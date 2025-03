Luis Rollán dice 'basta' en 'Fiesta' ante lo que llegó a decir Amador Mohedano de Rocío Carrasco

Luis Rollán es uno de los grandes amigos de Rocío Carrasco. Y, como cabía esperar, no le han sentado nada bien las declaraciones que Amador Mohedano hizo sobre su sobrina en '¡De viernes!', donde reapareció tras varios meses alejado de un plató de televisión. Tras anunciarle que se había levantado el veto que prohibía hablar de ella en Mediaset, el exmarido de Rosa Benito volvió a la carga contra la hija de su hermana.

Amador Mohedano aseguraba que su sobrina había "tirado por tierra a toda la familia". "Tiene que tener un cargo de conciencia muy grande", añadía. Además, llegó a decir que "Rocío no va a ser feliz. No es normal lo que ha hecho. Lo que ha hecho con todos nosotros es una barbaridad muy grande. ¿De qué vale que todos nos llevemos bien si una no quiere compartir su vida con el resto?".

Un día después de esta entrevista, este sabado 15 de marzo, Luis Rollán respondía al hermano de Rocío Jurado desde el plató de 'Fiesta'. El colaborador reconocía no dar crédito: "Volvemos a lo mismo". Además, le acusaba de no ser "valiente", ya que en '¡De viernes!' no le preguntaron directamente por Rocío Carrasco, sino que "él sacó el tema".

Luis Rollán, indignado con Amador Mohedano: "No hemos aprendido nada"

"No hemos aprendido nada. Después de tantos años volvemos a poner el nombre de mala madre a una mujer. No hemos aprendido nada. Él ha dicho mala madre con otras palabras", le ha reprochado Luis Rollán, entre indignado y dolido. Tras esto, dejaba claro que Amador Mohedano habló de su sobrina por que "le interesaba". "Cuando le preguntan por Rosa (Benito), ¿por qué no contesta? Es mucho más recurrente sacar el tema y decir que no podía hablar. Habló libremente. Él antes saca un tema de que ha recibido unas amenazas de muerte porque quería desviar la atención".

De la misma opinión era Alexia Rivas. "¿Él que narices sabe de la historia que ella ha vivido? Ella ha contado cosas muy duras que ha vivido y que tienen sus consecuencias. Rocío ha vivido cosas y no está separada de sus hijos por amor al arte", recordaba la colaboradora de 'Fiesta'. Además, también acusaba a Amador de haber "chupado del bote" de Rocío Jurado. "Si ella levantara la cabeza y viera cómo está tratando a su hija, no creo que le hiciera mucha gracia. Amador ha vivido de todos. Rosa le pagó todas las deudas que él tenía", añadió la periodista.

Por su parte, Marisa Martín Blázquez defendía que tanto Amador Mohedano como Rosa Benito habían trabajado mucho junto a Rocío Jurado. "Ella dijo que prefería tener a su hermano a su lado", aseguraba. Pero sí que dio la razón a Alexia Rivas en que "Rosa con su trabajo en televisión le paga las deudas del hombre que le ha sido infiel. No le debe nada y le paga sus deudas. Se encontró con un papelón porque Rosa no sabía de todas las deudas que tenía él".