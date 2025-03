Pepe Ruiz 'Avelino' se revuelve con el equipo de 'Tardear' y hace frente a esta difundida falsedad: "Una atrocidad"

'Tardear' conectaba con el actor Pepe Ruiz, el mítico Avelino de 'Escenas de matrimonio' para conocer cómo se encuentra después de haber sufrido una aparatosa caída al salir del teatro. Y nada más conectar con Verónica Dulanto y Frank Blanco, el intérprete cuestionaba lo que se estaba asegurando en el programa.

"En tan solo treinta segundos vamos a hablar con el famoso Avelino, ya lo conocen ustedes, que ha estado a punto de perder la vida. Enseguida se lo contamos", avanzaba Verónica Dulanto antes de marcharse unos segundos a publicidad.

A la vuelta, era Frank Blanco el que repetía "que ha estado a punto de morir" según había publicado El Mundo. "Vivo está y ahora vamos a saber cómo ha sido ese accidente", apostillaba el presentador dando paso al vídeo que recogía la noticia del citado diario en la que se alertaba de que Pepe Ruiz había estado al borde de la muerte tras sufrir una caída en el escenario de los Premios La Terraza.

Tras escuchar la pieza que relataba la noticia de El Mundo, Pepe Ruiz ponía caras y se reía de lo que estaban diciendo. "Pepe, muy buenas tardes, vemos que estás muy bien y lo celebramos", le saludaba Verónica Dulanto. "De todas maneras se ha exagerado el tema de una manera brutal, ni estuve a las puertas de la muerte ni nada de eso", expresaba él.

"Es verdad que me caí, tuve mala suerte porque claro de repente un actor que va a recoger un premio y caerse antes de que se lo den es como un poco ridículo. Yo hice mi numerito de que eso era algo habitual pero bueno ya está", terminaba diciendo el actor.

Tras ello, Verónica Dulanto le advertía a Pepe Ruiz que aún así hay que tener cuidado con las caídas. "Cuidado con las caídas tontas porque sabemos que una caída de estas de me tropiezo y me caigo te puede hacer un roto pero bien", aseveraba la presentadora. "Totalmente, yo hace dos años me caí en la Iglesia de San Ginés en Madrid y me rompí el tendón rotuliano de la pierna izquierda y tuve que llevar un aparato raro durante 4 meses", explicaba él.

Pepe Ruiz, claro y rotundo sobre los titulares: "Es una atrocidad"

Después, Frank Blanco se interesó por saber qué le había ocurrido exactamente. "Yo creo que fue un escalón de la escalerilla que habían puesto para el escenario que era el doble de grande que los otros escalones y luego había una luz relativa y debí tropezar y de ahí hice mi pirueta y aquí me tenéis sano y salvo", relataba. "¿Pero hiciste el triple salto mortal?", bromeaba Verónica. "No, no llegué a hacerlo", contestaba.

"Últimamente dices que te caes muchísimo, ¿esto es de la edad o qué es?", repreguntaba Dulanto. "No, yo no me caigo muchísimo. Me caí hace dos años pero no me he vuelto a caer nunca más", replicaba Pepe Ruiz dejando claro que él camina bien sin ningún problema. Y que tras la caída se fue a casa con tranquilidad y que solo tenía un rasguño.

Sobre los titulares que habían puesto que había estado a punto de morir, Pepe Ruiz era contundente. "Me parece una atrocidad, una exageración, y no sé quién se lo habrá inventado y por qué porque no fue para tanto", sentenciaba el actor. Todo mientras en el rótulo de 'Tardear' se podía leer lo siguiente: "Pepe Ruiz, 'Avelino' a punto de matarse".