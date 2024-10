La actriz Petra Martínez, cerca de abandonar 'La que se avecina' y esta es la explicación

Doña Fina se ha convertido en uno de los personajes estrella de 'La que se avecina' desde su llegada a la ficción. No fue hasta la octava temporada de la serie cuando Petra Martínez se estrenó en Mirador de Montepinar como la nueva vecina. Y aunque hoy en día sigue al pie del cañón con sus compañeros, en una reciente entrevista la actriz ha revelado que pensó en abandonar tras la primera reacción del público a su personaje.

En el último episodio de 'El trastero de La que se avecina', la intérprete se ha sincerado con Alberto y Laura Caballero sobre sus inicios en la exitosa serie, que estrenará pronto su temporada número 15. Se trata de un videopódcast conducido por los creadores de la serie en el que cada episodio un miembro del elenco revela algún secreto de la ficción.

Petra Martínez recuerda su peor momento en 'La que se avecina': "Estaba un poco asustada"

Petra Martínez fue la protagonista de la última entrega junto a Loles León, con quién compartió algunas anécdotas de su llegada a la serie de Telecinco. "Yo al principio estaba un poco asustada", comenzó la actriz que da vida a Fina Palomares. "Quisiste marcharte", señaló entonces el creador de la serie, recordando el complicado momento que vivieron durante el estreno de la octava temporada.

Petra Martínez y Alberto Caballero en 'El trastero de La que se avecina'

"Un día Petra vino muy preocupada diciendo: 'Creo que no estoy haciendo muy bien mi trabajo, porque me están diciendo unas cosas feísimas por las redes. Yo os pido perdón y me voy, porque mi personaje cae fatal'", recordó Alberto Caballero. "Esto es una familia, es un clan. Es como un lobby y la gente te tiene que aceptar y apadrinar. ¿Y qué ha pasado después?", señaló el guionista.

Y es que, con el paso de las temporadas, y a punto de cumplir 10 años en la comunidad de vecinos, poco queda de esos comentarios negativos de los fans al personaje de Petra Martínez. Loles León aseguró entonces que en muchas ocasiones ese odio se traduce en "envidia", recordando lo que pasó cuando abandonó 'Aquí no hay quien viva' al final de la segunda temporada.

"Cuando me fui yo en aquel momento, algunas me decían: 'Qué bien has hecho en irte, aquello no era para ti…'. Y la siguiente temporada a estas las veía allí trabajando. Te lo juro. Ahí yo entendí lo que es la vida y entendí lo que es este trabajo. Quítate tu para ponerme yo", aseguró la actriz sin desvelar en ningún momento de qué protagonista de la ficción de Antena 3 estaba hablando.