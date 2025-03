Sonsoles Ónega señala el motivo por el que se niega a regresar a Mediaset: "No se paga..."

Sonsoles Ónega ha pasado por un día de ser entrevistadora a entrevistada. La periodista ha acudido al podcast 'Ac2ality', donde, además de desvelar a quién votó en las últimas elecciones generales, se ha sincerado sobre su polémica salida de Telecinco y su desembarco en Antena 3, donde cada tarde presenta 'Y ahora Sonsoles'.

Al comienzo de la charla Daniela Álvarez, conductora del podcast, le ha hecho una pregunta muy directa: "¿Volverías a Telecinco?". Tras unos segundos de silencio, Sonsoles Ónega respondía de manera contundente: "Ahora mismo no". "Bueno, depende de lo que te paguen…", insistía Álvarez. Era entonces cuando, haciendo gala de su sinceridad, la presentadora revelaba el motivo por el que no volvería a Mediaset.

"No, no solo es eso. Hay un salario emocional importante. Un intangible que no se paga con dinero", sentenciaba la periodista. De esta forma confirmaba lo que era un secreto a voces, que su salida de Telecinco fue bastante complicada. Además, ahora está feliz con 'Y ahora Sonsoles', y no se plantea ni por asomo dejar la cadena de Atresmedia.

Sonsoles Ónega, muy orgullosa de haber sacado adelante el programa de Antena 3

Sonsoles Ónega también aseguraba estar muy contenta por haber conseguido poner en marcha el programa vespertino de Antena 3. "¿Más que el Premio Planeta? Me parece heavy", comentaba Daniela Álvarez. A lo que su invitada contestaba: "El Premio Planeta fue una consecuencia, es decir, tú te pones a escribir no pensando en el Premio Planeta. Y con este programa sí, yo vine aquí a hacer ese programa, con lo cual tenía el reto de sacarlo adelante. Lo del Premio fue una decisión que tomo cuando el trabajo está hecho. Lo difícil es escribirlo no es que te den el Premio Planeta".

Po otro lado, la periodista también se mojó como nunca antes lo había hecho sobre política. Al ser preguntada por a quién votó en las pasadas elecciones generales, no pudo ser más contundente: "En blanco. Siempre voto en blanco". La conductora del podcast quiso saber entonces a quién benefició ese voto en blanco. A lo que Sonsoles Ónega respondió que "se supone que beneficia, se supone, a la mayoría". En este caso, al Partido Popular, que fue el partido más votado.

Pero lejos de quedarse ahí, la hija de Fernando Ónega desveló el motivo de su voto: no hay ningún político que la merezca su confianza. "Me encantaría que existiera un político flautista de Hamelín que todos siguiéramos por convicción, porque creemos que va a cambiar las cosas, porque es honrado, inteligente, formado, culto, con sensibilidad…", confiesa.

Y ahora mismo, según ella, "no existe. En España no existe. Para tener mi voto no existe. Yo no digo que no los haya, pero cabeza de lista y en un cartel electoral… Candidato a presidente del Gobierno, o presidenta no existe", sentenció Sonsoles Ónega.