María del Monte paraliza el programa de Sonsoles para dar explicaciones ante su polémica

María del Monte se convirtió en una de las protagonistas del pasado viernes con motivo del Día de la Andalucía después de que se viralizara la cobra que le dio a su mujer Inmaculada Casal cuando le entrevistaba en directo en Canal Sur tras recibir la Medalla de Andalucía.

Tras entrar en directo en 'Y ahora Sonsoles' y volverse a negar a besar a su mujer en la boca, este lunes la cantante volvía al plató del programa de Sonsoles Ónega con medalla en mano y volvía a abordar la polémica que se ha generado en torno a su negativa a besar a su mujer en público.

Y es que son muchos los que han cuestionado que María del Monte siga demostrando una homofobia interiorizada con su gesto de retirarle la cara a su mujer cuando pretendía besarla. Por ello, la colaboradora no dudaba en contestar a todas las críticas que ha recibido.

"Me gustaría decir una cosa, Sonso", pedía la cantante. "Están hablando mucha gente de mi cobra. Solo quiero decir una cosa. Admito que haya personas a las que les guste y a otras que no porque el respeto de eso va. Lo que no me gustaría es que nadie confundiera los términos", empezaba diciendo.

María del Monte, alto y claro: "No estoy metida en ningún armario"

"¿Qué tendrá que ver eso con que yo abandere o deje de abanderar la bandera del orgullo gay? Lo he hecho, lo voy a seguir haciendo porque creo que en esta sociedad nos debemos seguir comprometiendo con la desigualdad y todavía hay mucha desigualdad. Yo estoy casada con Inmaculada, no estoy metida en ningún armario. Pero tengo el derecho y la libertad de darle a mi mujer un beso públicamente o no", sentenciaba.

Tras ello, María del Monte advertía que la bandera del orgullo LGTBIQ+ la va a seguir llevando a gala. "Y como decía aquel que el alma que habla con los ojos también puede besar con la mirada", defendía. "María tú eres de los míos", le aplaudía Ángela Vallvey. "Es que no lo hago nunca, entre mis amigos, si yo estuviese todo el día besando pero no lo hago nunca", concluía la colaboradora.

"Que haya que hacer esta aclaración me parece tela marinera pero bueno está hecha y me parece muy bien, que tendrá que ver", soltaba Sonsoles Ónega. "Cada uno se besa donde quiere", apostillaba Ángel Antonio Herrera. "Exacto. Seas heterosexual, homosexual o lo que te de la gana", añadía la presentadora. "Inmaculada sabe como soy lo entiende, me conoce y si en el fondo somos dos que sabemos ser una", terminaba diciendo María del Monte.