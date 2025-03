Estrenos semanales de series y películas en Netflix, Prime Video o Movistar+: qué ver del 17 al 23 de marzo

Marzo aún no está siendo uno de esos meses potentes en cuanto a estrenos que recordaremos a finales de año. Sí, hemos tenido el regreso de 'Daredevil' o la nueva serie de Maribel Verdú. Pero echábamos en falta algún título más fuerte, que dé que hablar durante varias semanas. Y puede que, por fin, esta semana lo hayamos encontrado. Porque Netflix nos trae la nueva serie de Shonda Rhimes. Sí, la creadora de 'Anatomía de Grey' o 'Los Bridgerton'. Una especie de juego del Cluedo pero en el lugar más seguro del mundo: La Casa Blanca. Esa es la base de 'La Residencia'. ¿Qué pasaría si hubiera un asesinato en el centro de la política estadounidense y casi mundial?

No es la única serie importante que nos llega esta semana. Por fin se estrena en Atresplayer 'Perdiendo el juicio', la comedia legal de Atresmedia con Elena Rivera de protagonista. La plataforma ha apostado mucho por este título, y tiene pinta que, de funcionar medianamente, daré el salto a la televisión lineal como en otras ocasiones. Pero lo que más hay esta semana son películas que por fin llegan al streaming. Ahí tenemos 'Spencer', el biopic de Pablo Larraín sobre Lady Di, con una Kristen Stewart inconmensurable. La propuesta de terror gore que es 'De naturaleza violenta', no apta para estómagos delicados. 'Escape', la última película de Mario Casas bajo las órdenes de Rodrigo Cortés. O nuevas adaptaciones del clásico gótico 'El cuervo' o de la vida de Napoleón.

Estrenos en Netflix

La residencia

Sinopsis: Cordelia Cupp es una detective divertida y confiada, astuta observadora del comportamiento humano y amante de las aves. Con la ayuda de su fiel pero escéptico compañero, el agente especial del FBI Edwin Park, tratará de averiguar quién ha sido el responsable de un asesinato que tiene lugar ni más ni menos que en la Casa Blanca.

Shondaland (es decir, la productora de Shonda Rhimes) ya tiene nuevo proyecto después de 'Los Bridgerton'. Si Pero esta vez no estamos ante un drama romántico de época, sino ante un cozy mystery ubicado en la mismísima Casa Blanca. En esta serie de comedia, el sitio más seguro del mundo se convertirá en el más peligroso cuando sus protagonistas tengan que desentrañar un asesinato en el centro de la política de Estados Unidos. Uzo Aduba es la protagonista que tendrá que resolver el crimen, en una serie que ya describen como una mezcla entre el popular juego 'Cluedo' con 'Solo asesinatos en el edificio'. Y es que tiene todos los ingredientes ya no solo para funcionar con su primera temporada, sino para crear una serie antológica con Aduba resolviendo misterios en diferentes lugares del mundo. ¿La 'Poker Face' de Netflix?

Basada en la novela 'The Residence: Inside the Private World of the White House' de Kate Andersen Brower, tendrá un reparto repleto de caras conocidas. Giancarlo Esposito, Edwina Findley, Molly Griggs, Jason Lee, Ken Marino, Randall Park o Isiah Whitlock Jr. Asimismo, incluirá cameos de estrellas invitadas como Eliza Coupe, Jane Curtin, Julian McMahon y Kylie Minogue. Esta última además interpretándose a sí misma. Una historia repleta de giros e intriga, pero siempre con el humor marca de la casa de Netflix, y de la propia Shona Rhimes. Uno de los estrenos más potentes del año.

Fecha de estreno: 20 de marzo

Estrenos en Movistar Plus+

De naturaleza violenta

Sinopsis: Un grupo de jóvenes se lleva un medallón de una torre de vigilancia contra incendios derrumbada en el bosque. Lo que desconocen es que esta sepulta el cadáver podrido de Johnny, un espíritu vengativo impulsado por un horrible crimen ocurrido hace 60 años. Y una vez se llevan el medallón, su cuerpo resucita con el único propósito de recuperarlo. El no-muerto acecha al grupo de adolescentes de vacaciones responsables del robo y en su misión de recuperar el medallón procede a masacrarlos uno tras otro, junto con cualquiera que se interponga en su camino.

El director Chris Nash nos presentó el año pasado un slasher que busca reventar los límites del terror. No tiene muchos sustos, pero sí te las hace pasar canutas. Algo similar al remake de 'Posesión infernal' de Fede Álvarez. Uno de los puntos a favor, y no solo que arrasó en el Festival de Sundance, es que ofrece la perspectiva del asesino en serie. Sí, es de cocción lenta, de esas que se toman su tiempo para arrancar. Pero cuando lo hace, nos te suelta y te deja un mal cuerpo que persiste tras el final de la película. “Estamos poniendo la cámara en un lugar diferente. La historia es muy parecida a algo que sí siento que el público ha visto antes, pero nos basamos en esa familiaridad para construir áreas que normalmente no se muestran”, explicó su director en una entrevista para Infoabe.

Protagonizada por Lauren-Marie Taylor, Andrea Pavlovic, Ry Barrett, Liam Leone o Timothy Paul McCarthy, la película no busca los sustos clásicos del cine de Hollywood. No. Lo que realmente quiere generar (y lo consigue) es una atmósfera inquietante y de desasosiego. Quiere que te sientas como los protagonistas. Y, sobre todo, que temas continuamente por su vida.

Fecha de estreno: 17 de marzo

Napoleón

Sinopsis: Narra los orígenes del líder militar francés y su rápido e imparable ascenso de oficial del ejército a emperador de Francia. La historia se ve a través de la lente de la relación adictiva y volátil de Napoleón Bonaparte con su esposa y único amor verdadero, Josefina.

Una de las películas más criticas y vapuleadas de la filmografía de Ridley Scott. Curioso porque venía con fuerza, buscaba los Oscar y Joaquin Phoenix parecía ser la mejor elección para dar vida a Napoleón Bonaparte. Pero, en algún lugar del camino, todo se torció. 'Napoleón' es una burla continua del personaje y las grandes escenas de batalla no consiguen compensar lo aburrida y anodina que es la propuesta. Eso sí, visualmente fascinante, y con una Vanessa Kirby que rebosa magnetismo en cada escena en la que aparece.

Los historiadores pusieron el grito en el cielo. Pero Scott se deshizo de ellos en una polémica entrevista para Vulture. "Hay 10.000 libros sobre Napoleón, y todos tienen verdad y conjeturas al mismo tiempo. Pero dejé la lectura de los libros al pobre desgraciado que ha tenido que escribir el guion." David Scarpa fue el artífice, y le cayeron por todos lados. La película fue un fracaso en taquilla pero en AppleTV+ tiene su versión extendida.

Fecha de estreno: 19 de marzo

El cuervo

Sinopsis: Eric Draven y Shelly Webster son brutalmente asesinados cuando los demonios de su oscuro pasado les alcanzan. Ante la oportunidad de sacrificarse para salvar a su verdadero amor, Eric se propone vengarse despiadadamente de sus asesinos, atravesando el mundo de los vivos y los muertos para saldar sus deudas.

'El Cuervo' fue un clásico de la fantasía oscura y romance gótico de los 90. No confundir con el relato de Edgar Allan Poe. Aquí estábamos ante un antihéroe que vuelve de la muerte para vengar su asesinato y el de su novia. La película adquirió un estatus de culto debido a la muerte supuestamente accidental de su protagonista, Brandon Lee, hijo del legendario Bruce Lee. Basándose en el cómic de James O'Barr, esta nueva versión buscaba ser más fiel al material original, y darnos una entrega más sucia, más sangrienta.

Bill Skarsgård convence como el atormentado Eric Draven, pero la película peca de lentitud y de sortear continuamente sus propias normas. Pese a ello, visualmente funciona, al igual que su banda sonora y algunas decisiones estéticas muy bien elegidas. Un poco deudora de las coreografías de 'John Wick', no acabó de funcionar en taquilla. Es un remake un tanto cobarde, que podría haber ido mucho más lejos. Pero solo se queda en la superficie de una historia que da para mucho más.

Fecha de estreno: 21 de marzo

Escape

Sinopsis: N. es un hombre estropeado, algo no va bien en su interior. N. no quiere tomar una sola decisión más, sólo apearse del mundo. Dejar de tener opciones. El psicólogo a quien visita no sabe cómo abordarlo, tampoco su hermana, que intenta apoyarlo sin frutos. N. sólo quiere vivir en la cárcel, y hará cuanto sea necesario para conseguirlo. ¿Lograrán sus allegados que desista de cometer delitos cada vez más graves? ¿Hasta dónde será capaz de llegar el juez para no concederle su propósito?

La nueva película de Rodrigo Cortés, protagonizada por Mario Casas y con producción ejecutiva de Martin Scorsese, nos presenta una historia totalmente inclasificable. Es decir, es una comedia pero no lo es. Es un thriller pero tampoco lo es. Ríes, sí, pero con preocupación constante. Así lo ha definido su propio director para El Periódico. “Es uno de nuestros pequeños orgullos secretos el haber tratado de hacer algo que no se parezca a nada y, por lo tanto, es natural quedarse sin referencias”.

Completan el reparto Anna Castillo, José Sacristán, Josep María Pou, Blanca Portillo, Guillermo Toledo, Juanjo Puigcorbé, David Lorente, José García y Albert Pla. Pero sobresale, y mucho, un Mario Casas totalmente entregado a la causa. Una película para ver sin esperar nada, porque puede que te lo dé todo. Eso sí, ojo a la segunda mitad de la historia, que puede pecar de ser demasiado desmesurada.

Fecha de estreno: 22 de marzo

Estrenos en Filmin

Spencer

Sinopsis: Esta es la historia de un fin de semana crucial a principios de los años 90, cuando la princesa Diana -de nombre Diana Frances Spencer- decidió que su matrimonio con el príncipe Carlos no estaba funcionando, y que necesitaba desviarse de un camino que la había puesto en primera fila para algún día ser reina...

El drama tiene lugar durante tres días, en una de las últimas vacaciones de Navidad de Lady Di en la Casa de Windsor en su finca de Sandringham en Norfolk, Inglaterra. La elección de Kristen Stewart fue muy criticada pero al final demostró estar totalmente a la altura del papel. Porque 'Spencer' no es un biopic al uso, y así lo defendió la actriz en una entrevista para Fotogramas. "Considerando que la película no está aportando nueva información o intenta sentar cátedra sobre ella, nos podíamos permitir hacer algo más personal, dejar que nuestros deseos nos guiasen en el camino tan lejos como pudiésemos sobre esta persona que nos atraía tanto, y después olvidarnos de todo y simplemente estar presentes en el momento”.

El chileno Pablo Larraín vuelve a arrojar luz sobre una figura femenina histórica. Ya lo hizo con Jackie Kennedy, con Natalie Portman de protagonista. Y acaba de estrenar 'María Callas', sobre la diva de la ópera, con una Angelina Jolie apabullante. 'Spencer' quizá haya sido la propuesta más interesante de las tres, y le consiguió a Stewart su primera nominación a los Oscar, más que merecida.

Fecha de estreno: 17 de marzo

Estrenos en Atresplayer

Perdiendo el juicio

Sinopsis: Amanda, una prestigiosa abogada, sufre un grave brote de su TOC durante un juicio crucial. A partir de ese momento su carrera comienza a desmoronarse, y se ve obligada a aceptar un trabajo en un despacho decadente y alejado de sus expectativas.

Esta comedia judicial protagonizada por Elena Rivera busca ser una de las series más relevantes de Atresplayer. Promete y mucho. Una mezcla de 'Ally McBeal' con el k-drama de Netflix 'Woo, una abogada extraordinaria', una de las series más famosas del país coreano. En ella, la protagonista es una brillante abogada dentro del espectro autista. Y en 'Perdiendo el juicio', tenemos a una abogada que tiene un TOC importante, y que eso guiará muchas de sus decisiones.

En el apartado de guión, cuenta con los experimentados Susana López Rubio y Javier Holgado. Y es que los responsables de esta serie son los mismos de 'Alba', una serie que fue la serie nacional más vista en Antena 3 desde 2019, con una media de 1,7 millones y un 13,7% de cuota de pantalla. Diez episodios en los que también veremos a Manu Baqueiro ('Amar en tiempos revueltos'), Miquel Fernández ('Alba'), Lucía Caraballo ('Beguinas'), Daniel Ibáñez ('La edad de la ira'), Alfonso Lara ('Física o química'), Carol Rovira ('Luimelia') y Dafne Fernández ('Upa Dance').

Fecha de estreno: 23 de marzo

