El Gran Wyoming saca una demoledora conclusión tras lo que ha hecho Isabel Díaz Ayuso en 'El Intermedio'

Isabel Díaz Ayuso lo ha vuelto a hacer. La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha ido de viaje coincidiendo con la nueva declaración de su pareja, Alberto González Amador, por las acusaciones contra él de corrupción en los negocios y administración desleal. Sobre ello se ha pronunciado El Gran Wyoming este jueves 10 de abril en 'El Intermedio'.

El novio de Ayuso defiende su inocencia, presentándose como un empresario de éxito. "Los grandes emprendedores siempre empiezan con muy poco. Steve Jobs comenzó en un garaje y González Amador con tres maquinillas y un ordenador escacharrado, porque tiene el garaje ocupado con el Maserati", ironizó el presentador del programa de La Sexta.

Durante su declaración, González Amador también se explicó sobre el ático de lujo en el que vive con su pareja, y que está justo por encima de la vivienda que él adquirió poco después de cometer un presunto fraude de 350.000 euros. Según él, le pidió a su asesor tributario que adquiriera el inmueble porque él no tenía fondos para hacerlo. Ahora, asegura que le paga un alquiler con opción a compra de 5.000 euros al mes.

El Gran Wyoming ironiza con el viaje de Ayuso coincidiendo con la declaración de su novio

"Qué injustos hemos sido. Con todo lo que le hemos criticado y al final resulta que es otro joven madrileño que sufre los problemas de la vivienda". Aunque en el caso del novio de Ayuso "tiene la suerte de tener un amigo que le da un techo. Ya sabéis lo que dicen: 'Quien tiene un amigo tiene un tesoro'. Aunque en el caso de González Amador, sería más bien 'Quien tiene un amigo asesor, tiene un pisazo y un casero encantador'".

El Gran Wyoming también bromeó con el viaje institucional de Ayuso a Ecuador coincidiendo con la declaración de su pareja. Esta 'casualidad', tal y como ha recordado Sandra Sabatés, "ha despertado las críticas de la oposición madrileña, que la ha acusado de fugarse, hablando incluso de la 'silla vacía de la vergüenza'. Ayuso, desde Ecuador, negaba estar refugiándose allí, y respondía criticando el viaje de Pedro Sánchez a China".

"No ha ido a Ecuador a esconderse, ha ido a comprar ceviche para su novio, que le encanta llevárselo crudo", ha comentado el presentador, quien ha añadido que "ya es casualidad que cada vez que González Amador tiene cita en el juzgado, ella la tiene en el duty free del aeropuerto". Por tal motivo, Wyoming cree que Isabel Díaz Ayuso podría protagonizar su propia película: "Novia (de un particular) a la fuga". "Aunque González Amador no se parece nada a Richard Gere, porque el actor paga más impuestos en España que él", ha sentenciado el presentador de 'El Intermedio'.