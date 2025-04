La pelea más descomunal de 'Supervivientes 2025' por lo ocurrido entre Laura Cuevas y su marido

Uno de los momentos más esperados por los espectadores de 'Supervivientes 2025' ha sido el reencuentro entre Laura Cuevas y su marido. Cabe recordar que durante los últimos días la superviviente ha sacado a la luz aspectos hasta ahora desconocidos que ponen en jaque su matrimonio. Precisamente para aclarar la situación, su marido se ha personado en los Cayos Cochinos, lo que ha generado un un cara a cara de alto voltaje.

Antes de reencontrarse con su pareja, Carlos ha podido compartir sus sensaciones con Sandra Barneda. Visiblemente dolido, el joven ha desvelado: "Estoy un poco bastante decepcionado con todo lo que está pasando y estoy escuchando. Me sorprende que diga eso, pero bueno, es Laura Cuevas. Sinceramente creo que no me merezco nada, pero nada de lo que está diciendo. Si quiere hablar de mí o de la relación, que diga la verdad, no que se lo lleve a su terreno".

"Ella hoy te dice una cosa, mañana otra y sus reacciones son arriba, abajo... Yo te digo que como me vea el careto no creo que se acerque mucho a darme aun abrazo. Yo no la puedo recibir con una sonrisa y con alegría", ha añadido al tiempo que ha enfatizado los diez años que han estado como pareja.

Lejos de quedarse ahí, el marido de Laura Cuevas ha proseguido diciendo: "Mi cabeza me da a que me ha utilizado todos estos años. Ella tiene mucho tiempo para pensar, yo también y analizando todo lo que he estado viendo, lo que ha salido y lo anterior, monto el puzzle y el resultado es de alguien que me ha utilizado. No hay otra. No ha dicho ni una verdad, bueno sí, una, que no hace nada con su vida".

Así ha sido el explosivo reencuentro de Laura Cuevas con su marido

Llegado el momento del reencuentro, la concursante ha tenido que enfrentarse a una dinámica en la que ha ido abriendo puertas hasta que se ha encontrado con su marido. "Sigues mintiendo como una campeona, ¿no estábamos juntos cuando yo te pillé?", ha sido la primera intervención del joven. Una agria actitud a la que Laura ha contestado diciendo: "Nos estábamos dando un tiempo. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que yo haya podido contar o dejar de contar aquí?".

Los ataques desde ese momento han sido una constante: "Que no paras de mentir en todo menos en que no haces nada con tu vida, ¿nos estábamos dando un tiempos cuando yo te pillé? Cuando llegue a España voy a mostrar los mensajes... Me dices mi vida y estamos juntos, blanco y en botella. Estuve esperándote hasta las dos y tres de la mañana y tú, ¿cómo llegabas?".

Ante este reproche, Laura se ha defendido asegurando: "Mira, ¿cómo llegaba de qué? Lo único que hacía era al salir de trabajar tomarme una cerveza con mis compañeros". "Chiclana se ha enterado de todo lo que has hecho en verano. Tu nivel de cinismo es nivel máximo. Vienes y te sientas conmigo y hablas", le ha afeado él visiblemente nervioso. Frente a ello, la concursante ha soltado: "Si cuando tienes un hueco vacío te buscas otra cosa... Yo me tengo que quedar en casa".

Las cuestiones monetarias no han tardado en salir a la luz. "Me he gastado 500 pavos antes de que viniera al concurso para que llevase a su hija al instituto", le ha reprochado Carlos ante lo que Laura le ha soltado: "Con mi tarjeta te has quedado. Has aprovechado que he dicho lo más mínimo y te enfadas". "Y me estás dejando como un mierdas. Yo tengo que trabajar, cosa que tú no haces. Saca tu vida laboral que no tienes ni cinco minutos cotizados", ha criticado la visita de Laura Cuevas, quien ha seguido insistiendo: "No hay tiempo para mí nunca y lo tienes que reconocer". "Cada vez que le digo vamos a ir a cenar, tú dices: "no vida, que tú ya me has dado tanto, me siento mal"", le ha recordado él.

"No vais a ningún lado": Sandra Barneda interviene para mediar entre Laura y su marido

"Me da la sensación de que no vais a ningún lado", ha advertido Sandra Barneda al tiempo que le ha preguntado a Laura Cuevas por su reacción al ver a su pareja. "Me ha sorprendido", ha confesado al tiempo que ha aprovechado para afearle a su pareja sus ausencias: "Siempre estás haciendo cosas". Por su parte, Carlos ha asegurado sentir "impotencia": "Me parece injusto todo lo que está haciendo esta señorita inventándose cosas, que no habla la verdad".

Lejos de quedarse ahí, Carlos ha continuado diciendo: "No reconoce absolutamente nada. Tu nivel de cinismo voy a reconocer. Me estoy quedando con tu hija, he pedido una reducción de jornada y me están quitando dinero y tú te estás llenando los bolsillos. Desagradecida, ¡has hablado pestes de mí!". "Lo único que he dicho es que llevo una vida sedentaria, que no me arreglo por ti que estás ocupado 24 horas", ha zanjado ella antes de que la presentadora cortase la conexión.

La trifulca entre los dos ha proseguido cargada de reproches por parte de él: "Tú has dicho: "Lo primero que voy a hacer es cambiar de ciudad"". "¿Y qué pasa? ¿Te gusta que sepan donde vives ahora?", se ha excusado ella. Visiblemente en desacuerdo, Carlos le ha soltado: "Tengo seis animales que comen y viven, ¿los dejo ahí abandonados?". "Yo lo único que he dicho es que quiero hacer muchos cambios en mi vida y que no quiero hacer una vida tan sedentaria. Lo primero que he dicho es que tenemos que hablar, que tenemos que tener un almuerzo y una cena", ha continuado explicándose ella ante lo que él ha defendido su posición a pleno pulmón: "Es alucinante... Fatal, aquí Laurita la fantástica no me ha dicho nada. Me pega la patada y soy el amor de su vida".

Al ser preguntada por los sentimientos que Carlos despierta en ella, Laura Cuevas ha confesado: "Yo he dicho en varias ocasiones que es el amor de mi vida y que los primeros años fue un relación muy bonita y que los últimos años ha sido una vida totalmente diferente... Yo tenía que salir, hablar con él y decirle que no quería hacer una vida tan sedentaria y que en esos cambios que quiero hacer tiene que incluirse él y por eso quería hablar con él". "Yo lo que empiezo, lo termino... Tengo muchas cosas que pagar y responsabilidades y las asumo. Tengo que seguir estudiando y seguir en la vida laboral. Si a ella no le parece eso bien, lo siento mucho", ha concluido la pareja de Laura Cuevas.