Avance 'Sueños de libertad', capítulo del jueves 6 de marzo: El futuro de María y un chantaje

'Sueños de Libertad' cumplía la semana pasada un año de emisión en las sobremesas de Antena 3 como la serie líder de la televisión. Y este aniversario llega con la ficción diaria en un momento álgido en lo que a tramas se refiere. Además para reforzar algunas de ellas el serial ha seguido incorporando a nuevos actores como Marta Calvó o Arturo Querejeta.

En el capítulo de 'Sueños de Libertad' de este miércoles, Begoña conseguía que Luz acudiera de urgencia para ayudarla ante la gravedad de la salud de María. Y es que la mujer de Andrés parecía que ha sufrido una infección tras acudir a la abortera. Y aunque Luz aseguraba que lo mejor es ir a un hospital, esa opción estaba descartada para evitar que María pueda ser arrestada. Para tratar de salvarla, Begoña le donaba su sangre.

En la tienda, Gema trataba de ganarse el favor de Carmen para librarse del trabajo en el almacén y poder ejercer como dependienta. Sin embargo, la encargada de la tienda no se dejaba manipular por su nueva compañera. Paralelamente, tras interrogar a Tasio sobre lo ocurrido en su ausencia, él terminaba contándole a Carmen que se ha visto atrapado entre los De La Reina y los Merino.

Y en la fábrica, Joaquín y Luis tenían un fuerte enfrentamiento con Jesús tras lo que sucedió en la última junta con lluvia de reproches. Mientras el De La Reina les recriminaba su traición, los Merino no le perdonaban lo que les ha hecho. Y para vengarse de ellos, Jesús empezaba a indagar sobre el pasado de Luz.

Mientras, Digna compartía un paseo con Don Pedro y él trataba de devolverle la ilusión y le pedía que no pierda la esperanza en poder sacar adelante el proyecto del balneario. Asimismo, Digna le pedía ayuda a Irene pues está preocupada porque Joaquín tenga problemas con el alcohol tras saber que bebió en una reunión.

Por último, Claudia le pedía a Fina que le deje el dormitorio de las chicas para poderle enseñar a su tía Manuela a leer y escribir. Paralelamente, Gema percibía que las chicas le hacen el vacío en la tienda. Finalmente, Andrés se sentía culpable al descubrir que María acudió a una abortera y tanto Damián como Begoña trataban de que no se hunda.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 260 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el jueves 6 de marzo? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 260 de 'Sueños de Libertad'

María empieza a mostrar una leve mejoría en su estado de salud, aunque no está en condiciones de abandonar la mansión, por lo que Damián accede a que permanezca hasta que se recupere. Y pese a haberse salvado gracias a que Begoña le donó su sangre, María sigue con gran resentimiento hacia ella y Andrés y no duda en despreciarles.

Por su parte, Jesús descubre que María ha abortado y no duda en mostrarle todo su apoyo. Mientras su padre le vuelve a amenazar y él le deja claro que nunca hará nada por perjudicar a su familia pues tanto él como su hija es uno más de ellos. Por otro lado, Jesús termina descubriendo que Luz no es médico y no duda en utilizar la información para chantajear a Luis: le promete guardar su secreto a cambio de que vote a su favor en las juntas.

Mientras Marta sigue con todos los preparativos de su boda con Pelayo, Fina empieza a darse cuenta del dolor que le provoca este enlace. No obstante, trata de evitar que Marta lo note. Paralelamente, Andrés comparte con su hermana todo lo sucedido con María y ambos no dudan en reflexionar sobre los amores imposibles.

Carmen y Tasio tienen un pequeño enfrentamiento ante los nervios de ambos provocado por el examen de conducir que tiene ella. Y es que parece que a Tasio no le hace demasiada gracia que su mujer sea libre e independiente.

Irene no duda en contarle a don Pedro la preocupación de Digna por los problemas de Joaquín con el alcohol pues ella cree que su jefe pueda volver a caer en el alcoholismo. Eso sí, ambos no dudan en dejar caer que quizás ha llegado el momento de que don Pedro se ponga al frente de la empresa.