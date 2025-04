Avance 'Sueños de Libertad', capítulo del viernes 4 de abril: El giro sorpresa de María por Jesús

'Sueños de libertad' ha arrancado la segunda temporada por todo lo alto tras la muerte de Jesús de La Reina. Más allá de la salida de Alain Hernández, los nuevos capítulos están marcados por la llegada de un nuevo personaje misterioso, Gabriel, interpretado por Oriol Tarrasón y que parece que pondrá todo patas arriba junto a otras nuevas incorporaciones que llegan esta semana.

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este jueves, Andrés y Begoña compartían su felicidad durante el desayuno y Damián no dudaba en abroncarles por lo que descubrió la noche anterior y les dejaba claro que no va a permitir situaciones que comprometan a la familia. Y tras ello, Begoña le decía a Andrés que tienen que tener cuidado porque como Julia les descubra no se lo va a perdonar.

Paralelamente, llegaba a la mansión Raúl, uno de los aspirantes a chófer, que con su actitud desenfadada y natural parece que ha conquistado a Claudia. Sin embargo, su tía Manuela no está muy convencida de que sea el mejor para ese puesto. Tras ello, Damián y la propia Manuela le hacían la entrevista al joven y el De La Reina dejaba en manos de la gobernanta la decisión final.

Luis y Joaquín trataban de convencer a Digna de que celebre su cumpleaños con una cena. Y aunque no está muy por la labor, el hecho de saber que han invitado a Julia hace que empiece a replanteárselo. Mientras, en el dispensario Fermín e Irene tenían un desencuentro después de que ella trate de insistir en recuperar la relación con su hijo y de que el doctor se niegue harto de los desprecios de su hijo.

En la fábrica, Marta descubría la reunión que han tenido don Pedro y Tasio con los inversores americanos. Tras ello, la De La Reina se encaraba con el director por haberla desplazado por segunda vez tras lo que pasó con Carmen. Y después, don Pedro tomaba una determinación sobre la financiación de la venta a domicilio.

Por su parte, Pelayo le confesaba a Darío que su matrimonio con Marta es una tapadera y también descubría la relación de Marta con Fina. Tras ello, Darío no dudaba en ir a visitar a la dependienta para hablar con ella. Finalmente, don Pedro acudía a ver a María a la casa de reposo para tratar de aliarse con ella y le proponía ayudarla a evitar su nulidad matrimonial.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 281 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el viernes 4 de abril? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 281 de 'Sueños de libertad' del viernes 4 de abril de 2025

En el próximo episodio de 'Sueños de Libertad', Marta decide alertar a Damián de los inquietantes movimientos de don Pedro con Tasio. Y es que está convencida de que está aprovechándose de Carmen y Tasio para asegurarse la dirección a largo plazo y su padre le deja claro que no va a permitir que se salga con la suya.

Darío vuelve a visitar a Fina y le confiesa sus verdaderas intenciones al contarle que Pelayo fue su primer amor y que está dispuesto a recuperarle y parece que Fina podría ayudarle a conseguirlo. Y después, Darío le propone a Pelayo pasar una noche juntos. Por otro lado, Claudia trata de convencer a su tía para que le de una oportunidad a Raúl como el nuevo chófer.

Tras una conversación con Luis y Joaquín, Andrés interviene y le pide a Damián que permita que Julia acuda a la celebración de cumpleaños de Digna. Paralelamente, Marta felicita a Carmen por lo que está haciendo y después Fina y Carmen hacen las paces tras el desencuentro que vivieron.

En el dispensario, Fermín empieza a tratar a Luis por la anosmia que sufre para intentar que la enfermedad no acabe con su carrera. Mientras que Begoña descubre que falta una botella de éter algo que le pone en jaque si termina enterándose de su adicción a dicha sustancia por el trauma familiar que tiene.

En la casa de reposo, Manuela vuelve a visitar a María y le entrega una carta de la notaría que lo podría cambiar todo. Tras leerla, María se queda en shock y deja caer que podría volver antes de lo esperado a la casa de los De La Reina. Tras ello es Andrés quien comunica que Jesús incluyó a María en su testamento.