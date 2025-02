Nacho Abad dice 'hasta aquí' a dos de sus colaboradoras y pide que les bajen los micrófonos

Nacho Abad ha demostrado en numerosas ocasiones tener carácter y no tener reparos en callar a sus colaboradores. Y eso es lo que ha vuelto a hacer este martes en 'En boca de todos' cuando el debate se le iba de las manos al hablar de las manifestaciones feministas del próximo 8 de marzo en pleno escándalo por las denuncias de Monedero y las de Íñigo Errejón por supuesto abuso y acoso sexual.

Y es que si hay algo que ha llamado la atención de estos dos casos que han afectado de lleno a Unidas Podemos y a Sumar es que ambos ex líderes fueron algunas de las voces que más luchaban contra la violencia de género y el feminismo. Y eso es lo que ha llevado a que Sarah Santaolalla y Patricia Cerezo se enzarzaran en directo.

"¿La semana que viene quién va a estar detrás de esa pancarta? ¿Quién se va a poner el color moradito y quién va a tener las santas narices de levantar la mano en favor del feminismo?", se preguntaba Patricia Cerezo en el programa de Nacho Abad después de lo sucedido con Juan Carlos Monedero.

Y Sarah Santaolalla no dudaba en responderla. "Pues yo y animo a todas las mujeres de este país a que participen", le soltaba la periodista a gritos después de haberse desgañitado durante todo el debate sobre Juan Carlos Monedero y el hecho de que Podemos le mantuviera en sus chats tras las primeras denuncias.

Poco a poco, la tensión entre ambas colaboradoras iba a más mientras que Nacho Abad trataba de cambiar de asunto. "Sarah, Sarah, escucha...", le solicitaba el presentador a Sarah Santaolalla. Sin embargo, al ver que no le hacía caso y no se callaba ni tampoco lo hacía Patricia Cerezo, el presentador se ponía serio con ellas.

"¡No, no, no, no! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Baja los micrófonos, por favor! Por favor, vamos a tranquilizarnos un poco", terminaba solicitando Nacho Abad a sus compañeros de sonido para que la calma llegara al plató y pudiera dar paso al siguiente tema sin que las colaboradoras siguieran enfrascadas en su cara a cara.