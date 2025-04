Petra Martínez, Doña Fina en 'La que se avecina', destapa su peor momento en la serie: "Me pusieron verde y dije 'me voy'"

Doña Fina se ha convertido en uno de los rostros esenciales de toda trama de 'La que se avecina'. Pero su desembarco tardío en la comunidad de vecinos no fue plato de buen gusto para muchos de los seguidores de la ficción. Petra Martínez ha recordado la fría acogida que tuvo su personaje y el momento en el que pensó en abandonar el proyecto por la dureza de algunas críticas.

Corría el año 2014, durante la octava temporada en Telecinco de los hermanos Caballero, cuando una nueva vecina, acompañada de su gato, aterrizó en el 2º C para poner patas arriba Mirador de Montepinar. "Cuando llegaste tuviste cierto conflicto con el público", recordó Nacho Guerreros nada más recibir a su compañera de serie en su pódcast 'Mr Chaise Longue'.

Petra Martínez recuerda su calvario en 'La que se avecina': "Voy a jorobar la serie y no quiero"

"Es verdad que el público a veces no te acepta porque está acostumbrado a ver a ciertos actores y viene un personaje nuevo que lo rompe todo...", subrayó el que da vida a Coque en 'La que se avecina' antes de que Petra Martínez se sincerase sobre su complicado recibimiento. "Yo no tenía ni redes ni nada, pero alguien me dijo 'te están poniendo verde'. Entonces yo fui a Alberto Caballero y le dije 'me voy'", explicó la actriz.

Y es que, la que se ha convertido en uno de los rostros habituales de la serie, que permanece en el elenco durante su decimosexta temporada, que arrancó sus grabaciones recientemente, lo tenía claro. "Me voy porque voy a jorobar la serie y no quiero que esto se vaya a...", rememoró la intérprete en su conversación con Nacho Guerreros. Sin embargo, el guionista no tardó en hacerla cambiar de opinión.

"Alberto me dijo: 'ya verás como dentro de poco te quieren'... y es verdad. Al principio el personaje entra y la gente es como 'en mi familia no entra nadie más, yo quiero a los que están'", aseguró Petra Martínez, que insistió además en que Doña Fina no se ganó el calor de muchos de los espectadores por su "mala leche".