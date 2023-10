Petra Martínez destapa cómo es verdaderamente Rodolfo Sancho detrás de las cámaras

No hay duda de que Rodolfo Sancho es muy querido entre todos sus compañeros de profesión. No hay actor o actriz que haya trabajado con él que no hable maravillas de él como persona. La última ha sido Petra Martínez, con la que coincidió en la serie de TVE ‘La Señora’.

En declaraciones a Europa Press, Petra Martínez se deshace en halagos hacia el padre de Daniel Sancho: «Yo conozco a Rodolfo por trabajo. Estuvimos haciendo »La Señora’ y él como persona, como actor, es maravilloso. Es un tío con una dulzura. La situación es muy difícil para él».

Cabe recordar que el hijo de Rodolfo Sancho permanece en prisión preventiva acusado de asesinar y descuartizar, presuntamente, al cirujano Edwin Arrieta en Tailandia. Un duro golpe para el actor, que cuenta con el apoyo y la empatía de todos sus compañeros. La actriz de ‘La que se avecina’ considera que Rodolfo «lo está haciendo bien. Lo único que yo le diría es que la vida te da unos golpes a veces muy fuertes», pero cree que uno siempre tiene que estar al lado de los hijos.

«Te tira mucho la familia y aunque tú sepas que la situación es muy terrible, él me imagino que luchará por su hijo», asegura Petra Martínez, quien reconoce no haber hablado todavía con Rodolfo Sancho: «Yo personalmente lo que leo, porque yo no he hablado con él, es que lo está haciendo lo mejor que se puede en esas circunstancias».

La difícil situación económica de Rodolfo Sancho

La situación del protagonista de ‘Isabel’ y ‘El Ministerio del tiempo’ no es nada fácil. Al dolor por lo que está pasando con su hijo se suma a que todo esto dará un vuelco total a su situación económica. Y es que será muy costoso para él mantener a su hijo y darle una vida mejor dentro de la cárcel tailandesa en la que cumple prisión preventiva.

Rodolfo Sancho tendrá que asumir gastos muy importantes, como la defensa de su hijo para conseguir la mejor condena posible, además del peculio diario de Daniel Sancho en la cárcel, viajes a Tailandia, estancias en el país asiático y, posiblemente, una gran indemnización a la familia de Edwin Arrieta tras el juicio. A todo esto se enfrenta el actor parado y sin trabajo a la vista. Si bien el próximo 15 de octubre se estrena ‘El zorro’, su última serie, que se rodó antes de que saliese a la luz el escándalo protagonizado por su hijo.

Está en el aire su aparición ante los medios para promocionar este último trabajo. Y es que la vida del intérprete se quedó totalmente bloqueada el pasado 2 de agosto cuando su hijo confesó haber matado, presuntamente, al cirujano colombiano. Un crimen por el que la Fiscalía tailandesa pide para el joven la pena máxima, que en aquel país es la pena de muerte.