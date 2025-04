La nueva vida de la actriz Patricia Arbués, la niña de 'El Barco': así ha cambiado físicamente tras 14 años

'El Barco' puede que fuera la serie española más arriesgada y diferente de comienzos de 2010. Mezclando ciencia ficción, drama y aventuras, fue emitida por Antena 3 entre el 17 de enero de 2011 y el 21 de febrero de 2013. Producida por Globomedia y creada por Iván Escobar y Álex Pina (creador de 'La Casa de Papel'), la serie contó con tres temporadas y un total de 43 episodios. Una de las apuestas más ambiciosas de la cadena… y de nuestra ficción. ¿Quién puede olvidar el buque escuela Estrella Polar y ese toque a lo 'Waterworld' pero en vez de Kevin Costner, un Mario Casas jovencísimo?

Era una época para experimentar en nuestra ficción, y 'El Barco' fue uno de los máximos exponentes. Su primer episodio fue visto por 4.770.000 de espectadores y alcanzó una cuota de pantalla del 23,4%. Así se convirtió en uno de los mejores estrenos de ficción nacional de ese año. Y, pese a que las audiencias fueron bajando hasta un final que dejó divididos a los fans, su éxito se mantuvo y aún hoy es recordada. Ya no solo por su mezcla de géneros y sus tramas enrevesadas, sino por su increíble reparto. El mencionado Mario Casas como Ulises, Blanca Suárez como Ainhoa, Juanjo Artero como el capitán Ricardo Montero, e Irene Montalà como Julia Wilson. Pero también contaba con otros actores reconocidos como Luis Callejo, Marina Salas, Bernabé Fernández, Javier Hernández o incluso la jovencísima Patricia Arbués.

Patricia Arbués, en uno de los momentos más dramáticos de 'El Barco'.

Arbués ya había hecho algunos trabajos publicitarios pero su primer gran proyecto fue 'El Barco'. Y es que con tan solo seis años se convertía en uno de los personajes más queridos, interpretando a la hija de Juanjo Artero y hermana de Blanca Suárez. Eso sí, tuvo que luchar para memorizar todas sus líneas de guion ya que, cuando fichó por la serie, ni siquiera sabía leer.

"Me da pena que lo viviese tan pequeña y no recordarlo", confesó en una entrevista para Fórmula TV años después. "Entendía que era una historia muy turbia". Y es que cuando una actriz comienza tan pequeña, es difícil ser consciente de lo que supone grabar una serie de tal calibre, y volverse famosa de la noche a la mañana. "Recuerdo que en aquella etapa actuar no era un trabajo". Tras la finalización de la serie, Patricia Arbués siguió ligada al mundo de la interpretación. Pero poco a poco fue dándose cuenta de la inestabilidad de la profesión.

Así que, tras aparecer en varios episodios de 'El secreto de Puente Viejo', la joven actriz decidió entrar en la carrera de Fisioterapia. Pero sin dejar de lado su profesión soñada. Uno de sus últimos trabajos fue 'La catedral del mar', donde compartía proyecto con su hermano mellizo en la vida real, el actor Hugo Arbués. Este se hizo mundialmente famoso gracias a la película de Netflix 'A través de mi ventana'.

En la actualidad, Patricia Arbués sigue con su carrera universitaria pero sueña con un reencuentro con todos sus compañeros de 'El Barco', y así lo dijo en Fórmula TV. "Me gustaría que hubiese un reencuentro en modo de serie". Aunque ya les vimos reencontrarse en 2016 en un reencuentro especial de varios de sus actores para Atreseries en el madrileño parque del Retiro, entre los que estaban la propia Patricia Arbués, Marina Salas o Juanjo Artero.