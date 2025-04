A Anita se le tuerce su futuro en 'Supervivientes' por la noticia recibida y sufre un ataque de ansiedad

Noche histórica la que ha vivido 'Supervivientes 2025' con motivo del descubrimiento de Playa Misterio a los concursantes del grupo principal. Uno a uno, los habitantes de esta misteriosa localización han hecho entrada en La Palapa donde algunos, como Manuel González, han vivido tensos reencuentros con otros concursantes como Anita Williams, quien ha sufrido un ataque de ansiedad en pleno directo.

"¿Por qué me miras así?", le ha preguntado Anita Williams a Laura Madrueño nada más ver entrar en La Palapa a Manuel González. "No me ha hecho ninguna gracia y menos después de la semana que llevamos, la verdad", ha compartido sin soltarse un pelo. "Pues es lo que hay, lo que toca", ha añadido el nuevo concursante. Poco después, la joven se ha roto a llorar, lo que ha hecho saltar las alarmas del presentador quien remarcaba: "¿Estás bien Anita? No, no estás bien. Tiene un ataque de ansiedad".

Acto seguido, la joven ha recibido el cariño y calor de sus compañeros como Montoya, quien no ha dudado en acercarse a ella y abrazarla. "Anita está llorando desconsoladamente", ha remarcado el presentador. "Me ha venido muy bien todo este tiempo para reforzar cosas con él y no quiero que se fastidien otra vez porque vuelva a revivir otra vez todo", ha explicado ella.

Ante ello, Montoya se ha lanzado a decir: "Para mí lo que significa es un concursante invisible". "Invisible no soy, yo no vengo aquí a que te pelees con ella. Si te peleas con ella es porque tú quieres", se ha defendido Manuel González. Pese a ello, Montoya ha remarcado: "Para mí es invisible porque quiero que esté bien y me duelen las cosas que he vivido y cómo se reviven".

Mientras Manuel González y Montoya se han enzarzado en una nueva discusión, Anita ha roto a llorar nuevamente. De hecho, la joven amaga con abandonar y es que se le ha podido escuchar decir: "Me quiero ir a mi puta casa, que me voy eh". "Cálmate Anita, cálmate un poquito", le ha rogado el presentador. También Laura Madrueño le ha mandado un mensaje de ánimo: "Estás disfrutando muchísimo de tu concurso, todavía no sabes lo que va a pasar esta noche y estás demostrando que eres una gran superviviente. No sabes lo que nos depara así que porfi, relájate".