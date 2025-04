El equipo médico de 'Supervivientes' toma una decisión definitiva con Koldo Royo y no es la esperada

Koldo Royo ha hecho saltar las alarmas en 'Supervivientes 2025' con motivo de su evacuación. El concursante, que ya manifestó su crítica situación en el reality de supervivencia, ha tenido que ser atendido por los servicios médicos tras la gala del pasado domingo. Una situación que ha puesto contra las cuerdas su continuidad en los cayos, aunque finalmente Sobera le ha comunicado su continuidad en el reality.

Nada más comenzar la nueva entrega semanal, Laura Madrueño ha arrojado luz sobre la situación de Koldo en el reality y la causa por la que éste ha tenido que ser evacuado. "Koldo después de la gala del domingo, después de esas pruebas tan duras que hice, ha sufrido un bajón y ha tenido que ser desalojado. Le están haciendo unas pruebas para saber que está todo ok", ha avanzado la presentadora desde los Cayos Cochinos.

Koldo Royo, al límite de sus capacidades en 'Supervivientes'

Poco después, el reality ha podido ponerse en contacto con Koldo Royo. Aunque en un primer momento el concursante se ha mostrado alegre, no ha tardado en compartir su difícil situación: "Muy triste porque tengo una edad que el cuerpo me gustaría hacer muchas cosas y me está diciendo hasta aquí hemos llegado. Estoy pagando los meses de querer ser un chavalín de 26... Y no, tengo 66 para llegar a los 67. Triste porque la experiencia es maravillosa".

A pesar de ello, Koldo Royo no ha dudado en mandar un esperanzador mensaje a sus familiares. "Yo me encuentro bien, pero creo que psicológicamente estoy muy cansado y estoy sin masa muscular. Lo que más me duele es decepcionar a los que me están apoyando y sé que está vez les voy a tener que decir, al revés, si me queréis apoyar, dejadme salir por la puerta de enfrente y no por la de atrás. Salir bien. Me da pena porque me gusta trabajar en equipo y disfruto haciendo las pruebas", ha recordado.

"Hay que saber cuando tienes una edad y el cuerpo te está diciendo "Koldo, cabeza fría ya ya has hecho más de lo que esperabas"", ha vuelto a recordar el concursante". Al ser preguntado sobre si estaba convencido de que sus días habían terminado, Koldo Royo no ha dudado en sollozar: "Me da mucha pena, pero sí. No quiero salirme por atrás. Hay que irse bien y habiendo hecho las cosas bien y no dando trabajo a un médico porque no he hecho las cosas bien".

La súplica de Koldo Royo a sus seguidores

En la misma línea, Koldo Royo ha añadido: "Yo si tengo pruebas, las daré todas, pero sé que hay gente muy joven que tiene que dar ese paso, pero vine para demostrar que a una edad se pueden hacer cosas. Hay que saber que tienes que parar. Estoy triste porque 'Supervivientes' era algo que no conocía y la verdad que he disfrutado, pero cuando te rompes, te rompes. Tienes que ir a casa sabiendo que te puedes recuperar y a mi edad de recuperar o no, es poco... Pero tengo pena, la ostia".

"Quiero que me dejes claro que lo que me estás diciendo es que quieres que la gente no te salve", le ha planteado Sobera. Ante ello, el todavía concursante se ha reafirmado: "Prefiero que no me salven porque quiero salir bien de aquí, digno. Ya saldré con esto que me duele tanto el cuello, sin tres uñas que me quitaron con tres puntos en la mano, pero salir de pie. No quiero salir mal, ni dar más trabajo. No quiero salir en camilla, sino con dos pies como entré. Quiero irme dándolo todo y no por la puerta de atrás. Hay que saber cuándo te tienes que ir".

La decisión del equipo médico de 'Supervivientes'

Poco después, al término del programa, Sobera ha vuelto a conectar con Koldo Royo para esclarecer su futuro en el reality: "Tras referir debilidad, cansancio, sensación de inestabilidad fue evacuado para su valoración clínica. Las constantes, tensión arterial, temperatura y pulsioximetría... Normales. La exploración cardiopulmonar no muestra hallazgos patológicos. Se aprecia una contractura muscular en el trapecio izquierdo. En los análisis realizados no hay alteraciones que aconsejen su salida del programa y, por todo ello, el concursante puede reincorporarse a la playa". La reacción por parte del concursante no se ha hecho esperar: "¡Estoy feliz!".