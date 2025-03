La nueva vida de Megan Montaner, la protagonista de 'Puente Viejo' que murió como Jana en 'La Promesa'

Si hay algo que atraiga a la audiencia en una serie diaria, es la acumulación constante de secretos. Y 'La Promesa' sabe hacerlo a la perfección. La serie creada por Josep Cister lleva dos años ahondando en los secretos de la protagonista, Jana, a la que daba vida Ana Garcés, y tratando de arrojar un poco de luz sobre su pasado. Pero por todos es sabido que, cuando uno se acerca demasiado al sol, se acaba quemando. Que se lo digan a Ícaro. Y Jana, tras descubrir la verdad sobre la muerte de su madre, también ha sufrido el trágico destino. Pero no es la única vez que vemos una trama similar en una serie diaria.

Los fans de 'El secreto de Puente Viejo' recordarán el comienzo de la ficción, con Megan Montaner de protagonista. La actriz interpretó durante más de 300 episodios a Pepa la Partera. Un personaje que, como el de Jana, llegaba para revolucionarlo todo. Mientras Jana lo hacía en el el palacete La Promesa, Pepa Balmes llegaba al pueblo de Puente Viejo. Y en ambas ocasiones, las dos se enfrentaban a las matriarcas del lugar. Su trágico final también ha transcurrido en paralelo, enfrentando su destino estando embarazadas. Pero, mientras que el personaje de Megan Montaner moría al dar a luz, el de Ana Garcés recibe un disparo y mueren tanto ella como el bebé.

Manuel junto al cadáver de Jana en 'La Promesa'

Y es que estos paralelismos quizá se deban a que, en las dos series, Josep Cister es la mano que mueve los hilos. Mientras que en 'La Promesa' es el creador, en 'El secreto de Puente Viejo' ejercía como productor gracias a Boomerang TV. Y ojo, no solo ha pasado en estas dos ficciones, sino también en otra con Cister detrás, como fue 'Acacias 38'. "Llevamos unos 550 episodios en emisión. No podemos pensar que vamos a tener a los actores durante 10 años. No es realista". Así ha defendido la decisión de la muerte de Jana en 'La Promesa' en una entrevista para Bluper.

Ahora falta saber cómo se recuperará la serie de 'La Promesa' tras la marcha de su principal protagonista. En 'El secreto de Puente Viejo' solucionaron la marcha de Megan Montaner con un salto temporal hacia delante, recurriendo a los hijos de los protagonistas, ya mayores. Pero lo más interesante, es cómo evolucionó la carrera de la actriz. Porque salir de una serie diaria en la que has estado más de un año siempre es difícil, porque el público te va a seguir identificando con ese personaje durante mucho tiempo. Montaner consiguió sortear el problema y ahora es una de las actrices más interesantes del país.

Megan Montaner, una estrella televisiva

Una vez que has protagonizado una serie diaria de época, en algún momento vas a repetir. Y es que la actriz nacida en Huesca ya tenía experiencia en este tipo de ficciones antes de llegar a 'El secreto de Puente Viejo'. Porque había participado en 'Amar en tiempos revueltos' justo antes, durante más de ochenta episodios. Aunque su debut fue con 'La Pecera de Eva', la serie de Telecinco protagonizada por Alexandra Jiménez.

Y, de la serie de Antena 3, saltó a 'Gran Hotel' y a 'Sin identidad', un thriller en el que estuvo dos temporadas. En esa época además aprovechó para regresar de forma estelar a 'El secreto de Puente Viejo', destacando la importancia de la serie diaria en su carrera. "Me dio un bagaje bastante potente en cuanto a fluidez, técnica, rapidez y agilidad. Ha sido una escuela como ninguna", explicó para Antena 3. "Estoy muy orgullosa de Pepa, de su cabezonería, de que nunca ha tirado la toalla. Pepa ha sido una campeona y le daba igual lo que le viniera por delante".

Megan Montaner en 'La Caza'.

Pero, aunque marcó su carrera o, al menos, el inicio de esta, Megan Montaner decidió probar con otras historias un poco más alejadas de este tipo de series. Así fue una de las protagonistas de 'Velvet Colección' o de la magnífica 'La Caza', con sus tres temporadas. Un thriller policiaco de investigación que le ha granjeado las mejores críticas hasta la fecha. Y es que su personaje de Sara Campos es parte del gran éxito de la serie. Aunque ni siquiera es su protagonista más famosa. Ese honor recae en Elena Echevarría, en la serie de Álex de la Iglesia '30 Monedas'. Un proyecto difícil pero que consiguió tener dos temporadas y que se convirtió en un pequeño éxito en Estados Unidos.

"Me mandan algunas cosas y se me ponen los pelos de punta, me entra un pavo que no puedo conmigo misma", se sinceró en Vertele. "Es increíble que esté funcionando así, que tenga esa repercusión, y que se esté hablando de esa manera. Yo feliz, claro, de que traiga muchas alegrías. Ha sido una maravilla hacer ese proyecto, también exigente y duro, pero sobre todo muy divertido y diferente". Tras la cancelación de la serie de HBO MAX, la carrera de Megan Montaner no se ha detenido. Su último gran proyecto ha sido 'Entre tierras', su regreso a las series de época, y también con buenos datos no solo en Antena 3, convirtiéndose en una de las series más vistas de 2024, sino gracias a Netflix, erigiéndose como uno de los títulos más vistos de la plataforma.

En el terreno sentimental, la actriz mantiene una relación sentimental con Gorka Ortúzar, biólogo, y con el que tiene dos hijos, Káel, nacido en abril de 2017 y Soren, nacido en enero de 2023.

Y este año se presenta especialmente movido para la intérprete. Porque volverá a ponerse en la piel de María, la protagonista de 'Entre tierras'. Además, protagonizará la nueva temporada de 'La Caza', que esta vez se llamará 'La Caza. Irati'. Y dos nuevas películas. Una internacional llamada 'Papeles', que se basa en el caso de los célebres papeles de Panamá, en la que compartirá protagonismo con Carlos Bardem, Antonio Dechent, Gustavo Bassani, Jaime Newbal, Nick Romano, Agustín Della Corte y Verónica Ortiz. O la nueva cinta de Gracia Querejeta, 'La buena suerte', al lado del actor Hugo Silva. Un 2025 ilusionante y en el que demuestra que tiene cuerda para rato.