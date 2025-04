Jesús Cintora tiene que poner los puntos sobre las íes a una colaboradora por compararle con Ayuso

Este jueves, La 1 ha vuelto a emitir en simulcast 'Malas lenguas', el programa de Jesús Cintora junto a La 2 tras el gran éxito de su estreno. Y en su segundo día, el programa ha abordado la ultima hora en torno a la declaración de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso por el caso del supuesto fraude fiscal.

"Hoy ha ido a declarar la pareja de Ayuso y una de las claves es la relación con ese directivo del grupo Quirón, grupo de la sanidad privada que más contratos públicos ha recibido en la Comunidad de Madrid", exponía Jesús Cintora. "Y hay que recordar que la mano derecha de Ayuso le tenía en la agenda como Alberto Quirón", apostillaba Fernando Garea.

Durante el programa, Jesús Cintora conectaba con Pedro Águeda, periodista de Eldiario.es para hablar de este asunto. "¿Pedro cómo es posible que la presidenta de la Comunidad de Madrid siendo un cargo público no ha dado explicaciones todavía para qué sepamos cómo convive con su pareja en una vivienda que en una parte le pagan 5.000 euros a una empresa?", cuestionaba el presentador.

'Malas lenguas' analiza la comparecencia del novio de Ayuso

Tras ello, Pedro Águeda explicaba que Alberto González Amador y Ayuso han disfrutado de un ático de lujo en Madrid del que no se sabía nada hasta que ahora él ha declarado ante la jueza. "Hay que seguir el rastro del dinero, porque la adquisición de la vivienda coincide después de que la pareja da ese pelotazo de casi dos millones de euros con material sanitario en la pandemia", proseguía destacando Cintora.

Asimismo, también se investiga la compra de una empresa de depilación por parte de la pareja de Ayuso. En ese sentido, Cintora dejaba clara una cosa en 'Malas lenguas'. "Es relevante decir que evidentemente lo que hiciera la pareja de Ayuso por su cuenta es una cuestión que afronte él. Pero lo que ocurre es que la presidenta de la Comunidad de Madrid fue la primera en salir a defenderle desde el minuto 1, es quién convive con él y es quién dijo que había una operación de Estado contra su pareja, quién dijo que su pareja no le debía nada a Hacienda sino que le debían a él", recordaba el presentador.

Tras ello, Jesús Cintora le daba paso a Fátima Iglesias y la periodista era clara. "Ojalá nunca Jesús tengan que condenarnos a las parejas de quienes presuntamente cometen delitos, ojalá nunca tú estés en entredicho por lo que ha hecho tu pareja, ni tú ni nadie. Ahora mismo a la pareja de Ayuso se le está investigando y si es condenado que caiga el peso de la ley como a cualquier ciudadano pero no condenemos a las parejas y sobre todo si no hay una conexión política", pedía la colaboradora. "Dejemos a las parejas de los ciudadanos y sobre todo de los políticos, vivir en paz", añadía.

Jesús Cintora replica a Fátima Iglesias tras compararle con Ayuso

Era entonces cuando Jesús Cintora no se quedaba callado y se encaraba con su tertuliana. "Me vas a permitir Fátima puesto que me has señalado yo me siento aludido. Te diré cuál creo que es la diferencia. Estamos hablando de que Isabel Díaz Ayuso es un cargo público que salió de manera inmediata y en vez de defender a las instituciones salió a señalarlas al decir que había una operación de Estado contra su pareja", le replicaba el presentador.

"Lo digo porque me has señalado y primero yo no soy un cargo público. Y segundo ella salió a defenderle, dijo que no debía sino que le debían a Hacienda, entre otras lindezas, dijo que era una operación del Gobierno y poco más que una conspiración. Es la diferencia cuando tú nos señalas a los que estamos sentados aquí", recalcaba Cintora.

"Y luego hay otra cosa también es que siendo un cargo público habita en una vivienda donde falta transparencia pero bueno es lo que hay", añadía. "Bueno pero hoy por hoy ella no está pagando esa vivienda, tiene un novio que está pagando esa vivienda y que no ha sido condenado", defendía Fátima Iglesias. "Nadie le ha condenado", concluía el presentador.