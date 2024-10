Movistar Plus+ roba esta emblemática serie a TVE protagonizada por Megan Montaner

Hace unos días Megan Montaner sorprendía a todos sus seguidores al anunciar que ‘La Caza’, la serie de TVE que ella misma protagonizaba dando vida a Sara Campos iba a contar con una cuarta temporada.

Algo que descuadró pues TVE no se había pronunciado al respecto. Y todo tenía un sentido. Y es que la ficción contará con una cuarta temporada pero no en la cadena pública. Será Movistar Plus+ la que emita ‘La Caza. Irati’, la nueva tanda de episodios de la ficción que surgió del libro «Monteperdido» de Agustín Martínez.

Ha sido la plataforma la que ha anunciado la adquisición de ‘La Caza’ en la presentación de todas sus próximas series para 2025. Así, tal y como han confirmado, la ficción llevará por título ‘La Caza. Irati ‘ y trasladará sus tramas a la Selva de Irati en Navarra después de haber realizado las anteriores temporadas en Monte Perdido (Pirineos), la sierra de Tramontana (Islas Baleares) y el río Guadiana (Huelva).

Los nuevos capítulos de ‘La Caza’ mantendrán a dos de sus protagonistas: Megan Montaner y Félix Gómez. La actriz retomará el papel de Sara Campos mientras el actor volverá a meterse así en la piel del sargento Ernesto Selva. Esta cuarta temporada contará además con los fichajes de Roger Casamajor (‘La Mesías) y Silvia Alonso (‘Sin huellas’, ‘Tierra de lobos’).

Dirigida por Rafa Montesinos (‘El Inmortal’) y Javier Pulido (‘La Promesa’), y escrita por Agustín Martínez, Luis Moya e Isa Sánchez, este thriller psicológico verá la luz en 2025. Su producción seguirá en manos de DLO Producciones. Y según ha adelantado el director de Ficción de Movistar Plus+, «‘La Caza. Irati’ es casi una refundación de la saga».

Así será ‘La Caza. Irati’ en Movistar Plus+

La cuarta temporada de ‘La Caza’ transcurre en la Selva de Irati (Navarra). Un equipo de la UCO se traslada hasta allí cuando los habitantes de una pequeña aldea descubren el cadáver de una mujer colgado de un árbol. En esta ocasión, el teniente Ernesto Selva trabajará a las órdenes de Gloria Mencía.

Con lo que no cuenta Ernesto es con la incorporación de Sara Campos, que en lugar de dejar el Cuerpo cuando Víctor fue asesinado, ahora trabaja como psicóloga en la Sección de Análisis del Comportamiento delictivo de la Guardia Civil.

Pero los misteriosos asesinatos y las desapariciones se siguen sucediendo y, por primera vez, nuestros investigadores barajan la idea de un asesino en serie que se esconde en lo más profundo del bosque más grande de España, rodeado de historias y viejas leyendas. Un asesino que no saben si es humano y al que algunos llaman “La Criatura”.