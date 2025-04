Avance semanal de 'Sueños de Libertad' del 7 al 11 de abril: La gran venganza de María y una grave enfermedad

'Sueños de libertad' ha arrancado la segunda temporada por todo lo alto tras la muerte de Jesús de La Reina. Más allá de la salida de Alain Hernández, los nuevos capítulos están marcados por la llegada de un nuevo personaje misterioso, Gabriel, interpretado por Oriol Tarrasón y que parece que pondrá todo patas arriba junto a otras nuevas incorporaciones que llegaban esta semana.

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este viernes, Marta decidía alertar a Damián de los inquietantes movimientos de don Pedro con Tasio. Y es que está convencida de que está aprovechándose de Carmen y Tasio para asegurarse la dirección a largo plazo y su padre le dejaba claro que no va a permitir que se salga con la suya.

Darío volvía a visitar a Fina y le confesaba sus verdaderas intenciones al contarle que Pelayo fue su primer amor y que está dispuesto a recuperarle y parece que Fina podría ayudarle a conseguirlo. Y después, Darío le proponía a Pelayo pasar una noche juntos. Por otro lado, Claudia trataba de convencer a su tía para que le de una oportunidad a Raúl como el nuevo chófer.

Tras una conversación con Luis y Joaquín, Andrés intervenía y le pedía a Damián que permita que Julia acuda a la celebración de cumpleaños de Digna. Paralelamente, Marta felicitaba a Carmen por lo que está haciendo y después Fina y Carmen hacían las paces tras el desencuentro que vivieron.

En el dispensario, Fermín empezaba a tratar a Luis por la anosmia que sufre para intentar que la enfermedad no acabe con su carrera. Mientras que Begoña descubría que falta una botella de éter algo que ponía en jaque al doctor si termina enterándose de su adicción a dicha sustancia por el trauma familiar que padece.

En la casa de reposo, Manuela volvía a visitar a María y le entregaba una carta de la notaría que lo podría cambiar todo. Tras leerla, María se quedaba en shock y dejaba caer que podría volver antes de lo esperado a la casa de los De La Reina. Tras ello es Andrés quien comunicaba que Jesús incluyó a María en su testamento.

¿Pero qué va a pasar esta semana en 'Sueños de libertad'? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 7 al viernes 11 de abril:

Capítulo 282 de 'Sueños de libertad' – Lunes 7 de abril

Joaquín y Gema siguen intentando ser padres. Y el cansancio que acumula ella con todo el trabajo de la tienda y la venta a domicilio hace que piense que puede estar embarazada. Algo que les llena de satisfacción y también a Luis y Digna cuando lo descubren.

Raúl comienza su primer día de trabajo como chófer de los De La Reina y como primer encargo, Andrés le solicita que acuda a buscar a María a la casa de reposo. Tras acudir a por María a la casa de reposo y llevarla a la mansión, Raúl opta por visitar a Claudia en la tienda y tiene un bonito detalle con ella haciendo que Fina se dé cuenta y marque ciertos límites con él para que no haga daño a Claudia ni juegue con ella.

Mientras, Digna vuelve a la mansión para agradecerle a Damián que dejara ir a Julia a su cumpleaños y el De La Reina aprovecha para contarle que tiene celos de su relación con don Pedro. Por otro lado, Damián visita a Carmen en la tienda para alertarla de las intenciones de Carpena hacia ella y sobre todo hacia Tasio. Sin embargo, la respuesta de Carmen son reproches hacia el padre de su marido.

En la fábrica, Pelayo le cuenta a Marta que pasó la noche con Darío y confiesa que sus sentimientos por su ex son más fuertes de lo que pensaba. Asimismo, no duda en decirle a su mujer que quiere tratar de recuperar su relación aunque teme que les puedan descubrir y todo se vaya al traste.

Mientras en el dispensario, el doctor Herrera le entrega a Luis el diagnóstico sobre su enfermedad y los resultados no son buenos. Parece que todo es mucho más grave de lo esperado y la única solución para que la anosmia no vaya a más es una operación del cerebro con los riesgos que eso supone.

Por último, tras el triunfal regreso de María se procede a leer el testamento de Jesús. Y todos se quedan en shock al conocer que deja todo el poder en María ejerciendo de albacea de sus bienes hasta la mayoría de edad de Julia. Asimismo, deja la tutela de la niña en su hermano Andrés siempre y cuando siga casado con María poniendo así en jaque de nuevo la relación de Andrés y Begoña.

Capítulo 283 de 'Sueños de libertad' – Martes 8 de abril

Tras saber que María es la albacea de todos los bienes de Julia y su tutora legal deja a Begoña completamente derrumbada. Andrés trata de aliviarla asegurando que todos están indignados con el testamento de Jesús y preocupados porque María lapide toda su fortuna. Y aunque todos piensan en impugnarlo parece que Jesús dejó todo bien atado.

Damián no está dispuesto a quedarse con los brazos cruzados y trata de demostrar que María no está en sus cabales. Sin embargo, el informe médico que ha encargado lo deja claro: María está completamente capacitada y no pretende volver a la casa de reposo tal y como le deja claro a Damián.

Por su parte, Gema se lleva un gran disgusto al ver que le ha bajado la menstruación y que por tanto no está embarazada como ella creía. Pero además sigue preocupada porque no entiende entonces el motivo para estar tan cansada. Por ello decide acudir al doctor Herrera que le alerta de que todo puede deberse a un problema cardiovascular. Mientras, Luis y Luz comparten sus miedos por la operación a la que se debe someter el perfumista.

Por otro lado, Don Pedro trata de ganarse también a Pelayo y le ofrece su apoyo para impulsar su carrera política. Pero el marido de Marta se mantiene firme en sus principios y rechaza a Carpena. Tras ello, Don Pedro decide interesarse por doña Clara tal y como le confiesa a su hermana Irene. Paralelamente, Darío propone trasladarse a Madrid para estar cerca de Pelayo. Una decisión que hace que Pelayo se preocupe por la rapidez de su relación y las consecuencias que podría tener.

Después de la amenaza de Fina, Raúl cambia su actitud con Claudia y tras descubrir que es por culpa de su amiga, ambas tienen una fuerte discusión. Y finalmente, pese a que Andrés le había pedido a María que no le contara nada a Julia, María no duda en informarle de que será su albacea y tutora legal a partir de ahora.

Capítulo 284 de 'Sueños de libertad' – Miércoles 9 de abril

Begoña sigue muy preocupada por la situación de Julia ahora que será María quien tome las decisiones y Andrés trata de calmarla aunque sin conseguir nada. Mientras, Julia pide hablar con Begoña y la enfermera le cuenta que tras la nulidad matrimonial y la muerte de Jesús su padre ha decidido que sean María y Andrés sus tutores legales. Pero la niña le dice que le da igual y que para ella su madre sigue siendo ella.

Pelayo sigue abrumado por lo rápido que está avanzando su relación con Darío y no duda en compartirlo con Marta. Paralelamente, Darío visita a Fina para darle las gracias y confesarle que está dispuesto a hacer todo lo posible por tener una relación con él y tratar de que todo avance aunque para ello tenga que presionarle.

En casa de los Merino, Gema se ve sobrepasada y le cuenta a Joaquín que el doctor Herrera necesita hacerle unas pruebas debido a su cansancio. Por otro lado, en la cantina Fina y Raúl tienen un nuevo encuentro y la dependienta decide enterrar el hacha de guerra con él y después él visita a Claudia para hacerle una invitación mientras que descubre que está empezando a entablar una amistad con Tasio.

Damián opta por comprarle las acciones a María para evitar que la esposa de Andrés termine cediendo a la influencia de don Pedro y de los Merino. Sin embargo, María se niega a vendérselas porque no quiere traicionar la memoria de Jesús.

En el dispensario, Begoña sospecha de que el doctor Herrera puede estar detrás del robo de éter y decide tenderle una trampa para descubrir si es un adicto a esta sustancia. Por otro lado, la enfermera tiene una fuerte discusión con María después de que esta le deje claro como van a actuar a partir de ahora con Julia y que será ella quien haga de madre y tome todas las decisiones. Tras ello, Begoña confía en que la posible nulidad matrimonial de Andrés pueda cambiarlo todo sin saber que María guarda un as bajo la manga: su alianza con don Pedro.

Capítulo 285 de 'Sueños de libertad' – Jueves 10 de abril

Damián no duda en hablar con Pelayo para preguntarle por qué tipo de relación tiene con Darío y le advierte para que sea mucho más discreto temiendo que un nuevo escándalo ponga en jaque a la familia. Tras la advertencia de su suegro, Pelayo se siente contra la espada y la pared y decide romper definitivamente con Darío.

María acude a la tienda para alardear ante las chicas de que es la nueva tutora legal y la albacea de las acciones de Julia. Tras conocer la noticia, Digna se queda muy preocupada por la situación en la que se encuentra su nieta y cómo puede afectarle todo esto. Pero don Pedro trata de tranquilizarla pues sabe que puede controlarla.

Por su parte, Damián hace llamar a Tasio para contarle todo en torno al testamento de Jesús para tratar de tender puentes con su hijo y ganarse su confianza de cara a las juntas de la empresa. Pero Tasio está muy molesto con él por haber obrado a sus espaldas para mediar con Carmen y está harto de sus desprecios.

Claudia se prepara para su cita con Raúl pero el recuerdo de Mateo hace que sus ganas por ver al nuevo chófer se evaporen. Pero Fina trata de convencerla para que acuda al encuentro. Por otro lado, el doctor Herrera les entrega a Gema y Joaquín los resultados. La dependienta padece una cardiopatía que aunque no es grave hace que no pueda quedarse embarazada.

Luis está completamente preocupado por la operación a la que debe someterse para tratar de recuperar el olfato. La fecha se acerca y tiene miedo de lo que le puede ocurrir y no sobrevivir. Mientras, Begoña hace saber a Luz que quizás Fermín no es el médico que debe operar a Luis pues piensa que tiene una adicción al éter. Y finalmente ambas descubren que el doctor ha sufrido una sobredosis y está al borde de la muerte.

Capítulo 286 de 'Sueños de libertad' – Viernes 11 de abril

Digna comparte su temor por la situación de Julia con Andrés ahora que su tutela depende de María pues aunque confía en su sobrino tiene miedo de cómo puede actuar su mujer con la pequeña.

Pelayo está completamente derrumbado por tener que haber roto con Darío y Marta trata de apoyarle. Paralelamente, Darío visita a Fina para despedirse de ella y aprovecha para advertirle de que la ambición de Marta puede poner en peligro su relación.

En el dispensario, el doctor Herrera se recupera tras la sobredosis que sufrió y le dice a Luz que se están equivocando con él. Sin embargo, Luz le confronta y le deja claro que con su adicción no puede seguir ejerciendo su profesión por el bien de sus pacientes. Y al enterarse de que Fermín Herrera no puede ser quien le opere, la desesperación de Luis no para de crecer.

Begoña recibe la llamada del colegio de Julia y aunque sabe que podría traerle problemas decide acudir allí sin decirle nada a María. Cuando María lo descubre no duda en enfrentarse a Begoña dejándole claro que ella ya no es nadie para tomar decisiones sobre Julia y que sobra en la casa de los De La Reina

Raúl comparte con Manuela su desilusión por el plantón que le dio Claudia. Y ella no duda en pedirle explicaciones sobre sus verdaderas intenciones con su sobrina. Finalmente, María le deja claro a Digna que cuenta con ella para cuidar de Julia pues la niña necesita a su abuela y le propone una alianza contra los de La Reina.