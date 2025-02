María del Monte se niega a consentir lo que Sonsoles le pide y pone una línea roja: "Eso no"

María del Monte se encuentra este viernes en boca de todos después de haberle hecho una cobra a su mujer Inmaculada Casal cuando la periodista pretendía darle un beso en directo en Canal Sur por la celebración del Día de Andalucía donde la cantante ha sido reconocida con la Medalla de Andalucía.

Tras entrevistar en directo a su mujer María del Monte por este bonito galardón de su tierra, Inmaculada Casal quería despedirse de ella dándole un beso en directo a lo Iker Casillas con Sara Carbonero en el Mundial de Sudáfrica. Pero la artista se negaba y soltaba que su mujer "ha perdido la cabeza".

Ante el revuelo generado por esta cobra, Sonsoles Ónega conectaba este viernes con su colaboradora en directo para hablar sobre la Medalla de Andalucía que ha recibido por parte de la Junta. "No hay metal que iguale el valor de este", defendía. "Sin lugar a dudas es el reconocimiento que me llena de orgullo, satisfacción y de felicidad. Todos los acontecimientos de mi vida han sido en escenarios, pero han sido de fuera hacia dentro y este es de dentro hacia fuera", reconocía la cantante.

María del Monte contaba en 'Y ahora Sonsoles' que un día le dijo a Inmaculada Casal que algún día se alinearían los planetas para poder recibir la Medalla de Andalucía. Precisamente, en ese momento, Sonsoles Ónega se dirigía a su compañera para preguntarle por la cobra que le había dado a su mujer tras ver el momento que se ha vuelto viral.

"Yo no soy muy expresiva en público ni quiero serlo, no sería coherente si yo digo que tengo una intimidad y yo misma la vulnero. Entonces le ha dado cuatro mil quinientos besos pero después", aclaraba María del Monte dejando claro que no le había pasado nada.

María del Monte se planta con Sonsoles Ónega

María del Monte y Sonsoles Ónega en 'Y ahora Sonsoles'.

Y para demostrar que no pasaba nada entre ellas, María mostraba cómo Inmaculada Casal estaba a su lado. "Pues ahora te lo das para nosotros", le soltaba Beatriz Cortázar. "No, eso no lo voy a hacer", aseveraba la cantante y colaboradora del programa. "Ay que ver lo que me ha hecho", bromeaba ella.

"Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, la mujer ahí que le va a dar un beso de cariño y la otra aparta", comentaba Sonsoles Ónega. "Sonso, ¿tú te das picos en la boca con tu novio en público?", le preguntaba entonces María del Monte a la presentadora a lo que ella le contestaba que era difícil que le pasara algo parecido a lo suyo porque su pareja no es pública.

"Que se besen, que se besen", empezaba a pedir Sonsoles Ónega junto a sus colaboradores desde plató mientras María del Monte le daba un beso en la mejilla a su mujer y ella se lo devolvía. "No puedes dejar a Inma como Bisbal a Chenoa", le recriminaba Beatriz Cortázar. "No, no, perdona que después le he dado cuatro mil quinientos y lo que le quedan", se defendía la cantante.

Mientras en plató Pilar Vidal y Valeria Vegas comentaban lo mucho que quiere su compañera a su mujer que siempre está hablando de ella. "Está claro Sonso que cuando te pasan cosas importantes tienes que entender y compartir porque se deben también a la gente que te rodean y ella es un pilar fundamental en mi vida", añadía la cantante. Y finalmente, Sonsoles Ónega le daba las gracias y le felicitaba por su condecoración.