cabeza no está procesando bien todo esto", confesó ante las cámaras del programa.