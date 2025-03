'Ni que fuéramos' sufre una crucial pérdida en su equipo en TEN antes de su salto a TVE

Mientras continúan los rumores sobre un posible salto de 'Ni que fuéramos' a las tardes de La 1, previsiblemente para el próximo mes de abril, una de sus colaboradoras estrella ha anunciado su marcha del programa. Gran parte del éxito del espacio vespertino de Ten, que pretendía recuperar en espíritu de 'Sálvame' está en su variopinto elenco de colaboradores.

Belén Esteban, Lydia Lozano, Kiko Hernández, Kiko Matamoros, Chelo García Cortés, Víctor Sandoval y María Patiño, quien ejerce de presentadora, son los rostros más míticos del programa, como en su día lo fueron de 'Sálvame'. A ellos se han sumado otros colaboradores que le han dado frescura a esta nueva etapa, como Marta Riesco, Javier de Hoyos, Sandra Bruman o Escaleto, quien regresó hace unos días tras haber superado un cáncer.

Sin embargo, uno de ellos ha decidido abandonar repentinamente, aunque de forma temporal, 'Ni que fuéramos'. Se trata de Sandra Bruman, quien se ha ganado el cariño de todos los espectadores con su labor como reportera del programa. Ha sido ella misma la que ha anunciado su marcha a través de un vídeo compartido en sus redes sociales.

Sandra Bruman anuncia su marcha de 'Ni que fuéramos'

"Me ha llevado mucho tiempo tomar esta decisión, pero quiero deciros que estaré un tiempo sin que me veáis. No ha pasado nada, no quiero que haya especulaciones de nada", ha comenzado diciendo, dejando claro que es una decisión propia y no un despido ni nada semejante.

Respecto a los motivos que le han llevado a tomar esta determinación, explica que "simplemente, quiero hacer un parón porque llevo mucho trabajo y la verdad es que voy a tope, sin descansar ningún día. Es muchísimo trajín. He decidido tomar unas semanas de descanso, de vacaciones para coger fuerzas y volver con muchas ganas", concluye la reportera de 'Ni que fuéramos'.